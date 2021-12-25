Народный контроль: как узнать о состоянии экологии
В России утверждены правила публикации сведений о состоянии экологии. Документ подписан правительством в рамках принятого в марте федерального закона о размещении информации об окружающей среде в открытом доступе. В приложении к правилам — 82 пункта данных, подлежащих размещению в различных источниках. О чем могут узнать граждане и насколько эти данные будут полными, разбирались «Известия».
Какие правила приняты
Постановление принято в конце прошлой недели. В правительстве отмечают, что по новым нормам федеральные, региональные и местные власти должны публиковать ключевую информацию о состоянии окружающей среды. Сюда входят данные о качестве атмосферного воздуха, почвы, водных и лесных ресурсов, а также о вредных выбросах и сбросах, уровне радиационного фона. Доводить данные до людей ведомства должны на своих официальных сайтах либо с помощью государственных и муниципальных информационных систем.
В правилах подчеркивается, что данные об экологии являются «общедоступными и предоставляются бесплатно».
В перечне открытых сведений — 82 позиции. Указаны данные, которые должны содержать реестры, место, где они должны публиковаться, ответственное за размещение информации ведомство. Есть и графа о периодичности публикуемых сведений, хотя в ней не всегда легко разобраться — периодически она вместо простых слов «ежегодно», «ежеквартально», «по мере поступления информации» отсылает к другим нормативным актам.
Закон о размещении сведений о состоянии окружающей среды подписал в марте этого года президент Владимир Путин.
Директор по программам «Гринписа России» Иван Блоков пояснил «Известиям», что в документе в основном перечислены сведения, которые и ранее ведомства обязаны были публиковать, однако теперь этот перечень данных собран в одном месте.
Директор экспертного департамента Российского экологического общества, аудитор-эколог НЭАП РФ Наталия Ткаченко отмечает, что ввести понятие «экологическая информация» и разработать правила доступа к ней президент поручил правительству еще в 2016 году. В марте этого года вступил в силу федеральный закон на этот счет, а для его реализации — постановление от 16 декабря 2021 года № 2314, о котором идет речь.
— Выход этого нормативно-правового акта облегчил для граждан понимание в первую очередь о самом перечне доступной информации, конкретном органе и информационном ресурсе, раскрывающем эту информацию, сроках размещения и, что очень важно, обновлении такой информации, — рассказала она «Известиям». — То есть много информации было и ранее доступно, конечно, не в полном объеме, но на каких ресурсах эту информацию найти, многие граждане не знали.
Какие данные об экологии должны получать россияне
В правилах указывается, что публиковаться не может информация, отнесенная законодательством к государственной тайне.
Общедоступной должна быть информация об объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, хранилищах отходов и свалках, сведения о качестве питьевой воды, загрязнении природных объектов пестицидами, оперативные данные об изменении радиационной обстановки, лесных пожарах, угрозах возникновения опасных гидрометеорологических явлений, обзоры развития весеннего половодья. Также в списке — отчеты по мониторингу состояния загрязнения окружающей среды, доклады об особенностях изменения климата, комплексные планы по снижению загрязняющих выбросов, отчеты о состоянии озонового слоя и данные об общем содержании озона, которые обновляются ежемесячно.
Так, если говорить об объектах, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, то публиковаться должны их наименование, адрес юрлица и фактического местонахождения, сведения о производимой продукции, выполняемых работах, о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ — с указанием их местоположения. Также должны быть доступны сведения о наличии заключения государственной экологической экспертизы, о плате за негативное воздействие на окружающую среду, о комплексных экологических разрешениях или декларациях, программе производственного экологического контроля и т.д.
Если речь идет о недействующем объекте, то должны публиковаться данные о его консервации, ликвидации, либо изменении местонахождения. Также должна быть размещена информация об уровне негативного воздействия на окружающую среду и данные автоматического контроля выбросов и сбросов.
Размещать информацию об этих объектах в виде реестра должны Росприроднадзор и органы исполнительной власти регионов России.
Органы исполнительной власти субъектов РФ также должны размещать информацию о системе работы с отходами. Минприроды должно готовить и публиковать ежегодный доклад о состоянии окружающей среды, а региональные власти — аналитическую информацию, касающуюся конкретного субъекта РФ. Также, например, должны публиковаться сведения о проведении общественных обсуждений о планируемой хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду.
Почти всё, касающееся состояния экологии и окружающей среды, судя по правилам, можно найти в открытом доступе — даже, например, информацию о лесопатологических исследованиях, в том числе данные о санитарной оценке насаждений, информацию о захоронениях грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ.
— Включены в перечень по раскрытию и совершенно новые данные, к примеру информация о пунктах приема отработанных ртутьсодержащих ламп, — замечает Наталия Ткаченко. — В настоящее время постоянно идет обновление и пополнение информации о состоянии окружающей среды. В связи с увеличением сети экологического мониторинга — пунктов наблюдения — экологическая информация становится более доступной, расширяется перечень контролируемых веществ в различных компонентах окружающей среды.
Полностью перечень публикуемой информации содержится в приложении к принятым правительством правилам.
Насколько полон перечень публикуемой информации
— Говорить о достаточности информации, я думаю, рано, — считает Наталия Ткаченко. — Мы идем по пути совершенствования, и это непрекращающийся процесс.
По ее словам, благодаря тому что данные становятся общедоступными, для контролирующих органов повышается вероятность выявления нарушений недобросовестными природопользователями. Оперативность реагирования, считает она, становится выше, так как появляется «больше глаз», следящих за деятельностью предприятий-природопользователей.
Однако расширять перечень данных, подлежащих сбору и публикации, говорит она, необходимо.
— Что касается мониторинга воздуха, то он ведется по наиболее встречающимся загрязняющим веществам, а для расширения перечня специфичных веществ необходимо провести определенную работу по предварительным наблюдениям территории, номенклатуре выбросов предприятий-загрязнителей, выбору маркерных веществ, их вкладу и так далее, — говорит она.
Эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган отмечает, что система мониторинга состояния окружающей среды сейчас в основном представлена постами Росгидромета, у которого более 600 станций по всей стране. В рамках проекта «Чистый воздух» количество постов наблюдений увеличивается, должна быть создана ФГИС мониторинга состояния воздуха, которая бы аккумулировала информацию со всех источников.
— Региональные же системы наблюдения есть не больше чем в половине субъектов России, и, как правило, наблюдения носят нерегулярный характер, — говорит он. — Это могут быть передвижные станции, которые в зависимости от происшествий направляются к месту. Лучше всего ситуация обстоит в Москве — Мосэкомониторинг на своем сайте размещает информацию о текущем состоянии воздуха по данным 56 автоматических станций контроля по 16 веществам.
Александр Коган отмечает, что есть и другая проблема — публикация данных повышает прозрачность работы системы, но найти информацию зачастую не под силу ни гражданам, ни даже экспертам в этой сфере.
Как повысить доверие к данным о состоянии экологии
Иван Блоков отмечает, что наиболее адекватна информация, которую представляет Росгидромет.
— Если говорить очень просто, то их доход никак не связан с тем, каков результат их измерений, — сказал он «Известиям». — Но это всё равно некий градусник, который показывает общую температуру, а никакую специфику он измерить не может. Для этого действуют региональные системы, однако относительно приличная система действует только в Москве.
Информацию, которая базируется на данных предприятий, эксперт считает «сомнительной». И приводит пример — данные Росстата о размещении отходов и данные, которые получаются по аналогичной информации из Госреестра размещения отходов, могут отличаться до восьми-девяти раз.
— Есть и еще один элемент, впрямую с темой публикации информации не связанный, — предельно допустимые концентрации установлены не всегда адекватно, — считает Блоков.
Кроме того, подчеркивает он, принципиально важно, какая именно информация размещается о данном объекте. В том же реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, по словам эксперта, сейчас нет оперативных данных.
Система мониторинга, по словам Когана, будет эффективнее, если появится информация не только о наличии превышений ПДК, но и об источнике загрязнения, а для этого нужно оснастить источники выбросов на самих предприятиях-загрязнителях автоматическими датчиками.
— Это планировалось сделать еще с 1 января 2019 года, но потом сроки перенесли и дали возможность устанавливать датчики в течение четырех лет со дня получения комплексного экологического разрешения, — рассказал он. — На прошлой неделе Виктория Абрамченко обратилась к президенту с предложением для 12 городов — участников проекта «Чистый воздух» сделать это до 1 января 2023 года. Это действительно важно.
Наталия Ткаченко замечает, что с этим могут возникнуть трудности, так как сейчас датчики на источниках сброса — это только единичные примеры.
— Для предприятий это перестройка в первую очередь сознания и понимания того, что вся твоя деятельность становится как на ладони, — говорит она. — Не все к этому готовы. Например, автоматизация учета воздействия выбросов/сбросов в промышленности только начинается — пока эта обязанность законодательно закреплена только у предприятий I категории.
Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина отметила, что тема публикации информации о состоянии окружающей среды обсуждалась в ОПРФ с участием профильных специалистов.
— Эксперты сошлись во мнении, что просто обязать публиковать данные — недостаточно, — рассказала она «Известиям». — Важно, насколько качественно и всесторонне они будут собираться.
По ее словам, комплексный экологический мониторинг должен проводиться в том числе с учетом особенностей каждого региона — например, в граничащих с морем субъектах нужен более глубокий контроль водных ресурсов, в Сибири — лесных.
— В более детальном мониторинге нуждаются отдаленные регионы, например Арктика, — сказала Шаройкина. — Именно на этих территориях расположено большое количество предприятий, способных вызвать негативные последствия для экологии.
Также, замечает она, особое внимание необходимо уделить интерпретации данных мониторинга — это позволит прогнозировать экстремальные ситуации и климатические изменения в долгосрочной перспективе. Необходимо отслеживать и анализировать состояние здоровья населения под воздействием экологических факторов, говорит Шаройкина.
— И нельзя забывать об участии общественности. Люди должны не только иметь доступ к информации, но и возможность самим сообщать о замеченных угрозах окружающей среде, — подытожила она.