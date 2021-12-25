Народный контроль: как узнать о состоянии экологии

В России утверждены правила публикации сведений о состоянии экологии. Документ подписан правительством в рамках принятого в марте федерального закона о размещении информации об окружающей среде в открытом доступе. В приложении к правилам — 82 пункта данных, подлежащих размещению в различных источниках. О чем могут узнать граждане и насколько эти данные будут полными , разбирались «Известия».

Какие правила приняты

Постановление принято в конце прошлой недели. В правительстве отмечают, что по новым нормам федеральные, региональные и местные власти должны публиковать ключевую информацию о состоянии окружающей среды. Сюда входят данные о качестве атмосферного воздуха, почвы, водных и лесных ресурсов, а также о вредных выбросах и сбросах, уровне радиационного фона . Доводить данные до людей ведомства должны на своих официальных сайтах либо с помощью государственных и муниципальных информационных систем .

В правилах подчеркивается, что данные об экологии являются «общедоступными и предоставляются бесплатно» .

В перечне открытых сведений — 82 позиции . Указаны данные, которые должны содержать реестры, место, где они должны публиковаться, ответственное за размещение информации ведомство. Есть и графа о периодичности публикуемых сведений, хотя в ней не всегда легко разобраться — периодически она вместо простых слов «ежегодно», «ежеквартально», «по мере поступления информации» отсылает к другим нормативным актам.

Закон о размещении сведений о состоянии окружающей среды подписал в марте этого года президент Владимир Путин.

Народный контроль Фото: РИА Новости/Стрингер

Директор по программам «Гринписа России» Иван Блоков пояснил «Известиям», что в документе в основном перечислены сведения, которые и ранее ведомства обязаны были публиковать, однако теперь этот перечень данных собран в одном месте.

Директор экспертного департамента Российского экологического общества, аудитор-эколог НЭАП РФ Наталия Ткаченко отмечает, что ввести понятие «экологическая информация» и разработать правила доступа к ней президент поручил правительству еще в 2016 году. В марте этого года вступил в силу федеральный закон на этот счет, а для его реализации — постановление от 16 декабря 2021 года № 2314, о котором идет речь.

— Выход этого нормативно-правового акта облегчил для граждан понимание в первую очередь о самом перечне доступной информации, конкретном органе и информационном ресурсе, раскрывающем эту информацию, сроках размещения и, что очень важно, обновлении такой информации , — рассказала она «Известиям». — То есть много информации было и ранее доступно, конечно, не в полном объеме, но на каких ресурсах эту информацию найти, многие граждане не знали.

Какие данные об экологии должны получать россияне

В правилах указывается, что публиковаться не может информация, отнесенная законодательством к государственной тайне.

Общедоступной должна быть информация об объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, хранилищах отходов и свалках, сведения о качестве питьевой воды, загрязнении природных объектов пестицидами, оперативные данные об изменении радиационной обстановки, лесных пожарах, угрозах возникновения опасных гидрометеорологических явлений, обзоры развития весеннего половодья . Также в списке — отчеты по мониторингу состояния загрязнения окружающей среды, доклады об особенностях изменения климата, комплексные планы по снижению загрязняющих выбросов, отчеты о состоянии озонового слоя и данные об общем содержании озона , которые обновляются ежемесячно.

Народный контроль Фото: РИА Новости/Павел Львов

Так, если говорить об объектах, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, то публиковаться должны их наименование, адрес юрлица и фактического местонахождения, сведения о производимой продукции, выполняемых работах, о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ — с указанием их местоположения. Также должны быть доступны сведения о наличии заключения государственной экологической экспертизы, о плате за негативное воздействие на окружающую среду, о комплексных экологических разрешениях или декларациях, программе производственного экологического контроля и т.д.

Если речь идет о недействующем объекте, то должны публиковаться данные о его консервации, ликвидации, либо изменении местонахождения. Также должна быть размещена информация об уровне негативного воздействия на окружающую среду и данные автоматического контроля выбросов и сбросов.

Размещать информацию об этих объектах в виде реестра должны Росприроднадзор и органы исполнительной власти регионов России.

Органы исполнительной власти субъектов РФ также должны размещать информацию о системе работы с отходами. Минприроды должно готовить и публиковать ежегодный доклад о состоянии окружающей среды, а региональные власти — аналитическую информацию, касающуюся конкретного субъекта РФ . Также, например, должны публиковаться сведения о проведении общественных обсуждений о планируемой хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду .

Почти всё, касающееся состояния экологии и окружающей среды, судя по правилам, можно найти в открытом доступе — даже, например, информацию о лесопатологических исследованиях, в том числе данные о санитарной оценке насаждений, информацию о захоронениях грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ.

Народный контроль Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Включены в перечень по раскрытию и совершенно новые данные, к примеру информация о пунктах приема отработанных ртутьсодержащих ламп , — замечает Наталия Ткаченко. — В настоящее время постоянно идет обновление и пополнение информации о состоянии окружающей среды. В связи с увеличением сети экологического мониторинга — пунктов наблюдения — экологическая информация становится более доступной, расширяется перечень контролируемых веществ в различных компонентах окружающей среды.

Полностью перечень публикуемой информации содержится в приложении к принятым правительством правилам.

Насколько полон перечень публикуемой информации

— Говорить о достаточности информации, я думаю, рано, — считает Наталия Ткаченко. — Мы идем по пути совершенствования, и это непрекращающийся процесс.

По ее словам, благодаря тому что данные становятся общедоступными, для контролирующих органов повышается вероятность выявления нарушений недобросовестными природопользователями . Оперативность реагирования, считает она, становится выше, так как появляется «больше глаз», следящих за деятельностью предприятий-природопользователей.

Однако расширять перечень данных, подлежащих сбору и публикации, говорит она, необходимо.

— Что касается мониторинга воздуха, то он ведется по наиболее встречающимся загрязняющим веществам, а для расширения перечня специфичных веществ необходимо провести определенную работу по предварительным наблюдениям территории, номенклатуре выбросов предприятий-загрязнителей, выбору маркерных веществ, их вкладу и так далее, — говорит она.

Народный контроль Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган отмечает, что система мониторинга состояния окружающей среды сейчас в основном представлена постами Росгидромета , у которого более 600 станций по всей стране. В рамках проекта «Чистый воздух» количество постов наблюдений увеличивается, должна быть создана ФГИС мониторинга состояния воздуха, которая бы аккумулировала информацию со всех источников.

— Региональные же системы наблюдения есть не больше чем в половине субъектов России, и, как правило, наблюдения носят нерегулярный характер , — говорит он. — Это могут быть передвижные станции, которые в зависимости от происшествий направляются к месту. Лучше всего ситуация обстоит в Москве — Мосэкомониторинг на своем сайте размещает информацию о текущем состоянии воздуха по данным 56 автоматических станций контроля по 16 веществам.

Александр Коган отмечает, что есть и другая проблема — публикация данных повышает прозрачность работы системы, но найти информацию зачастую не под силу ни гражданам, ни даже экспертам в этой сфере .

Как повысить доверие к данным о состоянии экологии

Иван Блоков отмечает, что наиболее адекватна информация, которую представляет Росгидромет.

— Если говорить очень просто, то их доход никак не связан с тем, каков результат их измерений, — сказал он «Известиям». — Но это всё равно некий градусник, который показывает общую температуру, а никакую специфику он измерить не может. Для этого действуют региональные системы, однако относительно приличная система действует только в Москве.

Народный контроль Фото: ТАСС/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Информацию, которая базируется на данных предприятий, эксперт считает «сомнительной». И приводит пример — данные Росстата о размещении отходов и данные, которые получаются по аналогичной информации из Госреестра размещения отходов, могут отличаться до восьми-девяти раз.

— Есть и еще один элемент, впрямую с темой публикации информации не связанный, — предельно допустимые концентрации установлены не всегда адекватно, — считает Блоков.

Кроме того, подчеркивает он, принципиально важно, какая именно информация размещается о данном объекте. В том же реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, по словам эксперта, сейчас нет оперативных данных.

Система мониторинга, по словам Когана, будет эффективнее, если появится информация не только о наличии превышений ПДК, но и об источнике загрязнения, а для этого нужно оснастить источники выбросов на самих предприятиях-загрязнителях автоматическими датчиками.

— Это планировалось сделать еще с 1 января 2019 года, но потом сроки перенесли и дали возможность устанавливать датчики в течение четырех лет со дня получения комплексного экологического разрешения, — рассказал он. — На прошлой неделе Виктория Абрамченко обратилась к президенту с предложением для 12 городов — участников проекта «Чистый воздух» сделать это до 1 января 2023 года. Это действительно важно.

Наталия Ткаченко замечает, что с этим могут возникнуть трудности, так как сейчас датчики на источниках сброса — это только единичные примеры.

— Для предприятий это перестройка в первую очередь сознания и понимания того, что вся твоя деятельность становится как на ладони , — говорит она. — Не все к этому готовы. Например, автоматизация учета воздействия выбросов/сбросов в промышленности только начинается — пока эта обязанность законодательно закреплена только у предприятий I категории.

Народный контроль Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина отметила, что тема публикации информации о состоянии окружающей среды обсуждалась в ОПРФ с участием профильных специалистов.

— Эксперты сошлись во мнении, что просто обязать публиковать данные — недостаточно , — рассказала она «Известиям». — Важно, насколько качественно и всесторонне они будут собираться.

По ее словам, комплексный экологический мониторинг должен проводиться в том числе с учетом особенностей каждого региона — например, в граничащих с морем субъектах нужен более глубокий контроль водных ресурсов, в Сибири — лесных.

— В более детальном мониторинге нуждаются отдаленные регионы, например Арктика, — сказала Шаройкина. — Именно на этих территориях расположено большое количество предприятий, способных вызвать негативные последствия для экологии.

Также, замечает она, особое внимание необходимо уделить интерпретации данных мониторинга — это позволит прогнозировать экстремальные ситуации и климатические изменения в долгосрочной перспективе. Необходимо отслеживать и анализировать состояние здоровья населения под воздействием экологических факторов , говорит Шаройкина.

— И нельзя забывать об участии общественности. Люди должны не только иметь доступ к информации, но и возможность самим сообщать о замеченных угрозах окружающей среде, — подытожила она.