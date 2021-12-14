Владение ножом: как россияне обойдутся без пластика

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что с начала 2023 года в России собираются ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика. Ранее об этом уже сообщалось, хотя в Минприроды называли другие сроки — 2024 год. Так или иначе, но в ближайшие годы россияне больше не смогут пользоваться одноразовыми тарелками и вилками. Станет ли это реальным вкладом в развитие циклической экономики , разбирались «Известия».

Какой пластик собираются запретить с 2023 года

— Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось, — сказала Абрамченко, добавив, что запрет планируется ввести в начале 2023 года.

Ранее она замечала, что не стоит бояться ограничения оборотов материалов, которые невозможно переработать и трудно извлечь из потока коммунальных отходов . При этом сроки назывались разные. Так, глава Минприроды Александр Козлов в сентябре в кулуарах ВЭФ говорил, что окончательным запрет должен стать в 2024 году, чтобы производства успели перестроиться .

Козлов подчеркивал, что процесс отказа от запрещаемых товаров должен пройти легко, так как «для каждой позиции есть альтернативный вариант» .

— Непрозрачные пластиковые бутылки мы предлагаем заменить прозрачными, которые легко перерабатываются, одноразовые тарелки можно делать из пульпекартона, трубочки можно делать из дерева или заменить специальными бумажными. Все эти технологии есть и уже используются.

Владение ножом Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Министр также говорил, что на согласовании находится перечень из 28 товаров, производство которых планируется запретить. Этот перечень ранее подготовила компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). В него вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, а также такие виды пакетов, как дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев рассказал «Известиям», что перечень из 28 товаров уже поддержан Минприроды России. Буцаев отметил, что сейчас активно обсуждается возможность запрета некоторых позиций из этого списка с Минпромторгом, Минэкономразвития, Техническим комитетом Росстандарта ТК 223 «Упаковка».

— Кроме того, мы уже обсуждали этот вопрос с производителями полимерной тары, которые вполне ожидаемо не поддерживают эти предложения , — сказал Буцаев. — Но важно понимать цели таких ограничений — предотвращение и уменьшение воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также содействие переходу к экономике замкнутого цикла.

Что беспокоит производителей посуды

Крупнейшие компании — производители пластиковой упаковки предпочли воздержаться от комментариев в ответ на запросы «Известий». Буцаев, между тем, замечает, что производители «уже предпринимают усилия для того, чтобы максимально упрощать упаковку и повторно вовлекать ее в экономический оборот».

— Чем менее она сложная и чем меньше затрат требует, чем экологичнее, тем больше она соответствует принципам цикличной экономики , — сказал он. — Во многих развитых странах уже перешли к отказу от такого неперерабатываемого пластика, и данная мировая практика уже применима к российским компаниям. Они имеют все возможности работать в этом направлении.

В Министерстве промышленности и торговли на вопрос о реакции производителей пластиковой продукции отметили, что вопрос о введении такого запрета требует проведения всестороннего анализа и общественного обсуждения «не только с точки зрения утилизации, но и с точки зрения возможности производства альтернативной экологически безопасной продукции» в достаточных объемах.

— Например, производителями одноразовой посуды уже предлагаются широкому кругу потребителей одноразовые стаканчики с крышечками, имеющими форму, удобную для употребления напитков без использования трубочек , — сообщили в Минпромторге «Известиям». — Кроме того, трубочки для напитков производятся в том числе из бумаги, в связи с чем введение запрета на использование пластиковых трубочек не приведет к существенным потерям с точки зрения участников рынка.

Владение ножом Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Ситуация с одноразовыми тарелками, стаканчиками и столовыми приборами иная, замечают в министерстве, — и здесь вмешалась пандемия: для профилактики коронавируса в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать посуду однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением.

— Объем рынка одноразовой посуды составил в 2020 году 33,8 млрд рублей, при этом на долю одноразовой посуды из биоразлагаемых материалов приходится лишь 25% рынка , — отмечают в министерстве. — Это связано как с существенным дефицитом сырья для производства данной продукции, так и с высокой себестоимостью изделий. Мы поддерживаем постепенный отказ от производства одноразовой пластиковой посуды, но в то же время опираемся на мнение представителей отрасли, которое заключается в том, что необходимо осуществить поэтапный переход к производству из биоразлагаемого пластика или иных экологичных материалов в достаточных для внутреннего рынка объемах .

Указывается, что переоснащение производств для выпуска продукции из биоразлагаемых материалов «потребует значительных затрат, как временных, так и финансовых». Сейчас Минпромторг вместе с отраслью проводит анализ объемов производства продукции, которая попадет под запрет . В том числе будут оценены возможность переориентации к 2023 году производств на выпуск альтернативных изделий, объемы финансовых затрат, а также объемы мер государственной поддержки.

Денис Буцаев замечает, что сейчас задача — не создать шока для производителей .

Исполнительный директор «РусПРО» (Ассоциация производителей и импортеров, осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов по утилизации отходов от использования товаров и упаковки) Павел Рудась заявил «Известиям», что именно сроки введения этого запрета беспокоят производителей товаров — на переоборудование производственных линий, обучение сотрудников, по его словам, понадобится несколько лет .

Как мир отказывается от пластика

В пресс-службе Минприроды России сообщили «Известиям», что ответственным за перечень запрещаемых пластиковых товаров является Минпромторг. Министерство природных ресурсов и экологии направило свои предложения на этот счет в это ведомство, однако ответных предложений о том, как эта инициатива будет осуществлена, пока не поступало.

Буцаев отметил, что поэтапный отказ от неперерабатываемых товаров происходит во всем мире, и делается это таким образом, чтобы бизнес мог перестроиться, а люди не потеряли работу.

— Например, в 2019 году принята специальная директива Европейского союза, которая ввела ограничения в отношении ватных палочек, столовых приборов, тарелок, соломинок, емкостей для пищевых продуктов и напитков из пенополистирола. Ограничения, установленные данной директивой, вступили в силу с 3 июля 2021 года, — рассказал он.

В Мехико, столице Мексики, запрет также вступил в силу с 2021 года, хотя законопроект был принят в 2019 году.

Владение ножом Фото: Global Look Press/Omar Marques

— Как видите, страны готовятся к отказу от одноразового пластика чуть больше года после принятия законов , — говорит Буцаев. — Российским производствам предоставят достаточно времени на перестройку, предварительная подготовка в виде принятия расширенной ответственности производителей и так уже довольно затянулась.

Однако, замечает он, введение запрета невозможно осуществить только на национальном уровне, так как Россия является участником Таможенного союза — нужны изменения в том числе в наднациональном законодательстве .

— Страны ЕврАзЭС также рассматривают возможность установления запретов и ограничений в отношении отдельных видов полимерных изделий, проработка этого вопроса предусмотрена Стратегией развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года и Планом мероприятий по ее реализации, — пояснил Буцаев.

Как на запрет реагирует рынок

Эксперты отмечают необходимость кардинальных изменений в сфере производства пластиковой продукции. Так, зампред комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Ильдар Неверов заявил: «Совершенно очевидно, что то, что нельзя переработать или переработка чего стоит дорого, необходимо ограничить в хозяйственном обороте», в связи с чем в бизнес-сообществе поддерживают такой запрет.

Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин также полагает, что Виктория Абрамченко говорит о правильных действиях, которые приведут к нужному результату с помощью «мягкой силы».

— 2020 год стал переломным — мы реально почувствовали изменение морфологии мусора , — сказал он «Известиям». — Увеличилось количество онлайн-торговли, и посмотрите, насколько выросло количество упаковки. Компания «Эколайн» в середине 2020 года проводила исследование в пяти районах Москвы, которое показало, что 80–90% содержимого мусорного контейнера составляла упаковка , 55% которой было изготовлено из пластика. И половина из него не подлежала переработке по различным причинам.

Владение ножом Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Губайдуллин замечает, что сами по себе запреты мало к чему приведут, но в правительстве это понимают и об этом говорят — такие меры являются скорее сигналом рынку о том, что нужно переходить к экономике замкнутого цикла .

Эксперты проекта «Ноль отходов» движения «Гринпис в России» выступили с поддержкой инициативы Абрамченко ограничить одноразовые товары и упаковку в ближайшее время, однако эксперт проекта «Ноль отходов» Анна Крюкова замечает, что вместо полноценного запрета одноразовой посуды и упаковки ставка делается «на простую замену материала» в пользу пульперкартона и других материалов растительного происхождения , хотя у такого подхода есть целый ряд проблем.

Чем может навредить запрет

Крюкова поясняет: бумажная посуда, как правило, ламинирована, то есть покрыта тонким слоем пластика. Такая тарелка не пойдет на переработку, ее отправят на сжигание или полигон. Аналогичная ситуация с предметами из растительного сырья, которые без комплексной системы промышленного компостирования также отправятся на полигоны или свалки .

Генеральный директор НО «Союз переработчиков пластика» Петр Базунов не согласен с принимаемыми правительством мерами — по его мнению, такой запрет только навредит.

— Тарелки из картона будут однозначно выбрасываться на помойку и далее — на полигон, даже если их не ламинировать , — сказал он «Известиям». — Такая тарелка превратится в промокшую бумагу, которую не переработать. А покрытая полимером — это материал композитный, который тоже очень сложно переработать.

Аналогичная ситуация — со стаканчиками для кофе. Они всегда являются по сути композитными — из разных материалов, которые очень сложно разложить на отдельные фракции и переработать.

— Одноразовая посуда, сделанная из полистирола, гораздо лучше для переработки, так как это мономатериал , — говорит Базунов. — Если его собирать в один контейнер, то найдется масса способов переработки. У нас этим не занимаются так активно, потому что его трудно извлечь — всё летит в одну кучу. А в одну кучу летит, потому что не организован отдельный сбор. То есть надо не запрещать, а организовать раздельный сбор.

Владение ножом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ситуация с ватными палочками не лучше — по словам эксперта, сделанные на деревянной основе, они теряют стерильность, не могут применяться для гигиены и медицинских целей и точно так же сложны в переработке.

По словам Базунова, представители «Союза переработчиков пластика» несколько раз пытались встретиться с Минприроды, чтобы донести до ведомства свои мысли по этому поводу, однако встреча так и не состоялась.

— Президент поставил цель — вдвое сократить отходы, направляемые на полигоны, к 2030 году, — говорит он. — Но отказ от одноразового пластика не будет вести к этой цели, потому что никакой экономики замкнутого цикла при этом не появляется. Отходы должны быть перерабатываемыми , а чтобы они таковыми были, нужны не запретительные, а организационные меры по сбору мусора.

Петр Базунов считает, что именно раздельный сбор нужно развивать в первую очередь . Для этого контейнеры должны быть доступными для людей, а также они должны понимать, что за отказ от раздельного сбора могут наступать последствия.

— Многие говорят про сознательность немцев в этом смысле, но ее на самом деле нет, — замечает Базунов. — В Германии ввели правило: сначала дают пять или шесть напоминаний, после чего — штраф за засорение контейнеров не теми видами отходов.

Павел Рудась отмечает, что сам бизнес начинает стимулировать раздельный сбор. Так, ассоциация «РусПРО» запускает систему раздельного сбора в Петербурге в партнерстве с Невским экологическим оператором, в Подмосковье вместе с компанией TrashBack модернизируются мусоропроводы в пункты сбора упаковки, где за сдачу вторсырья жители получают скидку в размере 25% за вывоз ТКО.

— Вводим прямую экономическую мотивацию населения сортировать отходы и сдавать в переработку, — сказал он. — Масштабирование такого подхода может радикально сократить объем отходов на свалках.

Что ожидает бизнес

Руслан Губайдуллин приводит в пример Японию, где отказались от стеклянной тары и перерабатывают почти весь пластик. Но для этого продукцию из пластика стандартизируют: она белая, бутылки прозрачные. Петр Базунов соглашается, что если уж и говорить о каких-либо запретах, то можно было бы вводить правила производства продукции из мономатериалов.

Анна Крюкова также указывает, что нужно идти к стандартизации изделий.

— В предложенном перечне для одной позиции предлагают несколько альтернатив по материалам. Это значит, что оставшиеся в обороте одноразовые предметы не будут стандартизированы, — говорит она. — Если бы все они были сделаны из одного материала и имели одинаковую форму, это повысило бы показатели переработки — каждый товар стало бы проще собирать из общего потока отходов. В противном случае сортировочным станциям выгоднее отказаться от сбора некоторых предметов, иначе может быть испорчена вся партия вторсырья .

Губайдуллин указывает также, что большим злом являются, например, биоразлагаемые пакеты, которые усилиями маркетологов стали популярными в масс-маркете.

— Эти пакеты снабжают биодобавками, что делает их оксоразлагаемыми в течение 20 лет , — говорит он. — По сути, эти пакеты разлагаются на тот же микропластик, но при этом еще и не могут быть переработаны, а также часто оказываются в мусоре вместе с обычными пакетами, делая и их переработку невозможной тоже.

Владение ножом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Впрочем, крупные компании сейчас приходят к пониманию, как реально нужно работать с упаковкой . Так, GR-директор СберМаркет Павел Глухов рассказал, что компания сейчас доставляет заказы в пакетах, которые сделаны с использованием вторсырья и подлежат переработке.

— Мы также выпустили памятку для сборщиков о разумном использовании пакетов и забираем использованные пакеты у клиентов некоторых торговых точек — эту практику будем масштабировать, — заявил он «Известиям».

Эксперт ассоциации «РазДельный Сбор» Валерия Коростелева отмечает, что важно точно прописать нормативные акты: сразу предлагать альтернативы для производителей и пользователей.

— Иначе получится, что мы запрещаем, а вы уж сами придумайте, как выкручиваться, но чтобы это было экологично, — сказала она «Известиям». — Компании ничего придумывать не будут, возьмут самое дешевое, то есть не самое экологичное. Поэтому обязательно нужно предлагать альтернативы, развивать их заранее. Продумывать варианты не просто одноразовых вещей, но и совсем других альтернатив: например, ставить посудомоечные машины на фудкортах, чтобы и там тоже переходить на обычную керамическую посуду. Это ведь даже гораздо выгоднее, чем одноразовая посуда.