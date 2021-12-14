Владение ножом: как россияне обойдутся без пластика
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что с начала 2023 года в России собираются ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика. Ранее об этом уже сообщалось, хотя в Минприроды называли другие сроки — 2024 год. Так или иначе, но в ближайшие годы россияне больше не смогут пользоваться одноразовыми тарелками и вилками. Станет ли это реальным вкладом в развитие циклической экономики, разбирались «Известия».
Какой пластик собираются запретить с 2023 года
— Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось, — сказала Абрамченко, добавив, что запрет планируется ввести в начале 2023 года.
Ранее она замечала, что не стоит бояться ограничения оборотов материалов, которые невозможно переработать и трудно извлечь из потока коммунальных отходов. При этом сроки назывались разные. Так, глава Минприроды Александр Козлов в сентябре в кулуарах ВЭФ говорил, что окончательным запрет должен стать в 2024 году, чтобы производства успели перестроиться.
Козлов подчеркивал, что процесс отказа от запрещаемых товаров должен пройти легко, так как «для каждой позиции есть альтернативный вариант».
— Непрозрачные пластиковые бутылки мы предлагаем заменить прозрачными, которые легко перерабатываются, одноразовые тарелки можно делать из пульпекартона, трубочки можно делать из дерева или заменить специальными бумажными. Все эти технологии есть и уже используются.
Министр также говорил, что на согласовании находится перечень из 28 товаров, производство которых планируется запретить. Этот перечень ранее подготовила компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). В него вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, а также такие виды пакетов, как дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.
Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев рассказал «Известиям», что перечень из 28 товаров уже поддержан Минприроды России. Буцаев отметил, что сейчас активно обсуждается возможность запрета некоторых позиций из этого списка с Минпромторгом, Минэкономразвития, Техническим комитетом Росстандарта ТК 223 «Упаковка».
— Кроме того, мы уже обсуждали этот вопрос с производителями полимерной тары, которые вполне ожидаемо не поддерживают эти предложения, — сказал Буцаев. — Но важно понимать цели таких ограничений — предотвращение и уменьшение воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также содействие переходу к экономике замкнутого цикла.
Что беспокоит производителей посуды
Крупнейшие компании — производители пластиковой упаковки предпочли воздержаться от комментариев в ответ на запросы «Известий». Буцаев, между тем, замечает, что производители «уже предпринимают усилия для того, чтобы максимально упрощать упаковку и повторно вовлекать ее в экономический оборот».
— Чем менее она сложная и чем меньше затрат требует, чем экологичнее, тем больше она соответствует принципам цикличной экономики, — сказал он. — Во многих развитых странах уже перешли к отказу от такого неперерабатываемого пластика, и данная мировая практика уже применима к российским компаниям. Они имеют все возможности работать в этом направлении.
В Министерстве промышленности и торговли на вопрос о реакции производителей пластиковой продукции отметили, что вопрос о введении такого запрета требует проведения всестороннего анализа и общественного обсуждения «не только с точки зрения утилизации, но и с точки зрения возможности производства альтернативной экологически безопасной продукции» в достаточных объемах.
— Например, производителями одноразовой посуды уже предлагаются широкому кругу потребителей одноразовые стаканчики с крышечками, имеющими форму, удобную для употребления напитков без использования трубочек, — сообщили в Минпромторге «Известиям». — Кроме того, трубочки для напитков производятся в том числе из бумаги, в связи с чем введение запрета на использование пластиковых трубочек не приведет к существенным потерям с точки зрения участников рынка.
Ситуация с одноразовыми тарелками, стаканчиками и столовыми приборами иная, замечают в министерстве, — и здесь вмешалась пандемия: для профилактики коронавируса в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать посуду однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением.
— Объем рынка одноразовой посуды составил в 2020 году 33,8 млрд рублей, при этом на долю одноразовой посуды из биоразлагаемых материалов приходится лишь 25% рынка, — отмечают в министерстве. — Это связано как с существенным дефицитом сырья для производства данной продукции, так и с высокой себестоимостью изделий. Мы поддерживаем постепенный отказ от производства одноразовой пластиковой посуды, но в то же время опираемся на мнение представителей отрасли, которое заключается в том, что необходимо осуществить поэтапный переход к производству из биоразлагаемого пластика или иных экологичных материалов в достаточных для внутреннего рынка объемах.
Указывается, что переоснащение производств для выпуска продукции из биоразлагаемых материалов «потребует значительных затрат, как временных, так и финансовых». Сейчас Минпромторг вместе с отраслью проводит анализ объемов производства продукции, которая попадет под запрет. В том числе будут оценены возможность переориентации к 2023 году производств на выпуск альтернативных изделий, объемы финансовых затрат, а также объемы мер государственной поддержки.
Денис Буцаев замечает, что сейчас задача — не создать шока для производителей.
Исполнительный директор «РусПРО» (Ассоциация производителей и импортеров, осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов по утилизации отходов от использования товаров и упаковки) Павел Рудась заявил «Известиям», что именно сроки введения этого запрета беспокоят производителей товаров — на переоборудование производственных линий, обучение сотрудников, по его словам, понадобится несколько лет.
Как мир отказывается от пластика
В пресс-службе Минприроды России сообщили «Известиям», что ответственным за перечень запрещаемых пластиковых товаров является Минпромторг. Министерство природных ресурсов и экологии направило свои предложения на этот счет в это ведомство, однако ответных предложений о том, как эта инициатива будет осуществлена, пока не поступало.
Буцаев отметил, что поэтапный отказ от неперерабатываемых товаров происходит во всем мире, и делается это таким образом, чтобы бизнес мог перестроиться, а люди не потеряли работу.
— Например, в 2019 году принята специальная директива Европейского союза, которая ввела ограничения в отношении ватных палочек, столовых приборов, тарелок, соломинок, емкостей для пищевых продуктов и напитков из пенополистирола. Ограничения, установленные данной директивой, вступили в силу с 3 июля 2021 года, — рассказал он.
В Мехико, столице Мексики, запрет также вступил в силу с 2021 года, хотя законопроект был принят в 2019 году.
— Как видите, страны готовятся к отказу от одноразового пластика чуть больше года после принятия законов, — говорит Буцаев. — Российским производствам предоставят достаточно времени на перестройку, предварительная подготовка в виде принятия расширенной ответственности производителей и так уже довольно затянулась.
Однако, замечает он, введение запрета невозможно осуществить только на национальном уровне, так как Россия является участником Таможенного союза — нужны изменения в том числе в наднациональном законодательстве.
— Страны ЕврАзЭС также рассматривают возможность установления запретов и ограничений в отношении отдельных видов полимерных изделий, проработка этого вопроса предусмотрена Стратегией развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года и Планом мероприятий по ее реализации, — пояснил Буцаев.
Как на запрет реагирует рынок
Эксперты отмечают необходимость кардинальных изменений в сфере производства пластиковой продукции. Так, зампред комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Ильдар Неверов заявил: «Совершенно очевидно, что то, что нельзя переработать или переработка чего стоит дорого, необходимо ограничить в хозяйственном обороте», в связи с чем в бизнес-сообществе поддерживают такой запрет.
Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин также полагает, что Виктория Абрамченко говорит о правильных действиях, которые приведут к нужному результату с помощью «мягкой силы».
— 2020 год стал переломным — мы реально почувствовали изменение морфологии мусора, — сказал он «Известиям». — Увеличилось количество онлайн-торговли, и посмотрите, насколько выросло количество упаковки. Компания «Эколайн» в середине 2020 года проводила исследование в пяти районах Москвы, которое показало, что 80–90% содержимого мусорного контейнера составляла упаковка, 55% которой было изготовлено из пластика. И половина из него не подлежала переработке по различным причинам.
Губайдуллин замечает, что сами по себе запреты мало к чему приведут, но в правительстве это понимают и об этом говорят — такие меры являются скорее сигналом рынку о том, что нужно переходить к экономике замкнутого цикла.
Эксперты проекта «Ноль отходов» движения «Гринпис в России» выступили с поддержкой инициативы Абрамченко ограничить одноразовые товары и упаковку в ближайшее время, однако эксперт проекта «Ноль отходов» Анна Крюкова замечает, что вместо полноценного запрета одноразовой посуды и упаковки ставка делается «на простую замену материала» в пользу пульперкартона и других материалов растительного происхождения, хотя у такого подхода есть целый ряд проблем.
Чем может навредить запрет
Крюкова поясняет: бумажная посуда, как правило, ламинирована, то есть покрыта тонким слоем пластика. Такая тарелка не пойдет на переработку, ее отправят на сжигание или полигон. Аналогичная ситуация с предметами из растительного сырья, которые без комплексной системы промышленного компостирования также отправятся на полигоны или свалки.
Генеральный директор НО «Союз переработчиков пластика» Петр Базунов не согласен с принимаемыми правительством мерами — по его мнению, такой запрет только навредит.
— Тарелки из картона будут однозначно выбрасываться на помойку и далее — на полигон, даже если их не ламинировать, — сказал он «Известиям». — Такая тарелка превратится в промокшую бумагу, которую не переработать. А покрытая полимером — это материал композитный, который тоже очень сложно переработать.
Аналогичная ситуация — со стаканчиками для кофе. Они всегда являются по сути композитными — из разных материалов, которые очень сложно разложить на отдельные фракции и переработать.
— Одноразовая посуда, сделанная из полистирола, гораздо лучше для переработки, так как это мономатериал, — говорит Базунов. — Если его собирать в один контейнер, то найдется масса способов переработки. У нас этим не занимаются так активно, потому что его трудно извлечь — всё летит в одну кучу. А в одну кучу летит, потому что не организован отдельный сбор. То есть надо не запрещать, а организовать раздельный сбор.
Ситуация с ватными палочками не лучше — по словам эксперта, сделанные на деревянной основе, они теряют стерильность, не могут применяться для гигиены и медицинских целей и точно так же сложны в переработке.
По словам Базунова, представители «Союза переработчиков пластика» несколько раз пытались встретиться с Минприроды, чтобы донести до ведомства свои мысли по этому поводу, однако встреча так и не состоялась.
— Президент поставил цель — вдвое сократить отходы, направляемые на полигоны, к 2030 году, — говорит он. — Но отказ от одноразового пластика не будет вести к этой цели, потому что никакой экономики замкнутого цикла при этом не появляется. Отходы должны быть перерабатываемыми, а чтобы они таковыми были, нужны не запретительные, а организационные меры по сбору мусора.
Петр Базунов считает, что именно раздельный сбор нужно развивать в первую очередь. Для этого контейнеры должны быть доступными для людей, а также они должны понимать, что за отказ от раздельного сбора могут наступать последствия.
— Многие говорят про сознательность немцев в этом смысле, но ее на самом деле нет, — замечает Базунов. — В Германии ввели правило: сначала дают пять или шесть напоминаний, после чего — штраф за засорение контейнеров не теми видами отходов.
Павел Рудась отмечает, что сам бизнес начинает стимулировать раздельный сбор. Так, ассоциация «РусПРО» запускает систему раздельного сбора в Петербурге в партнерстве с Невским экологическим оператором, в Подмосковье вместе с компанией TrashBack модернизируются мусоропроводы в пункты сбора упаковки, где за сдачу вторсырья жители получают скидку в размере 25% за вывоз ТКО.
— Вводим прямую экономическую мотивацию населения сортировать отходы и сдавать в переработку, — сказал он. — Масштабирование такого подхода может радикально сократить объем отходов на свалках.
Что ожидает бизнес
Руслан Губайдуллин приводит в пример Японию, где отказались от стеклянной тары и перерабатывают почти весь пластик. Но для этого продукцию из пластика стандартизируют: она белая, бутылки прозрачные. Петр Базунов соглашается, что если уж и говорить о каких-либо запретах, то можно было бы вводить правила производства продукции из мономатериалов.
Анна Крюкова также указывает, что нужно идти к стандартизации изделий.
— В предложенном перечне для одной позиции предлагают несколько альтернатив по материалам. Это значит, что оставшиеся в обороте одноразовые предметы не будут стандартизированы, — говорит она. — Если бы все они были сделаны из одного материала и имели одинаковую форму, это повысило бы показатели переработки — каждый товар стало бы проще собирать из общего потока отходов. В противном случае сортировочным станциям выгоднее отказаться от сбора некоторых предметов, иначе может быть испорчена вся партия вторсырья.
Губайдуллин указывает также, что большим злом являются, например, биоразлагаемые пакеты, которые усилиями маркетологов стали популярными в масс-маркете.
— Эти пакеты снабжают биодобавками, что делает их оксоразлагаемыми в течение 20 лет, — говорит он. — По сути, эти пакеты разлагаются на тот же микропластик, но при этом еще и не могут быть переработаны, а также часто оказываются в мусоре вместе с обычными пакетами, делая и их переработку невозможной тоже.
Впрочем, крупные компании сейчас приходят к пониманию, как реально нужно работать с упаковкой. Так, GR-директор СберМаркет Павел Глухов рассказал, что компания сейчас доставляет заказы в пакетах, которые сделаны с использованием вторсырья и подлежат переработке.
— Мы также выпустили памятку для сборщиков о разумном использовании пакетов и забираем использованные пакеты у клиентов некоторых торговых точек — эту практику будем масштабировать, — заявил он «Известиям».
Эксперт ассоциации «РазДельный Сбор» Валерия Коростелева отмечает, что важно точно прописать нормативные акты: сразу предлагать альтернативы для производителей и пользователей.
— Иначе получится, что мы запрещаем, а вы уж сами придумайте, как выкручиваться, но чтобы это было экологично, — сказала она «Известиям». — Компании ничего придумывать не будут, возьмут самое дешевое, то есть не самое экологичное. Поэтому обязательно нужно предлагать альтернативы, развивать их заранее. Продумывать варианты не просто одноразовых вещей, но и совсем других альтернатив: например, ставить посудомоечные машины на фудкортах, чтобы и там тоже переходить на обычную керамическую посуду. Это ведь даже гораздо выгоднее, чем одноразовая посуда.
— Самый приоритетный шаг — отказ от одноразовых товаров и упаковки там, где это возможно, — соглашается Крюкова. — Вместе с запретом на производство одноразовых товаров необходимо стимулировать бизнес и потребителей использовать многоразовые альтернативы. В мире уже есть логистические решения, которые позволяют даже доставлять еду в контейнерах для повторного использования.