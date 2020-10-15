Опасные грязи: в Волге выявлен превышенный уровень микропластика

В ходе изучения состояния воды в верхней Волге исследователи обнаружили участки, на которых значительно превышен уровень содержания микропластика. Например, ниже Твери было выявлено около четырех частиц на кубометр, что характеризует эту зону как наиболее загрязненную, пояснили «Известиям» в Росводресурсах и некоммерческом фонде «Без рек как без рук», который начал соответствующий мониторинг реки летом этого года. Об опасности микропластика стало известно буквально два-три года назад, когда экологи начали изучать плавучие острова из мусора в Тихом океане. Вокруг них оказалось множество инородных частиц, плавающих в толще воды. Уже известно, что эти элементы представляют опасность для всех живых организмов, однако в России, как и во многих других государствах, пока отсутствуют нормативы по содержанию микропластика в почве и воде. Состояние водоемов страны на предмет загрязнения этим элементом ранее не исследовалось, сообщили «Известиям» эксперты.

Четыре на кубометр

Первое научное исследование Волги на предмет содержания микропластика в воде началось летом 2020 года, сообщили «Известиям» в Росводресурсах со ссылкой на некоммерческий фонд «Без рек как без рук», который запустил эти исследования. В прошлом году аналогичную работу фонд проводил на реке Дон.

Экспедиция проходила в Тверской области, общая протяженность маршрута составила больше 370 км. На этом отрезке верхней Волги находятся города Тверь, Ржев, Зубцов и Старица. Согласно результатам исследования, с которыми ознакомились «Известия», в районе Селижарово было обнаружено от 0,1 до 0,4 частицы на кубометр речной воды. Это, по словам экспертов, характеризуют уровень загрязнения как высокий, но всё же допустимый. В районе Ржева выявили до двух частиц, а ниже Твери — около четырех частиц на кубометр. В итоге эти участки Волги были определены как сильно загрязненные микропластиком.

Опасные грязи Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Справка «Известий» К микропластику относятся частицы размером менее 5 мм. Наиболее крупные из них человек может разглядеть невооруженным взглядом, но основную часть микропластика можно увидеть только под микроскопом.

— В России нет нормативов на содержание микропластика, поэтому выводы о превышении допустимого уровня ученым приходится делать на основе условной шкалы, разработанной нами на основе анализа зарубежных данных, — пояснила координатор проекта фонда «Без рек как без рук» Татьяна Шишова.

Согласно этой шкале, содержание микропластика менее 0,01 частицы на кубометр свидетельствует об «условно чистой» воде. От 1 до 10 частиц, присутствующих в кубометре воды, — уже опасный уровень загрязнения.

По словам эколога, основная часть микропластика попадает в водоемы из городских коммунальных стоков, свою лепту вносят и выбросы промышленных предприятий. Об этом свидетельствует, например, обнаружение опасных частиц в высокогорных альпийских озерах в Швейцарии.

Опасные грязи Фото: Depositphotos

Пластиковые соединения используются в самых разных сферах: их добавляют в покрытия дорог, чистящие вещества и косметику (например, в скрабы для кожи). Также в реки попадают обломки или разложившиеся элементы пластиковых предметов, в том числе — одноразовой посуды и пакетов.

— Сейчас на разных уровнях обсуждается загрязнение микропластиком мирового океана. 80% частиц попадает туда именно через реки, поэтому именно эти водные объекты нуждаются в исследовании, — подчеркнула Татьяна Шишова.

Специалисты фонда «Без рек как без рук» продолжают исследование Волги ниже по течению: в сентябре экспедиция прошла по маршруту Нижний Новгород –Чебоксары – Казань. Сейчас ведутся работы по определению содержания микропластика на участке от Самары до Астрахани. В следующем году будут изучены другие реки.

Мировая угроза

Во всем мире микропластик признан одним из ключевых загрязнителей, рассказали в Росводресурсах. Но нормативов на его содержание во многих странах, как и в России, еще нет. Хотя отходов потребления с каждым годом становится больше на несколько десятков миллионов тонн.

В России микропластик как вещество пока не входит в перечень загрязняющих веществ, по которым определяют состояние вод. Например, действующие программы экологического мониторинга Волги ограничены контролем гидрохимических и микробиологических показателей и не включают новые угрозы. Поэтому информации о реальном содержании опасного материала в водоемах, источниках его попадания туда и степени опасности нет.

Технологического решения по улавливанию частиц микропластика в процессе очистки стоков еще не существует, добавили в Росводресурсах. Дело в том, что характер и размер таких частиц не позволяют распознать их существующим системам очистки воды. При этом в окружающей нас повседневной жизни пластика значительно больше, чем кажется, предупреждают экологи.

Опасные грязи Мелкие частицы пластика Фото: TASS/DPA/Bernd Wьstneck

«Известия» направили в Минприроды вопрос о том, планирует ли ведомство включить микропластик в список загрязняющих веществ и разработать для него нормативы.

Чтобы представить вред от микропластика, можно вообразить, что человек пьет в воду с любыми нерастворимыми частицами — например, с сажей или мелкими опилками, объяснил «Известиям» руководитель Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Александр Соловьянов.

— Организму плохо от любых нерастворимых частиц. Когда в него попадают такие элементы, они могут застревать в желудке и пищеводе и мешать пищеварению. Кроме того, они могут оседать в легких при дыхании. В кишечнике микропластик может представлять угрозу полезным бактериям, работать как абразивный элемент — стирать их, — рассказал Александр Соловьянов.

По его словам, мир пока плохо представляет, как бороться с микропластиком. Этой проблемой разные страны начали заниматься лишь два-три года назад — после того, как обнаружили огромные острова пластика в Тихом океане.

— Ученые закономерно предположили, что пластик должен был разрушаться, и стали изучать толщу воды вокруг островов. Оказалось, что в ней действительно есть микрочастицы, которые были достаточно легкими, при этом не плавали на поверхности и не ложились на дно. Рыба дышит ими, пропускает через жабры, и микропластик застревает там, забивает желудочно-кишечный тракт, мешая перевариванию пищи, — отметил Александр Соловьянов.

пластик Фото: Depositphotos

Пока наиболее продвинулись в изучении этой проблемы скандинавские страны, добавил эксперт. Несколько лет назад Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды принимал участие в совместном семинаре с норвежскими учеными. Тогда основным моментом в обсуждении стала как раз разработка методологии исследования и обнаружения пластиковых частиц.