Бидонная бочка: в РФ предложили вернуть в оборот личную тару потребителей

Союз потребителей предложил вернуть в обращение тару покупателей — например, бидоны для приобретения молока . Такую инициативу организация направила в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом. Ранее Минприроды предлагало увеличить норму утилизации упаковки с нынешних 23% до 100% к 2022 году, напомнили в союзе. Затраты производителей могут вырасти, и компании, вероятно, будут стремиться переложить их на плечи потребителей, предполагают в организации. Чтобы этого избежать, следует допустить использование в том числе собственной тары людей, полагают авторы предложения. В Минприроды поддерживают инициативы, которые направлены на сокращение одноразовой тары, сказали «Известиям» в ведомстве.

Иногда они возвращаются

Минприроды подготовило поправки в закон «Об отходах производства и потребления», в которых обозначены новые требования к утилизации упаковки и товаров. Например, с 2022 года изготовителей предложено обязать перерабатывать 100% выпущенной на рынок тары , сейчас это планка составляет 23%. Те компании, которые не справятся с нормативом, уплатят экологический сбор, предполагает документ. В Союзе потребителей РФ не исключают, что эту финансовую нагрузку производители «взыщут с потребителей через цену» . Ведь изготовители и импортеры не обладают мощностями, которые необходимы для исполнения такой обязанности своими силами. А заводы по переработке, которые функционируют в стране, могут утилизировать лишь несколько процентов создаваемых отходов упаковки, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Более того, в организации сомневаются, что уплата экологического сбора решит задачу по утилизации всего объема отходов потребления, сказано в письме вице-премьеру. Это невозможно без всеобщего перехода на раздельный сбор мусора. Для этого понадобятся значительные вложения плюс время — на изменение стереотипов поведения людей. Поэтому в Союзе потребителей предложили заменить одноразовую тару, где это возможно, например на тару потребителя, а также на ту упаковку, которую можно вернуть производителю, получив за это деньги .

Например, речь о бидонах, которые можно использовать для покупки молока . Свою упаковку также можно эксплуатировать для приобретения сметаны, творога и другой аналогичной продукции . Это позволит расширить продажи в розлив и на развес, подчеркнул Петр Шелищ. Также людям можно предложить тару многоразового использования, то есть возвратную , уверен эксперт. Допустим, стеклянные бутылки для молока, сливок, кефира, растительных масел, воды, газировки, кваса и других напитков, которые в перспективе можно сдать производителю, получив деньги.

— Еще лет 35–40 назад эти наименования продавались исключительно в возвратной таре, и сейчас можно выпускать и реализовывать продукцию в ней, — сказал эксперт, добавив, что бутылки, которые производят сегодня, не ориентированы на вторичное использование . Их изготавливают из более хрупкого стекла, что не позволяет вернуть их производителю и дать им вторую жизнь.

Такой подход позволит сократить отходы в виде упаковки, а также снизить расходы потребителей на оплату тары , уверены в союзе. Плюс к этому освободит производителей от уплаты утилизационного сбора за счет сокращения объемов упаковки на рынке. Такую тактику всё чаще используют в развитых странах.

Замкнутый цикл

Действующие нормы запрещают отпускать в тару потребителя только продукты, которые не подлежат мойке и термообработке , сказали «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора. Остальное можно продавать в собственную упаковку людей, заметили там.

В Минприроды поддерживают инициативы компаний, ассоциаций и союзов, которые позволят сократить количество утилизируемой упаковки , отметили «Известиям» в министерстве. Хотя там добавили, что оценивать риски при реализации такого предложения должны специалисты Минпромторга и Минэкономразвития.

— Наша цель — создание экономики замкнутого цикла, которая подразумевает систему, где ценность товаров, материалов и ресурсов сохраняется как можно дольше. То, что в традиционной линейной экономике считается отходами, в экономике замкнутого цикла становится активом или ресурсом, — отметили в ведомстве.

Возвратная тара — это система, которая во множестве стран существует параллельно с расширенной ответственностью производителя (изготовитель сам перерабатывает упаковку), сказала «Известиям» эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Мария Комкова. Например, в Чехии или Германии люди могут не выбрасывать стеклянные бутылки, а сдать их в фандоматы, которые расположены в магазинах. В обмен на них они обычно получают купоны на определенную сумму или скидки в том же магазине , аналогичную систему вводят сейчас и в России, подчеркнула эксперт. Однако это не может быть единственной действующей системой, основная задача вводимой расширенной ответственности производителей — это стимулировать бизнес к уменьшению объема упаковки и сделать ее пригодной для повторного использования, уверена эксперт.

В Ассоциации производителей стеклянной тары «Известиям» сказали, что использование возвратной упаковки, которую можно сдать за деньги производителю, имеет ряд рисков. Так, например, на рынке представлен огромный ассортимент продукции, при этом дизайн упаковки является одним из способов выражения индивидуальности бренда. Тогда как возвратная тара должна быть унифицирована . Более того, при использовании такой упаковки необходимо будет организовать систему контроля за ее движением, чтобы производители контрафактной продукции, например, алкоголя, не смогли разливать в нее свой товар.

«Известия» направили запрос в секретариат вице-премьера Виктории Абрамченко, Минпромторг и Минэкономразвития. В X5 Group, «Магните», «Ашане», «Окей», «Ленте» на запрос издания не ответили.