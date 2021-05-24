Полумеры поддержки: власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку

Власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку. Минэнерго, Минсельхоз, Минпромторг к концу мая предложат варианты по регулированию стоимости на сырье для ее изготовления — первичные полимеры. Такую рекомендацию ведомства получили по итогам совещания в Минпромторге с крупнейшими производителями продуктов питания, следует из протокола совещания (есть у «Известий»). Изготовители мяса, молока, хлеба, напитков, масла столкнулись с резким увеличением стоимости тары с начала 2021 года — в некоторых случаях речь идет о подорожании в 70–80%. Вскоре это может сказаться на себестоимости продуктов питания, обеспокоены изготовители.

Дорогая упаковка

Ведомства ищут способ снизить стоимость упаковки для производителей продуктов питания, следует из протокола Минпромторга от 18 мая по итогам совещания с крупнейшими изготовителями мяса, молока, хлеба, напитков, масла. «Известия» ознакомились с документом. На собрании также присутствовали представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза и производители упаковки. В протоколе сказано, что Министерству энергетики рекомендовали к 25 мая выработать предложения по регулированию цен на первичные полимеры — это сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку, например полиэтиленовые пакеты и пленки, контейнеры для транспортировки продуктов и готовой еды, вакуумные пакеты, ПЭТ-бутылки и другое. Меры разработают совместно с Минсельхозом и Минпромторгом, сказано в документе.

В 2021 году производители продуктов питания столкнулись со значительным ростом цен на полимерные упаковочные материалы. Стоимость упаковки росла ежемесячно, заявили на совещании представители Союза производителей соков, воды и напитков, Российского союза пекарей, Национального союза производителей молока. В течение года ее рост составил 70–80%. С этой проблемой производители массово обращались в Минсельхоз, подчеркивается в протоколе. Например, себестоимость продукции в молочной отрасли выросла в среднем на 5% в январе — апреле 2021 года исключительно за счет подорожания тары.

Тара идей2 Полиэтилен в гранулах в цехе завода полимерной упаковки Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

У компаний возникли риски: через 1,5–2 месяца им придется повысить стоимость продукции, сказал «Известиям» президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков. Изготовители также обращались в Минэкономразвития с просьбой решить эту проблему с помощью мер тарифного регулирования. Об этом сказано в письме ассоциации «Русбренд» от 30 апреля (есть у «Известий»). Организация указала: на протяжении последних четырех-пяти месяцев на рынке полимерных материалов наблюдается непрерывный и высокий рост цен.

В качестве основной причины подорожания производители упаковки и поставщики сырья для нее назвали остановку работы ряда европейских производств в период пандемии. Во время ограничений переработчики сократили закупки полимеров и запасы изделий, а сейчас не успевают изготовить необходимый для рынка объем. В итоге себестоимость всей упаковки из полимеров растет.

Доля упаковки в себестоимости некоторых товаров может достигать 30%, сказано в письме «Русбренда». Поэтому производители обеспокоены сложившейся ситуацией и перспективами ее развития. Ведь дальнейшее увеличение стоимости тары «повлечет за собой рост себестоимости готовой продукции и в конечном счете неизбежно повлияет на розничные цены потребительских товаров», сказано в письме.

Выбрать меру

В пресс-службе Минэнерго «Известиям» сказали, что ведомство создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию, исполняя поручение правительства. Более того, сейчас министерство проводит факторный анализ цен на первичные полимеры, а также изучает их влияние на стоимость упаковки из этого материала для пищевых продуктов. По данным Минэнерго, доля первичных полимеров в стоимости упаковки из пластмасс составляет до 40%. Таким образом, их цена составляет меньшую часть в итоговой себестоимости готовой упаковки, при этом на внутреннем рынке нет их дефицита.

Тара идей1 На заводе по розливу минеральной воды Фото: ТАСС/Елена Афонина

Ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продуктов питания составляет порядка 5%, отметили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Поэтому ведомство не ждет, что ситуация на рынке полимерной упаковки может существенно сказаться на ценах на продукты питания.

Для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия важно обеспечить баланс спроса и предложения в сфере упаковочных материалов, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. Более того, надо не допустить подорожания тары для АПК, в том числе для пищевой и перерабатывающей промышленности. В Минэкономразвития уточнили «Известиям», что получили письмо «Русбренда». В ведомстве уверены, что предложение по мерам тарифного и экспортно-импортного контроля требует дополнительной детальной проработки.

Гендиректор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко сказал «Известиям», что производители упаковки обосновывают ее подорожание беспрецедентным повышением стоимости сырья и материалов для ее изготовления. В Союзе переработчиков пластмасс «Известиям» сказали, что уже предложили Минпромторгу создать механизм обязательной продажи части объемов пластмасс на товарно-сырьевой бирже. Это позволит изменить олигопольное положение нефтехимических компаний, а также создать бездефицитный рынок, который не позволит ценам на базовые полимеры скакать вдогонку за мировой конъюнктурой.

Тара идей3 Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В случае регулирования цен речь может идти лишь об одном механизме — о фиксировании стоимости, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В социалистической конструкции это был комфортный выбор, но в современных реалиях его можно использовать максимум на протяжении шести месяцев, после чего он уже не будет эффективным, отметил он.

Эксперт уверен, что меры тарифного регулирования либо экспортно-импортного контроля также могут оказать позитивное влияние на рынок упаковки, снизив ее цену.