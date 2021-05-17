Ухо востро: остановит ли мониторинг рынков рост цен в России

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов поручил Минсельхозу и Минэкономразвития ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России. Запустить его планируют в ближайшее время. Насколько он уже подготовлен и что будет из себя представлять, пока не уточняется. Экономисты поддерживают начинание и объясняют, с чем оно связано. Подробности — в материале «Известий».

Приказано контролировать

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошедшем межведомственном совещании по мониторингу цен на социально значимые товары поручил ведомствам «ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер». Как сообщили «Известиям» источники в министерствах, «указанный механизм в отношении продовольственных товаров сейчас разрабатывается Минсельхозом России совместно с Минэкономразвития». Когда планируется запустить этот механизм, насколько он уже подготовлен и что будет из себя представлять, в пресс-службе правительства и в аппарате Андрея Белоусова пока не уточняют.

На межведомственном совещании анализировались данные о потребительской инфляции. Как выяснилось, в годовом выражении она замедлилась до 5,52%. Обсуждалась и ситуация с продовольственными товарами. В частности, по состоянию на начало мая рост цен замедлился на один процентный пункт — до 6,6% (по сравнению с 7,6% в марте).

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Как стало ясно по итогам апреля, цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже обычной динамики в этом сегменте. Рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.

Для стабилизации цен на такие товары, как яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, кроме уже запущенных точечных мер оперативного реагирования, в настоящее время внедряются экономические инструменты регулирования , рассказали в пресс-службе правительства.

Уже сейчас предусмотрены льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы, а также субсидии мукомолам на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, а хлебопекам на возмещение затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий при условии неповышения ими цены. Кроме того, завершается формирование зернового демпфера, также приняты решения относительно демпфера по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

Зачем это нужно

Стоит напомнить, что весьма эффективный механизм анализа мировых цен для оценки влияния этой динамики на стоимость продукции на отечественном рынке на протяжении многих лет (с конца 2000 года) функционировал в рамках Министерства экономического развития и торговли. Во многом именно созданная тогда система мониторинга позволила эффективно реагировать на внешние вызовы во время мирового экономического кризиса. Связь внутрироссийских цен с мировыми выглядит следующим образом. Например, в 2020 году неурожаи и логистические проблемы толкали цены вверх на рынках сельхозпродукции. Галопирующая цена на медь обязательно приведет к росту цен на электронику. А повышенное внимание населения к здоровью увеличивает спрос на лекарства.

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Мировые цены активно влияют на потребительскую инфляцию внутри страны, поскольку у нас сохраняется высокая доля импорта (не менее 30–35%). Полностью нивелировать его влияние нельзя даже по тем продуктам, которые Россия производит в избытке, потому что при экспорте производители ориентируются на мировую конъюнктуру и не могут ее игнорировать, полагает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, цены на энергоресурсы и ресурсы вообще, безусловно, влияют на стоимость продовольствия, ведь в России традиционно высокая энергоемкость, хотя она и постепенно сокращается.

Мониторинг и анализ цен на мировых товарных рынках необходим для обеспечения стабильности цен на внутреннем рынке, однако он является лишь одним из звеньев в системе реагирования на внешние вызовы и его эффективность не может оцениваться в отрыве от конкретных мер, принимаемых для стабилизации цен внутри России, считает директор Института экономики РАН Елена Ленчук. Колебания цен на мировых товарных рынках могут оказывать влияние на внутренние цены сразу по нескольким каналам. Во-первых, при резком росте мировых цен на определенный товар, который экспортируется из России за рубеж, как правило, возрастает прибыль экспортера, что приводит к наращиванию объемов вывоза товара и снижению предложения на внутреннем рынке, а значит, возникновению дефицита и росту цены для отечественного потребителя.

— Чтобы предотвратить подобное развитие событий, в мировой практике используется комплекс мер внешнеторгового регулирования, включая экспортные пошлины, экспортные квоты или даже полный запрет на экспорт, — говорит Ленчук. — Цель таких действий — обеспечить стабильный уровень предложения на внутреннем рынке по ценам, адекватным для этого рынка. Поэтому очевидно, что для своевременного принятия этих мер необходима система оперативного мониторинга уровня цен на мировых товарных рынках.

Кроме того, рост цен на импортируемые товары на мировом рынке также приводит и к повышению темпов инфляции. Речь при этом идет о ценах и на готовую продукцию, и на сырье, используемое отечественными производителями: при росте цен на промежуточные товары возрастает себестоимость, а следовательно, и цена отечественной продукции, при этом потребитель не понимает, что причины повышения цен — внешние, поясняет директор Института экономики.

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— В целом это очень хороший знак: Россия встраивается в общую картину мира, — отмечает заведующая лабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда. — Государству нужно понимать, что происходит на внешних рынках, какие могут быть последствия для внутреннего рынка, и превентивно принимать меры для того, чтобы были условия, когда каждая семья имела возможность купить необходимый набор продуктов, а производители не потеряли стимула его производить в любой ситуации с ценами. И хотя доля Россия в мировом экспорте пока еще мала — менее 3%, ее отдельные экспортные основные продукты (зерновые, масличные, растительное масло) занимают значительную долю. Важно учитывать, что изменение цены на внешних рынках и девальвация рубля могут создать стимулы для чрезмерного экспорта.

Решение по поводу внимательного анализа динамики мировых цен помогло бы понять, насколько нам важно реагировать на временные изменения внутренних цен. Например, некоторые прогнозы по новому урожаю подсказывают, что цены на многие товары сельского хозяйства могут начать снижаться уже во второй половине года, добавляет директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов. Поэтому понимание будущей динамики помогло бы принятию текущих решений относительно экспортных пошлин и влияния на прибыли российских компаний.

— Правда, прямого влияния на внутренние цены разрабатываемый механизм всё же не окажет, — разъясняет профессор Шибанов. — Дело в том, что знание будущей динамики помогает скорее прогнозировать, что будет с ценами, чем на них напрямую влиять. Но можно предложить несколько способов, например, зерновые интервенции, которые могут позволить сгладить колебания цен внутри страны в более или менее урожайные годы.

Почему спешим

Некоторая спешка с созданием такого механизма прежде всего свидетельствует об осознании зависимости нашей экономики от глобальных рынков и понимании сопутствующих этому рисков, поясняет доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления (ГУУ) Николай Кузнецов.

— Наша страна сильно интегрирована в мировую экономическую систему. При этом цены на все основные товары — а это не только пресловутая нефть, но и лес, металлы, продовольствие и т.п. — формируются не на наших площадках, и наше влияние на процессы этого ценообразования сегодня не так уж и значительно, — рассказывает эксперт. — Фактически наши производители сегодня во многом вынуждены следовать чужим тенденциям и «играть по чужим правилам». Ну а влияние мировых цен на конечных потребителей и так очевидно — стоит зайти в любой магазин.

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То же самое показывает практика: рост цен на мировых рынках вкупе с ослаблением рубля уже спровоцировали некоторый рост цен внутри страны. При этом нужно помнить, отмечает Кузнецов, что часто даже в отечественных товарах есть большая доля импортной составляющей. Например, наше сельское хозяйство во многом зависит от цен на импортные удобрения, корма, ветеринарные препараты и т.д.

Кроме того, необходимость создания такого механизма существенно обостряет и текущая постковидная ситуация, полагает экономист. Сегодня начинается восстановление спроса и предложения, коснувшееся практически всех отраслей. Однако оно происходит неравномерно и непропорционально, убежден эксперт.

— Помимо того, необходимо учитывать сделанные всеми развитыми странами масштабные, а в некоторых случаях и прямо беспрецедентные вливания финансовых ресурсов в экономику, — отмечает доцент Государственного университета управления. — Сыграв свою положительную роль как мера кризисной поддержки, сегодня эти деньги оказались на рынках коммодитиз, во многом обостряя риски их дестабилизации, провоцируя высокую волатильность и служа инфляционным рычагом.

Именно поэтому в таких условиях мониторинг и анализ цен — полезный механизм, позволяющий своевременно реагировать на капризы рынков. Так, например, одним из инструментов регулирования цен внутри страны может стать система плавающих пошлин, устанавливаемых в виде противовеса изменению мировых цен на наиболее важные для отечественной экономики товары, считают специалисты.

Ухо востро Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Скорее всего, повышенное внимание к ценам связано с тем, что 2020 год был годом спада и резкого падения доходов, убежден директор Института торговой политики ВШЭ Андрей Данильцев. «В прошлом году мировые цены на неэнергетическое сырье повысились, а на энергетическое, наоборот, снизились. В текущем году, разумеется, все ожидают восстановления экономического роста и, естественно, повышения цен. Однако пока в этом нельзя быть уверенным, ситуация еще очень нестабильна».

Вместе с тем необходимость оперативного создания механизма мониторинга мировых цен не связана с санкциями и каким-то грядущим кризисом федерального бюджета, отмечает Агван Микаелян.

— Не думаю, что это вопросы санкций или бюджетного кризиса, хотя вероятность и того и другого всегда присутствует, но главное, что долгосрочная стабилизация цен рыночными механизмами позволяет быть готовыми к негативным ситуациям, — говорит эксперт.

Как и кто

Как будет выстроен этот механизм, пока экспертам до конца не ясно, а ведомства раскрывать информацию не торопятся. «Но в идеале хотелось бы, чтобы в министерствах понимали состояние производственных цепочек в разных отраслях, видели узкие места, понимали объем и структуру импорта в составе российской продукции», — рассуждает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

— Это, по сути, будет некая реинкарнация советского Госплана, — указывает Черников . — И хотя такое возрождение в условиях мирового экономического кризиса было бы крайне желательно, сделать это «в срочном порядке» явно не получится.

Ухо востро Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Поэтому, допускает эксперт РУДН, это может быть некое компромиссное решение, которое позволит давать точечную информацию для ввода или снятия ограничений на отдельных рынках с целью недопущения сильного роста цен.

Заметим, что разрабатываемые сейчас российскими ведомствами механизмы сегодня в основном используются в развитых странах Евросоюза. Кроме того, таким мониторингом занимаются и тематические наднациональные организации, такие как ФАО (сфера сельскохозяйственных товаров). Однако важно осознавать, подчеркивают экономисты, что это механизмы именно сбора информации для принятия решений, а не сами решения. «Аналогия, наверное, может быть с метеослужбой — вы можете увидеть, что сегодня будет дождь, но при этом можете решать, брать ли зонт или нет. Если же у вас нет доступа к метеослужбе, то придется полагаться только на удачу», — отмечает Черников.