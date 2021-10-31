Ин климат веритас: РФ готова к кооперации в сфере поглощения парниковых газов

Россия в скором времени внедрит новые агротехнологии для поглощения парниковых газов. Об этом заявил Владимир Путин на заседании по климату и здравоохранению саммита «группы двадцати» 31 октября. Также Москва предложила экспертам проанализировать наиболее эффективные экологические проекты. Для России это очень принципиальный вопрос, так как среднегодовая температура в стране растет быстрее общемировой, сообщил президент РФ. Климату был посвящен весь второй день саммита «двадцатки» в целом. Итоги мероприятия подвел представляющий Россию глава МИДа Сергей Лавров, который также рассказал о военных учениях в Черном море и встрече с Джо Байденом.

Климатические руины

Как и заявлялось в начале встречи в Риме, климатическая тема стала на саммите одной из основных — она заняла добрую половину всех выступлений представителей «двадцатки». В преддверии мероприятия премьер-министр Великобритании Борис Джонсон метафорично описал климатический кризис, сравнив мир с великой Римской империей. Он отметил, что цивилизация может очень быстро деградировать, если не будет отвечать на новые вызовы.

Ин климат Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: Global Look Press/Zhang Cheng/XinHua

«Человечество, цивилизация, общество могут откатиться назад очень быстро. После краха Римской империи сильно упал уровень образования, способность к созиданию, были утрачены прекрасные виллы. С нами может произойти то же самое, если мы не примем мер, чтобы остановить изменения климата. Иначе оставим нашим детям, внукам и будущим поколениям мир, в котором чрезмерное потепление приведет к колоссальной миграции, нехватке еды и воды, множеству конфликтов. Нельзя терять время, мы должны ограничить повышение температуры в пределах 1,5 градус», — отметил в интервью итальянской La Republicca Джонсон.

Климат стал одной из центральных тем и 31 октября. При этом ситуация в этой сфере сильно изменилась после того, как Европа ощутила влияние провозглашенной углеродной нейтральности на свое газовое благополучие.

Выступая в онлайн-режиме на заседании по климату и здравоохранению, Владимир Путин заявил, что «Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления, и вот почему: мы сталкиваемся с опустыниванием, эрозией почв, особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории».

«Среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой — более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, еще выше», — добавил президент.

Ин климат Фото: Global Look Press/Moritz Wolf/imagebroker

Сейчас доля энергии от практически безуглеродных источников в РФ превышает 40%, а если учитывать и природный газ, то она может достигать 86%. «Это один из лучших показателей в мире», — подчеркнул Владимир Путин. Недавно принятое решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года, по словам российского лидера, поможет сделать Россию углеродно нейтральной уже к 2060 году.

Также в своей речи Владимир Путин призвал сосредоточить внимание мирового сообщества на самых эффективных экологичных проектах. Для этого эксперты могли бы составить их рейтинг по степени отдачи с точки зрения снижения объема парниковых газов на каждый вложенный доллар.

«Нельзя исключать, что вошедшие в этот рейтинг проекты, предусматривающие меры по сохранению, скажем, лесов в России и в Латинской Америке, окажутся более эффективными, чем, к примеру, инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах», — заявил президент.

При этом важно не только сокращать объемы выбросов парниковых газов, но и наращивать их поглощение. Для этого у России есть все составляющие — леса, тундра, сельхозземли, моря, болота. Более того, Москва внедрит новые агротехнологии для достижения цели. Всё это открывает новые пути для международной кооперации.

«При реализации климатических и природоохранных инициатив «двадцатке» важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов», — подытожил президент РФ.

Ин климат Владимир Путин в ходе второго заседания саммита «группы двадцати» (в режиме видеоконференции) Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

В отличие от «саммитов согласных» в формате G7 на встрече ведущих 20 стран мира есть кому сказать нелицеприятную правду мировым лидерам, заметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Решения могут быть только инклюзивными и коллективными — вот ключевой посыл лидера России миру, и, уверен, это весьма соответствует настроениям за пределами «золотого миллиарда». Климатическая тема, которую внутри этого «миллиарда» считают своим «коньком», как-то по-иному смотрится на фоне энергетического кризиса в Европе, — добавил Константин Косачев. — По информации, которая поступает с саммита, страны «большой двадцатки» не собираются брать на себя никаких новых существенных обязательств по сдерживанию глобального потепления и назначать новые, более радикальные цели, чего от них требовали накануне встречи в Риме «зеленые» активисты».

Без признания собственной недальновидности и ошибок у лидеров прежде всего государств Европы не получится найти верные сценарии выхода из сложившейся ситуации, считает сенатор.

«Путин и здесь отметил особую важность ответственных действий всех участников энергетического рынка без исключения — как производителей, так и потребителей — на основе учета интересов каждой из сторон. Диктат потребителя, с которым в последние годы столкнулась Россия в виде различных принимаемых в одностороннем порядке Евросоюзом энергопакетов и разгоняемых по политическим причинам сертификационных и иных бюрократических кампаний против проектов с участием РФ, — от всего этого надо переходить к нормальным рыночным отношениям, построенным исключительно на экономических соображениях и взаимной выгоде», — добавил сенатор.

Римское коммюнике

В этот же день итоги своего личного участия в саммите подвел Сергей Лавров, который ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся международной повестки. Министр назвал результаты работы G20 в Риме позитивными. Так, в итоговом коммюнике стороны договорились предпринять шаги для роста поставок вакцин от коронавируса.

Еще одной устной договоренностью стало решение о сокращении выбросов парниковых газов. И здесь, по словам Сергея Лаврова, Россия не стала давать пустых обещаний, заявив о планах по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В то время как Запад поставил своей целью достигнуть этого к 2050-му.

Не остались незамеченными и операции штабов шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО в Черном и Средиземном морях. 30 октября американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter двинулся в Черное море. По словам министра, согласно конвенции Монтре, все входящие в акваторию Черного моря должны уведомлять об этом — и американцы сделали это. Правда, по мнению Москвы, стабильности в отношениях это не способствует.

Ин климат Американский эсминец USS Porter Фото: Global Look Press/US Navy

Конечно, всех интересовал и вопрос взаимоотношений с США. Несмотря на то что Сергей Лавров не планировал встречу со своим американским коллегой Энтони Блинкеном (кстати, министр даже сказал, что не уверен, был ли тот вообще в Риме), он кратко пообщался с Джо Байденом на ужине 30 октября. В скором времени должна пройти и встреча лидеров России и США. И хотя детали переговоров Лаврова и Байдена не раскрыты, возможно, именно это и было основной темой беседы.

В целом принципиально нового в плане решения вопросов климата и обеспечения вакцинами бедных стран в Риме объявлено не было — лишь условные договоренности, отраженные в итоговом коммюнике. Всё это уже заявлялось ранее, однако результат так и не был достигнут. Ощущалось и физическое отсутствие важнейших участников «двадцатки» — лидеров России и Китая.

Однако, по словам директора исследовательской группы по изучению G20 Университета Торонто Джона Киртона, процессу был дан «очень мощный старт», особенно в первый день обсуждения экономики.

— Участники саммита «группы двадцати» поддержали идею глобального налогообложения крупных корпораций (с 2023 года будет введен глобальный минимальный налог в размере 15% для компаний с доходом от €750 млн и больше. — «Известия»). Это очень важный механизм для сдерживания популистского гнева бедных по поводу того, что богатые становились еще богаче во время пандемии и практически вообще не платили налогов, — заявил «Известиям» Джон Киртон.

Что касается здравоохранения, то на G20, по словам канадского эксперта, многие страны пообещали взять на себя обязательства по предоставлению большего количества доз вакцин и денег в рамках программы COVAX для вакцинации тех, кто еще не имел возможности привиться. Очень важным было сообщение из Индии — там пообещали к концу 2022 года произвести 5 млрд доз препарата против ковида, напомнил эксперт.

Эти и другие вопросы будут более подробно обсуждаться на стартующей 1 ноября в Глазго двухнедельной климатической конференции COP-26, куда лидеры большинства присутствовавших на G20 стран отправились прямиком из Рима.

Татьяна Байкова, Рим