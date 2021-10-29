Мир во всем Риме: о чем будут говорить лидеры G20

От саммита G20 не стоит ждать глобальных прорывов, считают опрошенные «Известиями» политологи. Однако формат встречи позволит странам — участницам объединения наметить пути сотрудничества . В эти выходные лидеры крупнейших экономик мира соберутся в Риме, чтобы обсудить изменение климата, борьбу с COVID, энергетический кризис и ситуацию в Афганистане. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 онлайн. Очно проведут переговоры глава Белого дома Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

Синхронизация подходов

Саммит лидеров стран G20 пройдет в Риме 30–31 октября. Главы крупнейших экономик мира встретятся очно впервые с начала пандемии. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что саммит «знаменует собой возвращение многосторонности после мрачных лет изоляции , связанных с кризисом в области здравоохранения». Итальянские власти готовятся к событию с особым вниманием — воздушное пространство над Римом в выходные будет закрыто. Особые меры примут во всем городе, чтобы предотвратить акции ковид-диссидентов. Только вот место встречи лидеров «большой двадцатки» было подобрано несколько непредусмотрительно. Саммит пройдет в конгресс-центре «Нувола», расположенном в квартале всемирной выставки со сложным прошлым. Это место в свое время было построено по инициативе фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини. Тем не менее на повестке саммита — темы по спасению мира: изменение климата, борьба с пандемией и восстановление от нее экономики, а также энергетический кризис и ситуация в Афганистане.

— Если посмотреть на историю встреч G20, практически каждая из них включала в себя две повестки: реакция на острые проблемы и разговор о долгосрочных тенденциях в глобальной политике . Так будет и сейчас, — заявил «Известиям» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, на сегодня к первой группе тем относится урегулирование ситуации в Афганистане и сотрудничество в преодолении последствий пандемии. Из стратегических проблем страны G20 должны обсудить переход к устойчивому развитию в рамках 15-летней программы ООН, энергетический переход с учетом отдельных решений стран и противостояние тенденций к регионализации мировой экономики .

Мир во всем Риме Фото: REUTERS/Yara Nardi

Исполнительный вице-президент Института международных отношений IAI (Италия) Этторе Греко заявил «Известиям», что саммит предоставит лидерам возможность подтвердить свои обязательства в отношении наиболее актуальных глобальных проблем, в частности пандемии и изменения климата.

— Однако по-прежнему существует огромный разрыв между заявленными целями и их фактической реализацией. Об этом свидетельствует очень ограниченный доступ к вакцинам , особенно в Африке и других неблагополучных регионах. Есть надежда, что будут объявлены новые механизмы для обеспечения более высокого уровня координации между членами G20 по вопросам управления сферой здравоохранения, — заявил эксперт.

Как заявил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар, пандемия подсказала человечеству, что работать надо вместе , однако Европа привилась сама, США закрыли границы на 1,5 года, а страны третьего мира остаются со своими проблемами наедине. «Будет много разговоров, но нужны решения. А они могут быть достигнуты, когда появится единый механизм. Сейчас мультилатеральные схемы расшатаны, нужно начинать их строить заново», — подчеркнул политолог.

Председатель совета фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий также отметил в беседе с «Известиями», что проблема пандемии очень показательна, поскольку у стран — участниц G20 до сих пор не сформирован единый подход в вопросе признания вакцин и национальных сертификатов о прививках.

— Здесь необходимы подвижки. Быть может, на саммите удастся их достигнуть, — подчеркнул политолог.

Пир трансатлантистов

В этот раз встречу «большой двадцатки» лично посетит президент США Джо Байден . После того как Дональд Трамп демонстративно проявлял отсутствие интереса к конференции, предпочитая ей игру в гольф, его соперник прибудет в Рим, чтобы заявить: «Америка вернулась» . Как ранее сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, Джо Байден намерен обсудить на полях саммита устойчивость цепей поставок, цены на энергоносители, ядерную программу Ирана и многие другие вопросы. 29 октября Джо Байден планирует провести встречи с папой римским Франциском, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также итальянским президентом Серджо Маттареллой и премьером Марио Драги. Примечательно, что Джейк Салливан в своей речи особое внимание уделил отсутствию лидеров России и Китая на встрече — президент РФ Владимир Путин подключится к саммиту онлайн.

«Отмечу также, что ни Китай, ни Россия не будут участвовать в саммите в очном формате на уровне лидеров стран. В основном это, судя по всему, связано с COVID-19. США и Европа будут там. Они будут там энергичны и едины, и на G20, и на COP-26 (конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. — «Известия»), продвигая повестку, формируя повестку применительно к этим важным международным вопросам», — подчеркнул помощник Джо Байдена, хотя и заявил о надежде американской администрации на конструктивный диалог с КНР и РФ.

— Решение лидеров России и Китая принять участие в саммите онлайн было интерпретировано некоторыми как знак выхода из формата G20, что отражает растущую напряженность между крупнейшими державами. Несомненно, на работу саммита негативно повлияла эта напряженность. Однако в интересах Италии и ЕС сохранить G20 как особую группу, которая может взаимодействовать с малыми западными форматами, такими как G7, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Этторе Греко.

Мир во всем Риме Джо Байден — президент США Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Как заявили опрошенные эксперты, превратить саммит «большой двадцатки» в пир трансатлантистов в любом случае не удастся .

— Недосчитаются не только лидеров Китая и РФ, будут и другие выпадающие участники. Трудно сказать, какой будет окончательный очный состав. Однако воспроизвести в рамках G20 G7 не получится, поскольку в таком случае выполняться принятые решения просто не будут , — заявил «Известиям» Андрей Кортунов.

Как отметил Андрей Быстрицкий, участники G20 — это страны, которые себя уважают и достаточно самостоятельны.

— « Большая двадцатка» — уникальное объединение, поскольку она представляет 3/4 населения [планеты] и еще большую часть мировой экономики . В ней принимают участие абсолютно разные страны, и я не думаю, что повестку перехватят на себя страны условного Запада, — добавил политолог.

В любом случае лидерам придется обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане . Как отметил Андрей Быстрицкий, может состояться продуктивный обмен мнениями по вопросу признания «Талибана» (запрещенного в РФ движения).

— Какие-то консультации в этой сфере ведутся, но пока сформировать единую логику странам не удается. Необходимо как предпринять разумные шаги в области гуманитарной помощи жителям Афганистана, так и создать некие рычаги давления на новые власти республики, — уверен эксперт.

Как отметил в беседе с «Известиями» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский, в Афганистане до сих пор не сформированы структуры, которые необходимы для оказания помощи государству.

— Это по-прежнему failed state (англ. несостоявшееся государство), где совершаются бессудные казни и расправы. Странам G20 необходимо обсудить единый подход, — заключил эксперт.

В тупике

Между тем эксперты отмечают, что и «зеленая» повестка «расколола» страны G20 перед саммитом. И хотя глобальное потепление будет одной из главных тем встречи, не все государства поддерживают отказ от угля для производства электроэнергии .

Италия надеется, что G20 коллективно поддержит цель ООН по ограничению глобального потепления 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Однако члены G20 по-прежнему расходятся во мнении, когда мир сможет сократить выбросы парниковых газов до нуля и стать климатически нейтральным. В то время как Европа ставит целью 2050 год, Россия и Китай — 2060-й, а Индия как развивающаяся страна вовсе не берет на себя подобные обязательства.

— Риск состоит в том, что те страны, которые сильно отстают от графика, могут оказаться в тупике . В частности, это относится к Китаю, но и в самих западных странах некоторые меры, направленные на смягчение последствий изменения климата, встречают растущее сопротивление, — заявил «Известиям» Этторе Греко.

Мир во всем Риме Фото: REUTERS/Filippo Attili/Palazzo Chigi Press Office

По его словам, итальянское председательство при поддержке ЕС упорно работало над тем, чтобы убедить членов G20 увеличить свою финансовую поддержку наименее развитым странам и сподвигнуть их тем самым к активным действиям.

По мнению Андрея Быстрицкого, странам «большой двадцатки» будет важно обсудить, как можно достичь единой климатической цели с учетом региональных особенностей стран. Как отметил Андрей Кортунов, хотя рассчитывать на консенсус по всем вопросам климатической повестки пока не стоит, страны все-таки движутся к сближению.

— Необходимо сделать шаг в этом направлении — обсудить синхронизацию сроков перехода к углеродной нейтральности и механизмы международного сотрудничества, — заявил политолог.

Не менее сложным для стран-участниц станет обсуждение энергетики в период переходного этапа . Как подчеркнул Александр Рар, с учетом газового кризиса в ЕС власти ФРГ поставят эту тему во главу угла . Ранее уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что страны G20 должны рассмотреть вопрос потребностей в энергоресурсах при трансформации их экономических моделей.

Продолжить эту тему мировым лидерам придется на COP-26, которая будет проходить в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. Председатель саммита Алок Шарма уже обратил внимание, что итоги встречи лидеров G20, на долю которых приходится 80% мировых выбросов, будут «решающим фактором» для достижения успеха встречи в Глазго.