Мир во всем Риме: о чем будут говорить лидеры G20
От саммита G20 не стоит ждать глобальных прорывов, считают опрошенные «Известиями» политологи. Однако формат встречи позволит странам — участницам объединения наметить пути сотрудничества. В эти выходные лидеры крупнейших экономик мира соберутся в Риме, чтобы обсудить изменение климата, борьбу с COVID, энергетический кризис и ситуацию в Афганистане. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 онлайн. Очно проведут переговоры глава Белого дома Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.
Синхронизация подходов
Саммит лидеров стран G20 пройдет в Риме 30–31 октября. Главы крупнейших экономик мира встретятся очно впервые с начала пандемии. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что саммит «знаменует собой возвращение многосторонности после мрачных лет изоляции, связанных с кризисом в области здравоохранения». Итальянские власти готовятся к событию с особым вниманием — воздушное пространство над Римом в выходные будет закрыто. Особые меры примут во всем городе, чтобы предотвратить акции ковид-диссидентов. Только вот место встречи лидеров «большой двадцатки» было подобрано несколько непредусмотрительно. Саммит пройдет в конгресс-центре «Нувола», расположенном в квартале всемирной выставки со сложным прошлым. Это место в свое время было построено по инициативе фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини. Тем не менее на повестке саммита — темы по спасению мира: изменение климата, борьба с пандемией и восстановление от нее экономики, а также энергетический кризис и ситуация в Афганистане.
— Если посмотреть на историю встреч G20, практически каждая из них включала в себя две повестки: реакция на острые проблемы и разговор о долгосрочных тенденциях в глобальной политике. Так будет и сейчас, — заявил «Известиям» генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, на сегодня к первой группе тем относится урегулирование ситуации в Афганистане и сотрудничество в преодолении последствий пандемии. Из стратегических проблем страны G20 должны обсудить переход к устойчивому развитию в рамках 15-летней программы ООН, энергетический переход с учетом отдельных решений стран и противостояние тенденций к регионализации мировой экономики.
Исполнительный вице-президент Института международных отношений IAI (Италия) Этторе Греко заявил «Известиям», что саммит предоставит лидерам возможность подтвердить свои обязательства в отношении наиболее актуальных глобальных проблем, в частности пандемии и изменения климата.
— Однако по-прежнему существует огромный разрыв между заявленными целями и их фактической реализацией. Об этом свидетельствует очень ограниченный доступ к вакцинам, особенно в Африке и других неблагополучных регионах. Есть надежда, что будут объявлены новые механизмы для обеспечения более высокого уровня координации между членами G20 по вопросам управления сферой здравоохранения, — заявил эксперт.
Как заявил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар, пандемия подсказала человечеству, что работать надо вместе, однако Европа привилась сама, США закрыли границы на 1,5 года, а страны третьего мира остаются со своими проблемами наедине. «Будет много разговоров, но нужны решения. А они могут быть достигнуты, когда появится единый механизм. Сейчас мультилатеральные схемы расшатаны, нужно начинать их строить заново», — подчеркнул политолог.
Председатель совета фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий также отметил в беседе с «Известиями», что проблема пандемии очень показательна, поскольку у стран — участниц G20 до сих пор не сформирован единый подход в вопросе признания вакцин и национальных сертификатов о прививках.
— Здесь необходимы подвижки. Быть может, на саммите удастся их достигнуть, — подчеркнул политолог.
Пир трансатлантистов
В этот раз встречу «большой двадцатки» лично посетит президент США Джо Байден. После того как Дональд Трамп демонстративно проявлял отсутствие интереса к конференции, предпочитая ей игру в гольф, его соперник прибудет в Рим, чтобы заявить: «Америка вернулась». Как ранее сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, Джо Байден намерен обсудить на полях саммита устойчивость цепей поставок, цены на энергоносители, ядерную программу Ирана и многие другие вопросы. 29 октября Джо Байден планирует провести встречи с папой римским Франциском, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также итальянским президентом Серджо Маттареллой и премьером Марио Драги. Примечательно, что Джейк Салливан в своей речи особое внимание уделил отсутствию лидеров России и Китая на встрече — президент РФ Владимир Путин подключится к саммиту онлайн.
«Отмечу также, что ни Китай, ни Россия не будут участвовать в саммите в очном формате на уровне лидеров стран. В основном это, судя по всему, связано с COVID-19. США и Европа будут там. Они будут там энергичны и едины, и на G20, и на COP-26 (конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. — «Известия»), продвигая повестку, формируя повестку применительно к этим важным международным вопросам», — подчеркнул помощник Джо Байдена, хотя и заявил о надежде американской администрации на конструктивный диалог с КНР и РФ.
— Решение лидеров России и Китая принять участие в саммите онлайн было интерпретировано некоторыми как знак выхода из формата G20, что отражает растущую напряженность между крупнейшими державами. Несомненно, на работу саммита негативно повлияла эта напряженность. Однако в интересах Италии и ЕС сохранить G20 как особую группу, которая может взаимодействовать с малыми западными форматами, такими как G7, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Этторе Греко.
Джо Байден — президент США
Как заявили опрошенные эксперты, превратить саммит «большой двадцатки» в пир трансатлантистов в любом случае не удастся.
— Недосчитаются не только лидеров Китая и РФ, будут и другие выпадающие участники. Трудно сказать, какой будет окончательный очный состав. Однако воспроизвести в рамках G20 G7 не получится, поскольку в таком случае выполняться принятые решения просто не будут, — заявил «Известиям» Андрей Кортунов.
Как отметил Андрей Быстрицкий, участники G20 — это страны, которые себя уважают и достаточно самостоятельны.
— «Большая двадцатка» — уникальное объединение, поскольку она представляет 3/4 населения [планеты] и еще большую часть мировой экономики. В ней принимают участие абсолютно разные страны, и я не думаю, что повестку перехватят на себя страны условного Запада, — добавил политолог.
В любом случае лидерам придется обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане. Как отметил Андрей Быстрицкий, может состояться продуктивный обмен мнениями по вопросу признания «Талибана» (запрещенного в РФ движения).
— Какие-то консультации в этой сфере ведутся, но пока сформировать единую логику странам не удается. Необходимо как предпринять разумные шаги в области гуманитарной помощи жителям Афганистана, так и создать некие рычаги давления на новые власти республики, — уверен эксперт.
Как отметил в беседе с «Известиями» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский, в Афганистане до сих пор не сформированы структуры, которые необходимы для оказания помощи государству.
— Это по-прежнему failed state (англ. несостоявшееся государство), где совершаются бессудные казни и расправы. Странам G20 необходимо обсудить единый подход, — заключил эксперт.
В тупике
Между тем эксперты отмечают, что и «зеленая» повестка «расколола» страны G20 перед саммитом. И хотя глобальное потепление будет одной из главных тем встречи, не все государства поддерживают отказ от угля для производства электроэнергии.
Италия надеется, что G20 коллективно поддержит цель ООН по ограничению глобального потепления 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Однако члены G20 по-прежнему расходятся во мнении, когда мир сможет сократить выбросы парниковых газов до нуля и стать климатически нейтральным. В то время как Европа ставит целью 2050 год, Россия и Китай — 2060-й, а Индия как развивающаяся страна вовсе не берет на себя подобные обязательства.
— Риск состоит в том, что те страны, которые сильно отстают от графика, могут оказаться в тупике. В частности, это относится к Китаю, но и в самих западных странах некоторые меры, направленные на смягчение последствий изменения климата, встречают растущее сопротивление, — заявил «Известиям» Этторе Греко.
По его словам, итальянское председательство при поддержке ЕС упорно работало над тем, чтобы убедить членов G20 увеличить свою финансовую поддержку наименее развитым странам и сподвигнуть их тем самым к активным действиям.
По мнению Андрея Быстрицкого, странам «большой двадцатки» будет важно обсудить, как можно достичь единой климатической цели с учетом региональных особенностей стран. Как отметил Андрей Кортунов, хотя рассчитывать на консенсус по всем вопросам климатической повестки пока не стоит, страны все-таки движутся к сближению.
— Необходимо сделать шаг в этом направлении — обсудить синхронизацию сроков перехода к углеродной нейтральности и механизмы международного сотрудничества, — заявил политолог.
Не менее сложным для стран-участниц станет обсуждение энергетики в период переходного этапа. Как подчеркнул Александр Рар, с учетом газового кризиса в ЕС власти ФРГ поставят эту тему во главу угла. Ранее уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что страны G20 должны рассмотреть вопрос потребностей в энергоресурсах при трансформации их экономических моделей.
Продолжить эту тему мировым лидерам придется на COP-26, которая будет проходить в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. Председатель саммита Алок Шарма уже обратил внимание, что итоги встречи лидеров G20, на долю которых приходится 80% мировых выбросов, будут «решающим фактором» для достижения успеха встречи в Глазго.