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Повысили градус: Россия возглавила индекс климатического неравенства

Почему наша страна при относительно низких выбросах больше других может пострадать от глобального потепления
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Повысили градус: Россия возглавила индекс климатического неравенства
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2021-10-21 12:20:10
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Россия выбрасывает значительно меньше парниковых газов, чем другие крупные экономики мира, однако больше всех почувствует на себе последствия глобального потепления. В составленном американскими учеными мировом индексе климатического неравенства, отражающем эту несправедливость, наша страна заняла первое место. На другом конце списка разместились главные производители вредных выбросов из Европы, Азии и Северной Америки, которые благодаря своему географическому положению пострадают от глобального потепления в гораздо меньшей степени.

В поисках справедливости

Группа американских ученых рассчитала глобальный территориальный индекс климатического неравенства. Как указано в статье в журнале Science Advances, он отражает соотношение выбросов парниковых газов национальной экономикой с потеплением климата, которое ожидается на территории страны в ХХI веке. Первое место среди 192 государств ООН заняла Россия. Это не означает, что на территории нашей страны меньше всего выбросов, а говорит о том, что урон природе от глобального потепления будет непропорционально велик относительно количества выделенных в РФ парниковых газов.

Повысили градус
Повысили градус: Россия возглавила индекс климатического неравенства
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf/imagebroker
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На другом конце списка оказались преимущественно страны, производящие большую часть выбросов, но на территории которых потепление будет незначительным. Это экономически развитые европейские государства, такие как Бельгия, Нидерланды и Германия, нефтедобывающие Кувейт и Бахрейн, а также растущие экономики Азии — Тайвань, Бангладеш и Китай. США также разместились за пределами первой сотни.

Коллективная ответственность

Главная сложность в создании адекватной картины глобального потепления — в том, что это планетарный процесс, в котором в той или иной мере задействованы все государства мира и множество естественных факторов. Выбросы парниковых газов с территории одной страны могут привести к увеличению температуры на территории другой, что и создает «климатическое неравенство».

— Больше всего парниковых газов производят прибрежные районы Японии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, а также Европа, включая Москву и Петербург, и атлантическое побережье США. А страдает сильнее всех Арктика, более половины которой принадлежит России. Поэтому получается, что наша страна больше теряет от изменения климата, — отметил эксперт общественного совета при Минприроды, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

Повысили градус
Повысили градус: Россия возглавила индекс климатического неравенства
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf/imagebroker
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Согласно расчетам ученых, большая часть источников парниковых газов, выделяемых человеком, сосредоточена между 30-м и 55-м градусами северной широты, а наиболее выраженный эффект вызванного выбросами потепления ощущается севернее 60 градусов северной широты в Арктическом регионе. Максимально контрастно этот дисбаланс объема выбросов на политической карте мира виден, если сравнить густонаселенные районы Западной Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Америки с малонаселенными северными странами — Россией, Канадой и Финляндией. Последние производят относительно мало парниковых газов, однако в ближайшие десятилетия столкнутся с самым значительным повышением средних температур на своей территории.

Ученые подчеркнули, что 90% всех вредных выбросов генерируются всего на 8% суши. При этом самое значительное потепление ожидается за Полярным кругом, где вообще не выделяются парниковые газы. До конца XXI столетия повышение температуры там может достичь 8 градусов Цельсия.

Квот оно что

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Сегодня не существует принудительных механизмов компенсации, которые могли бы заставить основных мировых загрязнителей платить за выбросы, отметил доцент департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, отдельные страны могли бы помочь другим в добровольном порядке либо могли бы взять на себя обязательства по Парижскому соглашению, которое регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Для России вопрос климатической справедливости в контексте глобального изменения климата стоит особенно остро, так как большая часть страны расположена в таежной зоне и зоне бореальных лесов, подчеркнул доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии Университета МГИМО Андрей Авраменко.

Повысили градус
Фото: Global Look Press/Dmitry Chasovitin
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Научное сообщество признало значимую роль российских лесов в поглощении трансграничных выбросов парниковых газов, — сказал эксперт. — Однако, будучи экспортером углеродоемкой продукции, с 2026 года страна-поглотитель будет вынуждена платить европейский углеродный налог. Если учесть, что в российской тундре и арктической зоне глобальное потепление идет катастрофическими темпами, цена, которую заплатит Россия за глобальное изменение климата, слишком высока, и о климатической справедливости говорить не приходится.

Эксперт добавил, что всё еще не создано единого кадастра выбросов парниковых газов по всем странам мира.

Идея квот на выбросы обсуждается довольно давно и имеет смысл только для достаточно развитых экономических систем. Любые попытки принудить экономики третьего мира сокращать выбросы или оплачивать пошлины приведут лишь к тому, что бедные станут еще беднее, а богатые — еще богаче, — поделилась мнением научный сотрудник НТЦ «Нейропрогнозирование материалов и технологий электронной промышленности» СПбПУ Анастасия Кондратьева.

По мнению специалиста, стоит субсидировать и другими способами поощрять переход к углеродной нейтральности на уровне стран. Но для этого нужны консенсус в конечной цели ограничения парниковых газов и значительные ресурсы, отметила Анастасия Кондратьева.

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