Эмиссия невосполнима: на что ставит РФ в борьбе с изменением климата

В борьбе с глобальным потеплением решающую роль играет сохранение лесов и других природных экосистем. Об этом в своем видеообращении к участникам конференции по климату в Глазго (COP26) заявил Владимир Путин. Он подчеркнул: Россия намерена прекратить эмиссию парниковых газов к 2060 году, и помочь в этом ей должен именно лесной массив, которого на территории страны 20% от общемировых запасов. Тем временем политическая часть COP26 подошла к концу. Ее завершили несколько общих инициатив — по сохранению лесов и против эмиссии метана. Однако громких прорывов, как и опасались участники конференции, она не принесла. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, это связано с тем, что страны не готовы отвечать за свои решения перед мировым сообществом.

Ставка на деревья

Чтобы к 2060 году построить углеродно нейтральную экономику, Москва делает ставку именно на леса, которых в России 20% от общемировых запасов, заявил в видеообращении к участникам 26-й конференции ООН по изменению климата президент РФ Владимир Путин.

— Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления, последовательно наращиваем финансирование на эти цели, — подчеркнул президент РФ, заочно обратившись к участникам спецзаседания COP26 по управлению лесным хозяйством и землепользованию.

Это было единственное выступление Владимира Путина на конференции в Глазго. Как объяснил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, на COP26 президент не приеха, в том числе и потому, что достаточно подробно изложил российские идеи на саммите G20 31 октября.

Эмиссия невосполнима Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН Фото: пресс-служба Президента России/kremlin.ru

Суть климатического подхода РФ стала известна 1 ноября — в этот день правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Согласно этому документу, к 2060 году РФ должна стать углеродно нейтральной конкурентоспособной страной с устойчивым экономическим ростом.

— С дилеммой, использовать или нет углеродные энергоносители, Россия не сталкивалась так остро, как, например, европейские страны или малые островные государства, которые могли выбирать любой источник, — сказала «Известиям» заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО, замглавы комиссии по устойчивому развитию и экологии Российской ассоциации содействия ООН Наталья Рязанова. — Россия использовала те источники, которые у нее есть, и они в основном традиционные. Ей было не особенно нужно становиться частью общего процесса, но когда он начал приобретать всё больше экономических черт, стало понятно, что встраиваться в него все-таки придется.

По мнению эксперта, Россия идет к более чистому топливу со своей скоростью: исходя из слов Владимира Путина, в ближайшие годы страну ждет энергопереход с использованием водорода. Вопрос теперь лишь в казуистике: западные страны формируют правила, по которым должны играть другие государства, и в этом смысле нормы для стран ЕС будут распространяться и на тех игроков, кто хочет торговать с Евросоюзом, подчеркнула Наталья Рязанова.

Обращение Владимира Путина было приурочено к выходу Декларации по лесам и землепользованию, которую подписали 105 стран, включая Россию. В документе государства заявили, что будут работать над восстановлением утраченных лесов к 2030 году. На это планируется выделить порядка $19 млрд государственного и частного финансирования.

Эмиссия невосполнима Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Что не так

Декларация по лесам — не единственная договоренность, которую лидеры достигли на COP26. Например, 2 ноября Белый дом сообщил, что уже почти 100 государств присоединились к глобальной инициативе по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году.

Правда, здесь ситуация несколько сложнее, чем с выращиванием деревьев. По данным Reuters, к идее сокращать выбросы метана, который выделяется при производстве и транспортировке угля, природного газа и нефти, не стали присоединяться Индия, Китай и Россия.

— У России одна из крупнейших сетей газопроводов, и так или иначе утечки метана там случаются. То же бывает и в США, однако это не мешает Штатам ратовать за борьбу, — пояснил «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Что же касается Индии и Китая, то хоть они сейчас употребляют не так много газа, но у них на это большие планы. Они используют много угля, и это уже привело к экологическим катастрофам в крупных индийских и китайских городах. Чтобы отказаться от этого ресурса, его надо чем-то заменять — и здесь лучше всего подходит газ.

В целом же второй день саммита прошел примерно в том же ключе, что и первый. Еще порядка 50 лидеров с трибуны призвали коллег взять ситуацию с климатом в свои руки и во что бы то ни стало начать бороться с глобальным потеплением. О планах достичь углеродной нейтральности к 2050 году заявили, в частности, Бразилия и Вьетнам; та же Индия хочет прийти к нулевым нетто-выбросам к 2070 году.

По словам источника «Известий» в дипломатических кругах ЕС, исходя из Парижского соглашения, глобальные выбросы парниковых газов должны как можно скорее достичь своего пика — так страны скорее перейдут к сокращению выбросов парниковых газов к середине столетия.

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— Это важно не только потому, что стороны соглашения должны выполнять свои обязательства. Они должны помнить о целях, которые расписаны в документе, и исходя из этого направлять свои экономики в правильное русло, чтобы всем вместе эти цели достигнуть, — отметил собеседник «Известий».

В ситуации с COP26 возникает один вопрос: если все участники призывают друг друга к борьбе с глобальным потеплением и защите окружающей среды, то что им мешает воплотить свои намерения в жизнь?

— Признание, что это [изменение климата] существует и надо с этим бороться, есть. Чего нет, так это готовности брать на себя перед друг другом обязательства, — пояснила «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. — Пандемия показала, что государства в первую очередь отвечают перед своими гражданами, а уже потом перед мировым сообществом. Во-вторых, уже есть инерция от несбывшихся ожиданий — например, развитые страны уже довольно давно обещали передать развивающимся $100 млрд на «зеленый переход», однако до сих пор так этого и не сделали.

COP26 продлится еще 10 дней — вплоть до 12 ноября. Ее политическую часть уже можно считать завершенной. Впереди остались переговоры экспертов на полях конференции. Им предстоит договориться, как дальше применять Парижское соглашение и, более того, как адаптироваться к тем последствиям глобального потепления, которые уже неизбежны.