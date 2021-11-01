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Климатический полюс: как COP26 планирует бороться с глобальным потеплением

Участники конференции выявили проблему, но пока не договорились о ее решении
Фото: Global Look Press/Pignatelli/EUC
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Климатический полюс: как COP26 планирует бороться с глобальным потеплением
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2021-11-01 19:53:59
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В Глазго стартовала основная часть 26-й климатической конференции ООН. Как заявил на ее открытии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, человечество дошло до точки, в которой оно должно наконец прекратить «относиться к природе, как к выгребной яме» и копать «собственную могилу». В том, что с глобальным потеплением надо что-то делать, похоже, были согласны все участники саммита: главы государств и правительств делились своими планами по сокращению выбросов, призывали выделять на климат больше денег и предлагали новые инструменты. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, прорывов здесь ждать вряд ли стоит, а вот согласование конкретных механизмов климатической политики — вполне реальный исход конференции.

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1 ноября в шотландском городе Глазго началась основная часть конференции ООН по изменению климата (COP26). На двухдневном саммите выступит порядка 120 глав государств и правительств.

Еще до самой конференции Великобритания как страна-хозяйка нынешней COP заявила: провал конференции разрушит все глобальные усилия по защите климата. «Страны, которые исторически и в настоящий момент больше всего ответственны за выбросы, не делают свою часть работы. Если мы хотим, чтобы COP26 не закончилась провалом, то это должно измениться», — заявил 31 октября британский премьер Борис Джонсон после саммита G20 в Риме (его главной темой также был климат).

На следующий день глава правительства, открывая конференцию, пошел дальше и сравнил климатическую повестку с передрягами, в которые попадает Джеймс Бонд. «Трагедия в том, что это не кино, и машина Судного дня настоящая. <…> Человечество издавна тянуло время в вопросах изменения климата. Сейчас, когда до полуночи остается одна минута, мы должны действовать», — закольцевал метафору Борис Джонсон.

Климатический полюс
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Фото: REUTERS/Steve Reigate

Выступавший следом генсек ООН Антониу Гутерриш трагизм ситуации изложил иначе — с помощью фактов. «Уровень моря поднимается вдвое быстрее, чем 30 лет назад. Океаны горячее, чем когда бы то ни было, и продолжают быстро нагреваться. Часть джунглей Амазонии выбрасывает больше парниковых газов, чем поглощает», — сказал дипломат, подчеркнув: ощущение, будто страны обратили глобальное потепление вспять, иллюзорно, на деле же мир «несется к климатической катастрофе».

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Этот тезис в той или иной степени разделили многие из выступавших. Как сказал президент США Джо Байден, «изменение климата уже разоряет мир,<...> разрушая жизни людей и <…> стоя странам триллионы долларов». И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, решила подкрепить выступление примером своей страны, сообщив, что Берлин вновь ужесточил свои климатические цели — к 2030 году Германия намерена сократить свои выбросы на 65%, чтобы к 2045 году стать климатически нейтральной страной.

При этом лично на этом саммите присутствовали не все лидеры. В частности, президент РФ и председатель КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин, которые на встрече «большой двадцатки» выступали по видеосвязи, в Глазго приехать не смогли и передали свои тезисы в форме видеозаписи и текстового обращения. Российский лидер «достаточно подробно» изложил российские подходы на G20, объяснил отсутствие на встрече Владимира Путина представитель Кремля Дмитрий Песков.

К слову, после саммита G20 глава американского Белого дома заявил, что результаты этой встречи его разочаровали. Причина в том, что, по его оценке, «Россия и <…> Китай не взяли на себя обязательств по борьбе с изменением климата». Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, ограничился лишь словами о том, что РФ «весьма и весьма активно принимала участие» в работе «двадцатки».

Климатический полюс
G20
Фото: Global Look Press/White House

Пресс-секретарь президента напомнил, как Москва относится к климатической повестке — в частности, она планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году. «По многим параметрам Россия опережает многие страны, в том числе страны Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации и производства», подчеркнул Дмитрий Песков.

— Решение России в период с 1990 по 2030 год сократить свои выборы на 30% — это шаг вперед с точки зрения ясности и прозрачности, — сказал высокопоставленный источник «Известий» в европейских дипломатических кругах. — Однако РФ еще предстоит показать то, насколько она серьезно настроена в плане выполнения амбициозных целей, заложенных в Парижском соглашении — в частности, когда речь заходит о климатической нейтральности к 2050 году. Мы приветствуем, что в ноябре 2020 года Москва представила свой первый Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ, усилия конкретных стран по сокращению выбросов. — «Известия») и работает над долгосрочной климатической стратегией.

Справка «Известий»

В основе борьбы с глобальным потеплением лежит Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), которая вступила в силу в 1994 году. Ежегодно ее участники — а их сегодня 197 — проводят конференцию сторон. Их главная цель в том, чтобы остановить опасное воздействие, которое на климат оказывает человек.

С 1997 года конвенцию подкреплял Киотский протокол, главная цель которого — сократить выбросы парниковых газов. В 2015 году на смену этому документу пришло Парижское соглашение. В документе поставлена задача снизить содержание углекислого газа в атмосфере. В соответствии с соглашением, страны сами определяют, как они будут сокращать свои выбросы, пересматривая эти меры каждые пять лет.

Темы для дискуссии

У COP26 есть два сценария развития, считает программный координатор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов.

Либо участники ни к чему не придут (и многие глобальные лидеры про это уже говорят), либо, как это запланировано в идеале, обсудят все аспекты ст. 6 Парижского соглашения, в которой прописаны разные виды учета парниковых выбросов, — пояснил эксперт «Известиям». — Среди тем к обсуждению есть и торговые квоты, и «зеленое» финансирование, и помощь развивающимся государствам. Также еще один пункт, который участники должны обсудить, — это то, насколько обязательны к исполнению ОНУВы.

Климатический полюс
Саммит COP26 в Глазго
Фото: REUTERS/Hannah McKay

Большинство масштабных конференций к реальным практическим решениям обычно не приводят, но здесь на повестке будет стоять чисто технический аспект климатической политики, отметила профессор МГИМО Наталья Пискулова.

— Речь будет идти именно о механизмах ее реализации. Крупных прорывов эксперты не ожидают, но, может быть, какие-то аспекты и детали согласовать все-таки удастся, — сказала «Известиям» эксперт. — Для нас это важно, потому что мы могли бы таким образом привлекать не только наши возможности, но и иностранные ресурсы.

Совместная реализация инициатив будет полезна как для климата, так и для экономики — низкоуглеродные проекты будут выгодны России в первую очередь, подытожила Нататья Пискулова.

Справка «Известий»

У COP26 заявлено четыре цели:

— Достичь углеродной нейтральности к середине XXI века и удержать глобальное потепление на уровне 1,5 °С (сейчас мир на пути к 3 °С, которые означают климатическую катастрофу). Для этого страны должны активнее отказываться от угля, бороться с вырубкой лесов, переходить на электромобили и вкладываться в возобновляемые источники.

— Защищать сообщества и естественную среду обитания. Несмотря на снижение выбросов, климат всё равно будет меняться, поэтому надо защищать и восстанавливать экосистемы — строить заграждения, системы оповещения, надежную инфраструктуру и сельское хозяйство.

— Мобилизовать финансирование. Чтобы достичь первых двух целей, развитые страны должны собрать как минимум $100 млрд; также надо привлечь международные финансовые институты.

— «Работать вместе для достижения цели». Это значит, что на COP26 участники должны доработать свод правил к Парижскому соглашению по климату и начать активнее сотрудничать друг с другом.

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