Открыли Глазго: чего ждать от саммита ООН по климату

Итоги международной конференции по климату для кого-то могут стать разочарованием из-за разных подходов стран к борьбе за экологию, считают специалисты. 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) открылась в Глазго 31 октября. На двухнедельном форуме представители мировых элит должны будут договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и перейти на зеленую энергетику. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что Россия стремительно включается в климатическую повестку, демонстрируя себя в некоторых сферах как лидер в области борьбы с изменением климата. О том, чего можно ждать от саммита в Шотландии, а чего не стоит, — в материале «Известий».

Последний шанс

Формально хедлайнерами COP26 стали экоактивисты. Еще за день до открытия саммита почти тысяча демонстрантов вышла на улицы Глазго. И пока мировые лидеры только завершали консультации G20 в Риме, сотни обеспокоенных «зеленых» продолжали прибывать в Шотландию. Всевозможные защитники окружающей среды уже пообещали проводить акции вплоть до конца саммита, который продлится до 12 ноября. На одном из митингов ожидается выступление родоначальницы движения Fridays for Future Греты Тунберг.

Открыли Глазго Фото: TASS/Robert Perry

COP26 открылась с минуты молчания в память о жертвах COVID-19. В начале формальной сессии ее объявила министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт (председатель COP25). Основная программа конференции запланирована на 1–2 ноября: в эти дни свои заявления сделают мировые лидеры. В климатическом саммите примут участие главы государств и правительств более чем 120 стран, включая президента США Джо Байдена, главу Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В Глазго обещает приехать и экс-глава Белого дома Барак Обама. Тем не менее некоторых государственных лидеров от присутствия в Шотландии заставила отказаться пандемия. Например, Владимир Путин обратится к участникам саммита в онлайн-режиме. Так же поступит и председатель КНР Си Цзиньпин. Отсутствовать на климатической конференции из-за внутриполитической ситуации вынуждены новый премьер Японии Фумио Кисида, а также президент Бразилии Жаир Болсонару.

По рекомендации врачей пропустит COP26 и королева Елизавета II. Ответственность за открытие COP26 легла на плечи принца Чарльза. Наследник британского престола еще на саммите G20 в Риме назвал саммит в Глазго последним шансом. Выступая перед лидерами крупнейших экономик мира 31 октября, принц Уэльский заявил: «Мы должны превратить наши красивые слова в красивые действия. Чудовищность проблемы изменения климата доминирует в разговорах людей — начиная от новостей и заканчивая гостиными. На кону стоит будущее человечества и самой природы».

Председатель COP26 Алок Шарма считает, что решения по итогам саммита в Глазго должны быть более жесткими, чем Парижские соглашения, принятые в декабре 2015 года.

— Данная конференция — это наша последняя идеальная возможность [объединиться]. Мы должны ускорить переговоры, ведь у нас есть шанс построить зеленую экономику и перейти к более чистым источникам энергии. Здесь побеждают и проигрывают все вместе, — сказал он на церемонии открытия.

Открыли Глазго Фото: TASS/Aaron Chown

Будем честны

По некоторым ожиданиям, 26-я климатическая конференция должна превзойти Парижский саммит 2015 года. С тех пор, когда страны договорились удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры до 1,5 °C, прошло шесть лет, насыщенных новыми проблемами, включая пандемию, экологические катастрофы и энергетический кризис. Поэтому странам необходимо серьезно задуматься, как приблизиться к поставленной цели с учетом региональных особенностей.

— Зимний шторм в Техасе серьезно повредил энергетическую систему, экстремально высокая температура почти 50 °C на западном побережье Северной Америки достигла рекордно высокого уровня, Западная Европа и Китай пострадали от проливных дождей, а Тайвань пострадал от сильнейшей за 50 лет засухи. Всё это свидетельствует о том, что изменение климата затронуло все уголки мира. Экстремальный климат Земли — это общая проблема, — заявил «Известиям» руководитель Управления по охране окружающей среды Тайваня Чжан Цзицзин.

И хотя цели COP26 — крайне амбициозные, многие эксперты и даже политики со скепсисом относятся к конференции. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще в преддверии саммита G20 заявил, что климатическая конференция в Глазго может не достигнуть своих целей.

— Давайте говорить открыто — есть серьезный риск того, что в Глазго со стоящими задачами справиться не получится, — заявил генсек ООН.

По его словам, звучащие в последнее время заявления по вопросам климата создают благоприятную картину, но «это иллюзия». А «нынешние национальные обязательства, принятые правительствами стран, обрекают мир на повышение глобальной температуры на 2,7 °C», добавил он.

Открыли Глазго Фото: TASS/KENZO TRIBOUILLARD

О похожем исходе предупреждают и ученые. В преддверии COP26 вышел доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН. Согласно документу, цель остановить глобальное потепление все еще достижима, но требует срочных и скоординированных действий всех стран. Даже при достижении углеродной нейтральности до 2050 года мир может настигнуть катастрофа. Авторы доклада предупреждают, что температура в 2080–2100 годах может повыситься на 3 °C. А в случае бездействия в области борьбы за климат — на 4 °C и выше.

Как заявил «Известиям» климатолог, директор российской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Климат и энергетика» Алексей Кокорин, конференция в Глазго не призвана для заключения соглашений как в Париже или подведения итогов. Сверка часов назначена официально только на 2023 год. Широкое внимание к ней, по мнению эксперта, связано с тем, что из-за пандемии подобных встреч не было почти два года.

— Цель этого саммита — завершить принятие правил Парижского соглашения, связанных с международным сотрудничеством по проектам и нерыночным взаимодействиям, а также согласовать параметры помощи наиболее уязвимым и слабым странам, — заявил «Известиям» Алексей Кокорин.

По его словам, на сегодняшний день порядка 100 стран нуждаются в помощи. И речь идет как об общей сумме (развитые государства обязаны ежегодно выделять $100 млрд развивающимся), так и о ее составе. Как подчеркнул эксперт, некоторые страны, как Кыргызстан, не способны выплачивать кредиты, потому для них актуальны только гранты на адаптацию водного хозяйства, здравоохранения и сельского хозяйства.

— Об этом будут жаркие дебаты, — уверен специалист.

Открыли Глазго Фото: REUTERS/Yves Herman

Оставить след

В коммюнике по итогам встречи лидеры G20 призвали ограничить глобальное потепление в пределах 1,5 °C и признали ключевое значение достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов к середине XXI века. Тем не менее эксперты уже обвиняют ряд государств в неготовности вступить в гонку за углеродную нейтральность. Климатологи опасаются, что отстающие в зеленой политике страны постараются не брать на себя реальных обязательств, пишет Bloomberg. Китай обвиняют в том, что новые цели страны в области борьбы с изменением климата мало отличаются от целей Парижского соглашения. Республика обещает приложить все усилия, чтобы выйти на пик выбросов до 2030 года и на нейтральность до 2060 года, однако этого якобы мало. Индия вовсе отказывается принимать обязательства по выбросам, ссылаясь на свой статус развивающегося государства. И будучи одной из первых в рейтинге по выбросам, остается единственной из 10 главных мировых экономик, не сдавшей в ООН обновленные данные о своем вкладе в борьбу с изменением климата.

Тем не менее, как заявил «Известиям» Алексей Кокорин, Индия и многие страны Африки вовсе не могут сами определить срок достижения углеродной нейтральности, поскольку зависят от международной помощи.

Москву, в свою очередь, западные климатологи обвиняют в зависимости от ископаемых источников энергии и недооценке вреда выбросов. Хотя даже флагманы зеленой повестки — представители ЕС, столкнувшись с энергетическим кризисом, заговорили о необходимости сохранения природного газа для «переходного периода».

Открыли Глазго Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алксандр Казаков

— Россия — лидер глобальной климатической повестки. Мы одни из первых, кто создал национальное законодательство по сокращению объемов выбросов парниковых газов. Большинство стран к этому только приходит. Мы всерьез обсуждаем достижение углеродной нейтральности в некоторых регионах России уже как эксперимент сегодня. В то время как другие государства, территория которых сопоставима с территорией субъекта РФ, отодвигают эту цель на несколько десятков лет, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По словам депутата, РФ уже удалось достичь сокращения объема выбросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года. Кроме того, Россия — глобальный экологический донор, поскольку 30% лесов сосредоточены на ее территории.

— Однако мы не собираемся почивать на лаврах. РФ собирается менять дальше структуру энергопотребления, сокращать углеродный след и работать над дальнейшим сокращением объемов парниковых выбросов, в том числе путем законодательного регулирования этой сферы, — заключил политик.

Как рассказал климатолог Алексей Кокорин, последний год в РФ очень правильно и интенсивно говорят о проблемах экологии.

— Мы присоединились к целям по достижению углеродной нейтральности. Теперь надо действовать, — подчеркнул эксперт.

Открыли Глазго Фото: РИА Новости/Евгений Паулин

Выступая на саммите G20 31 октября, президент РФ Владимир Путин отметил, что средняя температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза, тем не менее за последние 20 лет углеродная интенсивность российской экономики ежегодно снижалась на 2,7%. Наша страна — среди лидеров глобальной декарбонизации, подчеркнул он и отметил, что сокращать выбросы парниковых газов недостаточно — нужно наращивать и их поглощение. У России здесь большой потенциал, заключил Владимир Путин.

На климатической конференции президент РФ выступит в онлайн-формате 2 ноября. При этом в Глазго будет представлена российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком. Также в нее войдут спецпредставитель российского президента по климату Руслан Эдельгериев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.