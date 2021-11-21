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Вырасти в газах: эффект от локдаунов для климата может пройти к концу года

Чем вызваны изменения количества выбросов СО2 в мире и в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вырасти в газах: эффект от локдаунов для климата может пройти к концу года
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2021-11-19 17:08:33
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В 2020 году глобальная эмиссия углекислого газа упала на 5,4%. Но в 2021 году выбросы CO2 в мире опять вырастут на 4,9%, следует из доклада международного проекта Global Carbon Project. Это значит, что польза для климата от повсеместных коронавирусных локдаунов себя исчерпала и количество парниковых газов возвращается к допандемийному уровню. Официальной статистики по динамике загрязнения в России пока нет, но, по мнению независимых экспертов, она должна совпадать с общемировой.

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Согласно данным международного проекта по мониторингу выбросов парниковых газов Global Carbon Project, объединяющего ученых из разных стран, в 2021 году объемы выбросов диоксида углерода в глобальном масштабе увеличатся на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и достигнут 36,4 млрд т. Этот рост практически сводит на нет положительный эффект для природы от локдаунов, вызванных пандемией COVID-19, которые в 2020-м привели к снижению выбросов СО2 на 5,4%.

До начала индустриальной эры в атмосфере было всего 0,02% углекислого газа, пояснил эксперт общественного совета при Минприроды, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. По его словам, когда человечество начало сжигать не только дрова, но и уголь, нефть и газ, концентрация СО2 стала расти. Наша планета нагревается от энергии солнца и отдает тепло в космос. Молекулы углекислого газа в атмосфере поглощают тепло, выделяемое Землей, и возвращают примерно его половину на поверхность планеты, что и вызывает глобальное потепление.

Вырасти в газах
Фото: TASS/Zuma

«Основной источник антропогенного углекислого газа — сжигание ископаемого топлива для нужд энергетики, коммунального хозяйства и промышленности», — объяснил Игорь Шкрадюк.

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В 2020 году многочисленные локдауны, вызванные пандемией, привели к снижению промышленного производства, потребления энергии и топлива, что и отразилось на выбросах. Однако уже в этом году мировая экономика стала восстанавливаться, а вместе с ней вернулись к прежним показателям и объемы углекислого газа в атмосфере. По мнению экспертов Global Carbon Project, с дальнейшим восстановлением хозяйства продолжится и рост загрязнения.

«Данные по эмиссиям парниковых газов от Global Carbon Project показывают, что, несмотря на временное снижение в период пандемии COVID-19, с января по май 2021 года глобальные выбросы в энергетике, промышленности и жилом секторе уже были на том же уровне или выше, чем за тот же период в 2019 году», — отметила директор Института экологии РУДН Елена Савенкова.

Эксперт добавила, что эти показатели четко показывают, что снижение выбросов CO2 носит временный характер. Краткосрочный коронавирусный эффект не вносит значительный вклад в минимизацию выбросов, а следовательно, и не оказывает влияния на климатические параметры атмосферы.

Большинство стран мира осознают опасность даже незначительного увеличения температуры на планете, которое может привести к необратимым изменениям природных условий. В 2015 году в Париже 196 государств, включая Россию, подписали климатическое соглашение и обязались сократить выбросы парниковых газов, чтобы остановить глобальное потепление на отметке 1,5 °С по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Вырасти в газах
респиратор
Фото: Global Look Press/Razer

Ведущими мировыми производителями углекислого газа сегодня остаются Китай, США, Евросоюз и Индия. По данным ученых Global Carbon Project, рост выбросов СО2 в 2021 году обусловлен главным образом повышением потребления угля в Индии и Китае.

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Официальной статистики по объемам выбросов парниковых газов, включая СО2, в 2020–2021 годах в России пока нет. Однако подсчеты другого международного исследовательского проекта, Carbon Monitor, говорят о том, что за первые девять месяцев 2021 года выбросы диоксида углерода в нашей стране увеличились на 6,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом самый значительный вклад в этот рост внесли энергетический сектор (3,1%), промышленность (2%) и ЖКХ (1,4%).

По оценкам российских экспертов, динамика выбросов в нашей стране в 2020–2021 годах примерно совпадала с общемировым трендом.

«По разным данным, снижение выбросов СО2 в глобальном масштабе в 2020 году составило 5–7%. В России, как можно судить по косвенным признакам, это снижение могло быть даже больше, так как в области производства электроэнергии была зафиксирована высокая доля (более 20%) гидроэлектростанций, которые не выделяют СО2, а потребление угля и газа снизилось», — сказал генеральный директор компании «КарбонЛаб» Михаил Юлкин.

Эксперт добавил: в пандемию меньше использовался автомобильный транспорт. Также кроме локдаунов снижение выбросов может объясняться тем, что прошлый год был очень теплым.

Вырасти в газах
кочегар
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

По словам Михаила Юлкина, постпандемийное восстановление не просто возвращает потребление ископаемого топлива на прежний уровень, но идет с нахлестом, так как экономика наверстывает упущенное.

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Понять, как изменялись объемы выбросов СО2 в нашей стране, можно, сравнив падение ВВП и его восстановление, пояснил руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Если в этом году показатель России уже достиг уровня 2019 года, то и выбросы вернулись на ту же траекторию, считает он.

«Обычно при возвращении экономики в нормальное состояние снижение выбросов составляет 1% по сравнению с докризисными показателями», — сказал Алексей Кокорин.

По данным Росстата, снижение ВВП России, в основном из-за пандемии, в 2020 году составило 3,1%, а прогноз на этот год — рост около 4%. Таким образом, если следовать логике, предложенной специалистом, выбросы парниковых газов в России в этом году могут вернуться к показателям до пандемии.

Говоря о ситуации в мире, эксперт напомнил, что 40% всех выбросов СО2 на планете производят Китай и США. В 2020 году в этих странах были долгосрочные локдауны, а в 2021-м уже нет, поэтому подсчеты Global Carbon Project выглядят вполне логично.

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