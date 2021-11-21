Вырасти в газах: эффект от локдаунов для климата может пройти к концу года
В 2020 году глобальная эмиссия углекислого газа упала на 5,4%. Но в 2021 году выбросы CO2 в мире опять вырастут на 4,9%, следует из доклада международного проекта Global Carbon Project. Это значит, что польза для климата от повсеместных коронавирусных локдаунов себя исчерпала и количество парниковых газов возвращается к допандемийному уровню. Официальной статистики по динамике загрязнения в России пока нет, но, по мнению независимых экспертов, она должна совпадать с общемировой.
Глобальный тренд
Согласно данным международного проекта по мониторингу выбросов парниковых газов Global Carbon Project, объединяющего ученых из разных стран, в 2021 году объемы выбросов диоксида углерода в глобальном масштабе увеличатся на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и достигнут 36,4 млрд т. Этот рост практически сводит на нет положительный эффект для природы от локдаунов, вызванных пандемией COVID-19, которые в 2020-м привели к снижению выбросов СО2 на 5,4%.
До начала индустриальной эры в атмосфере было всего 0,02% углекислого газа, пояснил эксперт общественного совета при Минприроды, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. По его словам, когда человечество начало сжигать не только дрова, но и уголь, нефть и газ, концентрация СО2 стала расти. Наша планета нагревается от энергии солнца и отдает тепло в космос. Молекулы углекислого газа в атмосфере поглощают тепло, выделяемое Землей, и возвращают примерно его половину на поверхность планеты, что и вызывает глобальное потепление.
«Основной источник антропогенного углекислого газа — сжигание ископаемого топлива для нужд энергетики, коммунального хозяйства и промышленности», — объяснил Игорь Шкрадюк.
В 2020 году многочисленные локдауны, вызванные пандемией, привели к снижению промышленного производства, потребления энергии и топлива, что и отразилось на выбросах. Однако уже в этом году мировая экономика стала восстанавливаться, а вместе с ней вернулись к прежним показателям и объемы углекислого газа в атмосфере. По мнению экспертов Global Carbon Project, с дальнейшим восстановлением хозяйства продолжится и рост загрязнения.
«Данные по эмиссиям парниковых газов от Global Carbon Project показывают, что, несмотря на временное снижение в период пандемии COVID-19, с января по май 2021 года глобальные выбросы в энергетике, промышленности и жилом секторе уже были на том же уровне или выше, чем за тот же период в 2019 году», — отметила директор Института экологии РУДН Елена Савенкова.
Эксперт добавила, что эти показатели четко показывают, что снижение выбросов CO2 носит временный характер. Краткосрочный коронавирусный эффект не вносит значительный вклад в минимизацию выбросов, а следовательно, и не оказывает влияния на климатические параметры атмосферы.
Большинство стран мира осознают опасность даже незначительного увеличения температуры на планете, которое может привести к необратимым изменениям природных условий. В 2015 году в Париже 196 государств, включая Россию, подписали климатическое соглашение и обязались сократить выбросы парниковых газов, чтобы остановить глобальное потепление на отметке 1,5 °С по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Ведущими мировыми производителями углекислого газа сегодня остаются Китай, США, Евросоюз и Индия. По данным ученых Global Carbon Project, рост выбросов СО2 в 2021 году обусловлен главным образом повышением потребления угля в Индии и Китае.
Насколько тепло в России
Официальной статистики по объемам выбросов парниковых газов, включая СО2, в 2020–2021 годах в России пока нет. Однако подсчеты другого международного исследовательского проекта, Carbon Monitor, говорят о том, что за первые девять месяцев 2021 года выбросы диоксида углерода в нашей стране увеличились на 6,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом самый значительный вклад в этот рост внесли энергетический сектор (3,1%), промышленность (2%) и ЖКХ (1,4%).
По оценкам российских экспертов, динамика выбросов в нашей стране в 2020–2021 годах примерно совпадала с общемировым трендом.
«По разным данным, снижение выбросов СО2 в глобальном масштабе в 2020 году составило 5–7%. В России, как можно судить по косвенным признакам, это снижение могло быть даже больше, так как в области производства электроэнергии была зафиксирована высокая доля (более 20%) гидроэлектростанций, которые не выделяют СО2, а потребление угля и газа снизилось», — сказал генеральный директор компании «КарбонЛаб» Михаил Юлкин.
Эксперт добавил: в пандемию меньше использовался автомобильный транспорт. Также кроме локдаунов снижение выбросов может объясняться тем, что прошлый год был очень теплым.
По словам Михаила Юлкина, постпандемийное восстановление не просто возвращает потребление ископаемого топлива на прежний уровень, но идет с нахлестом, так как экономика наверстывает упущенное.
Понять, как изменялись объемы выбросов СО2 в нашей стране, можно, сравнив падение ВВП и его восстановление, пояснил руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Если в этом году показатель России уже достиг уровня 2019 года, то и выбросы вернулись на ту же траекторию, считает он.
«Обычно при возвращении экономики в нормальное состояние снижение выбросов составляет 1% по сравнению с докризисными показателями», — сказал Алексей Кокорин.
По данным Росстата, снижение ВВП России, в основном из-за пандемии, в 2020 году составило 3,1%, а прогноз на этот год — рост около 4%. Таким образом, если следовать логике, предложенной специалистом, выбросы парниковых газов в России в этом году могут вернуться к показателям до пандемии.
Говоря о ситуации в мире, эксперт напомнил, что 40% всех выбросов СО2 на планете производят Китай и США. В 2020 году в этих странах были долгосрочные локдауны, а в 2021-м уже нет, поэтому подсчеты Global Carbon Project выглядят вполне логично.