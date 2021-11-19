Климатический протекционизм: торговые войны пойдут под зеленым флагом

Успехи саммита COP26 в Шотландии оказались намного скромнее ожидаемых: никаких серьезных обязательств по ограничению глобального потепления крупнейшие державы на себя не взяли. Скорее всего, меры будут приниматься в одностороннем порядке и преимущественно те, которые выгодны самим ведущим экономикам планеты. Не в последнюю очередь осуществляться будут те шаги, которые имеют протекционистский смысл. Первые конфликты вокруг «климатических пошлин» уже начались. Дальше, скорее всего, будет острее. Подробности — в материале «Известий».

Деглобализация как процесс началась еще после кризиса 2008 года. Немногие сначала обратили внимание, что объем торговли между странами, хотя и рос по-прежнему, но начал уступать темпам роста мирового ВВП (которые тоже замедлились по сравнению с нулевыми). Параллельно стала снижаться роль ВТО, за членство которой на рубеже 1990–2000-х годов приходилось бороться. Дохийский раунд, начатый еще в 2001 году, так ни к чему и не привел, а возможности организации влиять на поведение стран-членов ограничивалось, например, недостатком судей, назначение которых блокировалось ключевыми государствами.

После 2016 года ситуация обострилась. Недовольство глобализацией и свободной торговлей стало ощущаться еще сильнее, так как надежды на всеобщий рост уровня жизни в результате этих процессов не оправдались. В плюсе оказались Китай, «азиатские тигры», в меньшей степени Индия и ряд других развивающихся государств, а также наиболее богатые граждане развитых стран. Среднему классу в США и Западной Европе экономическое развитие последних 30 лет мало что дало.

Эти голоса в числе прочего позволили Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США. Буквально первое, что он сделал на своем посту, — уничтожил Транстихоокеанское партнерство (потенциально крупнейшую зону свободной торговли в мире), а через год с небольшим развязал полноценную торговую войну с Китаем, в ходе которой были введены запретительные пошлины на сотни миллиардов долларов. Часть из них не отменили до сих пор, хотя Трампа в Белом доме нет уже 10 месяцев. Параллельно введение цифрового налога и споры между Boeing и Airbus привели к конфликту между США и ЕС, что также отразилось в учреждении пошлин.

Климатический протекционизм Фото: Getty Images/China News Service/Yang Bo

Коронавирусный кризис только усилил торговые трения. Фактически каждое из государств в ситуации пандемии решило спасаться своими усилиями, проблемы были даже внутри Евросоюза. Торговые цепочки оказались разрушены: резко подорожали фрахтовые услуги, а в портах возник сильнейший дефицит контейнеров. Наконец, возник дефицит в разных отраслях, от энергетики до полупроводников. В последнем из секторов большинство стран мира ранее полагались на двух крупных участников рынка: Тайвань и Южную Корею. Теперь другие страны, начиная с США, решили не полагаться на милость глобального рынка, а развивать свою собственную индустрию микрочипов.

Фрагментация мирового экономического пространства совпала с усилением борьбы с изменением климата, пик которой пришелся на 2020–2021 годы. Были анонсированы «зеленые курсы» в США, Евросоюзе, Китае и других странах, поставлены нормативы по обнулению углеродного следа к середине XXI века.

Углеродный след в разных государствах разный. В развитых странах уровень выбросов на душу населения, как правило, больший за счет высокого уровня потребления. С другой стороны, новые развивающиеся страны резко увеличивают эмиссию углекислого газа, тогда как старые мировые экономические лидеры стабилизировали ее или даже снижают. К примеру, Китай в начале 2000-х годов производил около 4 млрд т CO 2 , а сейчас эта цифра увеличилась до 12 млрд т в год. Напротив, в Евросоюзе за 20 лет выбросы снизились примерно на 10%. Ключевой причиной такого расхождения является перенос значительной части тяжелой индустрии (особенно наиболее простых производств вроде цементного и сталелитейного) в развивающиеся страны. Разумеется, не стоит забывать о более развитом энергосбережении (часто требующим, впрочем, серьезных инвестиций, которые может потянуть только уже богатая страна), а также приверженности Китая и других развивающихся стран грязным источникам топлива — в первую очередь углю, являющемуся там до сих пор самым значимым компонентом энергетического баланса.

Климатический протекционизм Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yang Mujun

Как бы то ни было, но такая «разность потенциалов» навела на мысль, что можно добиться одним ходом сразу двух целей — обеспечить выполнение целевых показателей по выбросам и поддержать национального производителя. Последний такой ход сделали США и ЕС, объединившись на саммите в Риме. В совместном заявлении они пообещали ввести пошлины или другие заградительные меры против «грязных» алюминия и стали. В первую очередь выпад был сделан в адрес Китая (и это даже не скрывалось), являющегося крупнейшим производителем обоих металлов. В случае с алюминием — контролирующим более половины мировой выплавки.

Подробностей к этому совместному заявлению до сих пор не появилось, так что судить о характере и охвате протекционистских мер сложно. Пока выглядит так, что они могут вступить в силу через три года. Хотя Китай является главной целью ограничений, они могут рикошетом задеть и других крупных производителей, включая Россию.

Данный проект во многом вдохновлялся масштабной программой Евросоюза о введении углеродного налога. Он затрагивает любые виды продукции, импортируемой в страны союза, и представляет собой пошлину, размер которой будет зависеть от объема CO 2 , выброшенного в атмосферу при производстве единицы того или иного товара. В Европе утверждают, что такими мерами намерены бороться против выноса производства в другие страны, где не столь щепетильно относятся к выбросам. Отметим, что затруднения с соответствием жестким экологическим стандартам стали одной из причин (хотя и не единственной) планомерного закрытия производств на континенте и их переноса в другие страны начиная с 1970-х годов. Однако на протяжении минувших десятилетий экологическая составляющая такого переноса мало кого волновала.

Схожие инициативы появляются теперь в США, Канаде и Японии. Предлагаемые меры довольно популярны среди разных политических сил: левые собираются что-то сделать по поводу изменения климата, а правые стремятся «вернуть рабочие места на родину». Хотя по большей части это «удар по площадям», заградительные пошлины не так уж и трудно направить против конкретной страны.

Климатический протекционизм Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Xiang Suolu

Разумеется, страны, которые от такой практики пострадают, сидеть сложа руки не будут. К примеру, Китай, у которого в последнее время сильно ухудшились отношения с Австралией, резко ограничил поставки разнообразных товаров из этой державы на миллиарды долларов. Традиционная зависимость китайской промышленности от австралийского импорта Пекин не остановила.

В условиях спада значимости ВТО и проблем с назначением судей, оспорить протекционистские меры будет непросто — последний конфликт между США и Китаем прошел вообще без участия организации. В связи с этим вероятность контрмер со стороны развивающихся государства, которым перейти на безуглеродную или малоуглеродную экономику будет труднее, выглядит весьма вероятной.