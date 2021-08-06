Огневой рубеж: как борются с пожарами в Якутии

Якутия продолжает задыхаться от масштабных лесных пожаров. Дым от них достиг городов соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа. В борьбе с огнем, который бушует в республике с июня, принимают участие несколько сотен бойцов «Авиалесоохраны». Подробнее о том, что происходят там сейчас — в галерее «Известий»
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Фото: пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Режим ЧС действует в республике с 23 июня — ситуация по-прежнему остается крайне сложной
В общей сложности в республике сейчас горит около 2 млн га лесов
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Фото: пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Работа сотрудников Авиалесоохраны — как правило, их направляют на наиболее сложные направления
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Фото: пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Распространению огня способствует необычно сухая и жаркая погода, установившаяся в регионе. На фото: пиропатроны самолета-зондировщика АН-26, которые используются для искусственного вызова осадков
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
В ближайшие дни в Якутию могут дополнительно перебросить около 120 парашютистов-десантников регионов Северо-Западного и Уральского округов. Это стало возможным после улучшения ситуации с природными пожарами в этих субъектах
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Фото: пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»
Пока искусственные осадки являются единственным мощным источником воды в горящем регионе
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Работа ведется в две смены — днем и ночью
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Поваленное дерево убирают с одной из региональных трасс
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Работа в горящем лесу
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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Смог от лесных пожаров в республике достиг Норильска (на фото), расположенного в Красноярском крае
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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Сейчас в Норильске ведется мониторинг загрязняющих веществ в воздухе. Дым от якутских лесных пожаров также зафиксировали в Ноябрьске и Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ)
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