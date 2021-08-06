Огневой рубеж: как борются с пожарами в Якутии

Якутия продолжает задыхаться от масштабных лесных пожаров. Дым от них достиг городов соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа. В борьбе с огнем, который бушует в республике с июня, принимают участие несколько сотен бойцов «Авиалесоохраны». Подробнее о том, что происходят там сейчас — в галерее «Известий»