И днем с огнем: Путин призвал не замалчивать проблему с пожарами

Проблему с пожарами в России ни в коем случае нельзя замалчивать, заявил 10 мая Владимир Путин во время профильного совещания, которое было посвящено борьбе с огнем. Президент также потребовал избегать «излишнего административного бюрократизма» при организации выплат пострадавшим. По данным МЧС, в 2022 году от природных пожаров погибли уже 16 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, огнем было уничтожено свыше 700 жилых домов. Одним из решений проблемы может стать переход от природоэксплуатирующих технологий к природосохраняющим, считают эксперты.

«Не замалчивать проблему»

Лесные пожары — одна из главных проблем, с которой Россия сталкивается ежегодно. Наиболее сложная ситуация сложилась в прошлом году и сейчас, по словам Владимира Путина, важно не допустить повторения событий 2021-го. Тогда площадь лесных пожаров в РФ составила более 18 млн га. С начала текущего года в России возникло около 4 тыс. лесных пожаров, сообщил во время совещания врио главы МЧС Александр Чуприян. В общей же сложности за этот период в стране произошло более 138 тыс. пожаров: техногенных и природных, уточнил он.

По последним данным ФБУ «Авиалесоохрана», сейчас в стране зафиксирован 101 лесной пожар на общей площади свыше 12 тыс. га. 39 очагов на площади 7 тыс. га уже локализовано. При этом в пятикилометровой зоне от населенных пунктов — 35 очагов лесных пожаров на площади 1,7 тыс. га, добавил Александр Чуприян. В настоящий момент особый противопожарный режим введен в 49 субъектах РФ. Режим ЧС был объявлен в двух регионах: на всей территории Курганской области, а также в Аскизском муниципальном районе Республики Хакасия.

Фото: ТАСС/Слуцкий Максим

На Урале и в Сибири, где сложная обстановка сложилась из-за засушливой погоды, которая сопровождалась порывистым ветром до 25–30 м/с, пожары уже стали причиной гибели 16 человек. В Курганской области, Кузбассе, Красноярском крае, Иркутской, Новгородской и Омской областях огонь уничтожил почти 1,3 тыс. строений, включая 730 жилых домов, отметил руководитель МЧС. Таким образом, без жилья остались почти 2 тыс. человек, в том числе 392 ребенка. Владимир Путин призвал оперативно провести все выплаты для пострадавших, избегая «излишнего административного бюрократизма».

Пожары ежегодно наносят серьезный ущерб не только экономике страны, констатировал президент.

— Уже говорил о том значительном ущербе, который огонь наносит нашим гражданам, экономике, социальной сфере, животному миру, но есть еще один принципиальный момент, — сказал глава государства. — Уже отмечал, что лес — это экологический щит, — собственно, что я отмечал, все это и так прекрасно понимают, — это экологический щит нашей страны и всей планеты, именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов, а значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата.

При этом он отметил, что именно главы регионов обязаны обеспечить тушение пожаров. Однако если ситуация начинает выходить из-под контроля, замалчивать проблемы ни в коем случае нельзя, подчеркнул Владимир Путин.

Уже сегодня ущерб только от потерь древесины составляет, по самым низким ставкам, от 1 млрд рублей, а если считать упущенную выгоду с учетом производства пиломатериалов, она может доходить и до 50 млрд рублей, полагает профессор Государственного университета управления Галина Сорокина.

— Это не считая стоимости восстановления лесов, ущерба для экосистемы и утери биологического разнообразия. Кстати, 1 га леса потребляет в среднем около 70 т углекислого газа, а с учетом, что уже сегодня пожарами охвачено около 10 тыс. га леса, можно сказать, что потеря такого объема «легких планеты» равносильна покрытию около 0,5 % суммарных выбросов СО 2 в России, — сказала «Известиям» эксперт.

И днем с огнем Президент РФ Владимир Путин во время совещания по борьбе с пожарами Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

В настоящий момент необходима комплексная работа по трансформации системы лесного хозяйства и возвращению от природоэксплуатирующих технологий к природосохраняющим и восстанавливающим, считает Галина Сорокина. К сожалению, система лесного хозяйства в современной России, по ее мнению, утратила тот комплексный характер, который был в СССР.

— Например, растет доля лесов, зараженных вредителями, что формирует высокую долю сухостоя и валежника и способствует распространению лесных пожаров, — подытожила она.

Исправиться за неделю

Глава Минприроды Александр Козлов предложил упростить механизм введения режима ЧС в связи с лесными пожарами. По его мнению, ЧС регионального значения надо вводить, когда на тушении пожаров задействовано больше 70% сил и средств того или иного субъекта. Изменить порядок введения ЧС, по его мнению, стоит и на муниципальном уровне.

— Не ждать, чтобы крупный пожар действовал более трех суток, как сейчас, а дать району возможность вводить ЧС сразу же, как только возгорание разрослось до 25 га в наземной зоне или 200 га — в авиационной, — уверен министр.

При этом руководитель ведомства предупредил, что сейчас полностью готовы к борьбе с пожарами не все регионы. Это касается, в частности, Кировской, Магаданской и Нижегородской областей, Республики Марий Эл, Тувы, Хакасии и Забайкальского края. Основные проблемы, по словам министра, связаны с частичной готовностью техники и не до конца сформированными штатами пожарных и парашютистов-десантников. Александр Козлов подчеркнул: регионы должны исправить ситуацию до 15 мая. Стоит отметить, что некоторые из этих субъектов, включая, например Забайкальский край или Туву, по последним данным, находятся в зоне риска возникновения пожаров до конца мая.

Для изменения ситуации в лучшую сторону в России появится целевой показатель, который будет закреплен президентским указом. По нему можно будет оценивать эффективность предотвращения лесных пожаров и сокращения их площади как для каждого региона, так и по стране в целом, сообщил Владимир Путин.

Фото: ТАСС/Авиалесоохрана РФ

Во время совещания прозвучали и другие предложения. Глава Якутии Айсен Николаев, к примеру, заявил о возможности вызывать искусственные осадки для снижения риска лесных пожаров. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов считает необходимым в пожароопасных регионах ввести круглогодичные выплаты для тех людей, которые борются с огнем. Сейчас, по его словам, специалистов нанимают на сезонную работу.

— Из 1050 лесопожарных у нас 450 работают по сезонному принципу, то есть мы их должны набрать на несколько месяцев. Люди должны пойти на очень ответственную, серьезную работу, пойти в огонь, будучи сразу собранными и туда направленными, — подчеркнул руководитель региона.

В Омской области предлагают разрешить муниципальным и региональными комиссиям по ЧС отключать электроснабжение при сильном ветре для предотвращения возгораний. По словам главы региона Александра Буркова, короткие замыкания и обрывы проводов недавно привели к масштабным пожарам в шести населенных пунктах.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко предложила ужесточить ответственность за поджоги сухой травы в России. По ее словам, практически 100% случаев природных пожаров весной происходят по вине человека. Она считает, что в стране должна быть введена «отрезвляющая ответственность», а не штраф в 2 тыс. рублей.

Большинство пожаров вызваны не природными условиями, а действительно связаны с деятельностью человека, согласился в беседе с «Известиями» и член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

— С пожарами возможно бороться. Прежде всего, нужно, чтобы следственные органы этому уделяли больше внимания. Надо пресекать деятельность тех, кому выгодны пожары, а потом и санитарные рубки. Надзорные органы должны глубже посмотреть на всю ситуацию, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, когда правоохранители выявят группу лиц, которые заинтересованы в появлении пожаров, очагов возгорания в стране должно стать меньше.