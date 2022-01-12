«Каждый раз лесные хозяйства регионов не готовы к периодам пожарной опасности»

После трагедий, случившихся в 2021 году на угольных месторождениях, Генпрокуратура проводит проверки всех шахт и разрезов. По итогам последней было выявлено сразу 3 тыс. нарушений законов. Кроме того, добыча полезных ископаемых сегодня — еще главный источник загрязнения окружающей среды: на территории России накоплено уже 80–100 млрд т отходов недропользования. Об этом в интервью «Известиям» в преддверии 300-летия Генпрокуратуры рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере ГП РФ Антон Головин. В ходе беседы он пояснил, как будет работать информационная система лесного комплекса, которая создана для контроля всех рубок и борьбы с нелегальной заготовкой древесины. А также оценил возможность реального решения проблемы лесных пожаров и рассказал о количестве нарушений природоохранного законодательства и возбужденных по материалам проверок уголовных дел.

Проверено прокурорами

— Какие нарушения в области экологии чаще всего фиксировались в 2021 году и что предприняла Генпрокуратура?

— Масштабные нарушения пресечены в лесной отрасли, при добыче полезных ископаемых, в сферах охраны атмосферного воздуха, водных объектов, земель, природно-заповедного фонда. Нередко только вмешательство прокурорских работников способствует улучшению экологической обстановки, препятствует уничтожению экосистем, предотвращает деградацию природной среды на отдельных территориях.

Что касается нарушений — приведу наиболее свежую статистику. За 11 месяцев прошлого года по всей стране органы прокуратуры выявили более 260 тыс. нарушений природоохранного законодательства, для устранения которых внесено 72 тыс. представлений. В суды направлено 22 тыс. исков и заявлений, на незаконные правовые акты принесено около 12 тыс. протестов. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлекли почти 70 тыс. человек, а по материалам проверок органы расследования возбудили 1,7 тыс. уголовных дел.

За 2021 год по итогам проведенных управлением проверок руководителям федеральных ведомств внесено более 60 представлений об устранении нарушений законодательства и информаций о состоянии законности. Кроме того, Генпрокуратурой РФ направлено свыше 20 докладов президенту страны и почти столько же — в правительство России с конкретными предложениями по улучшению ситуации в экологической сфере.

— Проверки и расследования по каким самым крупным и значимым фактам нарушения природоохранного законодательства сегодня находятся на контроле Генпрокуратуры?

— Контролируется выполнение законодательства при проведении рекультивации на всех без исключения объектах накопленного вреда. В ходе проверок пресечены факты отступлений исполнителей от проектных решений, сроков рекультивации, принятия результатов, не отвечающих требованиям экологической безопасности, а также нарушения контрактных обязательств, в том числе при оплате работ.

Региональные власти и органы местного самоуправления не всегда выявляют объекты накопленного вреда с последующим направлением заявок в Минприроды России для включения в специальный государственный реестр. Например, по требованию прокуроров таким объектом признан Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов в Камчатском крае, а в Чукотском автономном округе организованы инвентаризация и оценка вольфрамового горно-обогатительного комбината.

Сейчас по инициативе Генпрокуратуры вносятся изменения в законодательство, предусматривающие необходимость подтверждения отсутствия влияния ликвидируемых объектов на природные компоненты после завершения работ.

— Какие еще примеры можете привести?

— Как требует от нас генпрокурор, мы добиваемся достижения реальных результатов. Один из них — прекращение незаконной добычи и содержания морских млекопитающих в бухте Средняя Приморского края, в так называемой китовой тюрьме. Эта история получила широкий общественный резонанс, в том числе и за пределами России. В Московский зоопарк переданы пять моржей, являвшихся последними животными из «китовой тюрьмы», чей статус и местонахождение оставались нерешенными.

Каждый раз лесные хозяйства Специалисты перегружают белуху из «китовой тюрьмы» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Степняк

Чтобы не допустить создания новой «китовой тюрьмы», по требованию Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры ликвидированы находившиеся в бухте плавучие конструкции. Кроме того, с учетом многочисленных обращений зоозащитников и запроса экологической общественности на прекращение незаконного оборота китообразных, пресекается использование для таких целей ресурсов интернета. По требованиям прокуроров прекратили работу более 100 нарушавших закон сайтов.

Повышенное внимание уделяется и состоянию дельфинариев. Например, в Крыму по представлениям прокуратуры обустроены бассейны с морскими млекопитающими, организовано надлежащее питание, анализ качества воды. Подобные нарушения вскрыты в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Свердловской областях.

Обращаясь к такой волнующей людей теме, как утилизация твердых бытовых отходов, скажу, что в результате системной работы за последние два года ликвидировано более 20 тыс. несанкционированных свалок, в том числе свыше 15 тыс. — в населенных пунктах, более 1,6 тыс. — в лесных и в водоохранных зонах. Я имею в виду как большие свалки, контролируемые полулегальными структурами, так и стихийные навалы, как правило, вблизи жилого сектора и садовых товариществ.

— Если говорить о проблеме отходов, то ряд экспертов считают ее решением переработку с последующим вовлечением в коммерческий оборот в качестве товара. В России определен механизм расширенной ответственности производителей. Каким образом контролируется соблюдение законов при повторном использовании отходов?

— По направленным Генпрокуратурой в правительство предложениям Минприроды России совместно с ППК «Российский экологический оператор» разработало проект изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», определяющих порядок получения из отходов вторичных ресурсов и сырья. На особый контроль прокуроров взято исполнение в субъектах РФ Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, в ходе реализации которой вводятся в эксплуатацию новые объекты сортировки и переработки.

Прокуроры выяснили, что некоторые региональные власти не принимают мер для уменьшения объема отходов и создания инфраструктуры для вовлечения их в хозяйственный оборот (республики Бурятия, Мордовия, Алтайский край, Иркутская, Псковская области и др.). А в Татарстане, Чувашии, Ленинградской и Ульяновской областях вмешательство потребовалось для пресечения нелегального вывоза на полигоны подлежащих переработке полезных компонентов. По всем выявленным нарушениям приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Неготовность номер один

— Природные пожары, уничтожающие чудовищные по своим размерам площади российских лесов, мы наблюдаем ежегодно. Уполномоченными органами проводятся проверки и выявляются виновные. Есть ли реальная возможность решить эту проблему?

— Последние три года пожары в лесах происходят практически круглогодично, их пик традиционно приходится на весенне-летний период. Однако каждый раз органы лесного хозяйства регионов оказываются не готовыми к периодам высокой пожарной опасности.

Каждый раз лесные хозяйства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 2021 году общая площадь возгораний в лесах превысила 10 млн га. Наибольшие масштабы зафиксированы в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Хабаровском краях, Иркутской, Магаданской, Тюменской областях, Чукотском автономном округе.

В Республике Саха (Якутия) площадь лесных пожаров составила почти 80% от общей по стране. При этом число сил и средств для борьбы с ними не соответствовало установленным нормативам, своевременные меры к их наращиванию и координации деятельности сотрудниками министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики не принимались. По материалам прокуратуры следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело о халатности.

Проводимые Рослесхозом проверки нередко носили формальный характер, предписания не выдавались, должный контроль за их исполнением не осуществлялся, в связи с чем Генпрокуратурой неоднократно вносились представления в окружные подразделения ведомства и его руководителю.

С 2022 года правительством принято решение об увеличении в 2,4 раза объема финансирования регионов для повышения качества выполнения полномочий по охране лесов от пожаров, утверждена новая методика распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета для осуществления переданных полномочий. Теперь главной задачей регионов является своевременно спланировать и реализовать профилактические мероприятия, обеспечить качественный мониторинг лесопожарной ситуации и высокий уровень готовности.

Одновременно с этим Рослесхозу следует повысить эффективность контроля за исполнением указанных задач. На это также ориентированы прокуроры при организации надзорных мероприятий. А мы проконтролируем целевое расходование тех колоссальных бюджетных средств, выделяемых государством фактически на спасение российского леса.

— Есть ли возможность остановить бесконтрольную вырубку лесов и насколько оправданны опасения активистов насчет «китайской экспансии» в сибирской тайге?

— Прежде всего нужно планомерно навести порядок в лесной отрасли. И здесь следует разобраться с теневым рынком лесоматериалов, пресекать неправомерные вырубки, заставить предприятия проводить лесовосстановление, оплачивать по реальной цене стоимость извлекаемого ресурса — и тогда не придется обвинять потребителей в скупке незаконной продукции «за копейки».

Средний объем незаконных рубок лесных насаждений ежегодно превышает 1 млн куб. м. Но сегодня на первый план выходят хищения под видом заключения незаконных договоров аренды лесных участков либо их продления, выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий, создания мнимых инвестиционных проектов. Нередко в теневой оборот вовлекается древесина, заготовленная с отступлениями от разрешительной документации.

В связи с этим вопрос декриминализации лесной сферы является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора. За прошедшие полтора года прокурорами выявлено свыше 74 тыс. нарушений законов в сфере лесопользования, по материалам их проверок возбуждено около 2 тыс. уголовных дел.

Каждый раз лесные хозяйства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В соответствии с указанием генпрокурора РФ территориальными и специализированными прокурорами созданы постоянно действующие межведомственные рабочие группы, в рамках которых проводятся проверочные и оперативные мероприятия.

По мерам прокурорского реагирования устранены нарушения правил предоставления и использования лесных участков в Республике Бурятия, Красноярском крае, регионах Амурского и Волжского бассейнов. Так, в Приморском крае природоохранной прокуратурой выявлены многочисленные случаи необоснованного продления договоров аренды лесных участков, повлекшие незаконные рубки насаждений и ущерб экосистемам на несколько миллиардов рублей. По постановлению природоохранного прокурора следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и по ч. 3 ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений») Уголовного кодекса РФ.

Прокурорскими проверками вскрыта проблема легализации похищенной древесины на лесоприемных пунктах. Например, прокуратурой Забайкальского края на одном из них выявлен экспорт более 15 тыс. куб. м лиственницы стоимостью свыше 58 млн рублей в отсутствие документов, подтверждающих правомерность ее заготовки. В связи с этим по материалам прокуратуры органами внутренних дел проводится процессуальная проверка для выявления участников возможной контрабанды природного ресурса.

В целом принятые во взаимодействии с иными органами государственной власти меры способствовали снижению в текущем году (предварительно на 30%) уровня нелегальной заготовки древесины.

Однако полностью ликвидировать данную проблему еще предстоит. И здесь требуются слаженное взаимодействие органов власти всех уровней, а также повышение уровня ответственности и добросовестности лесопользователей.

При непосредственном участии Генпрокуратуры в 2020–2021 годах правительство разработало и приняло комплекс нормативных правовых актов, направленных на совершенствование системы лесного контроля, обеспечение прослеживаемости заготовленной древесины — от лесосеки до стадии производства либо вывоза ее за рубеж. А с 2023 года в полном объеме должна заработать федеральная государственная информационная система лесного комплекса, призванная стать цифровой основой для оказания государственных услуг в сфере лесного хозяйства.

Способ расчета

— Как часто возбуждаются дела в отношении граждан за незаконную добычу природных ресурсов, в том числе за незаконные охоту и рыболовство?

— Ежегодно правоохранительные органы выявляют и регистрируют более 20 тыс. преступлений, связанных с незаконным использованием природных ресурсов. Большая часть экологической преступности (54%) касается незаконных рубок лесных насаждений (12,2 тыс.) и незаконной добычи водных биологических ресурсов (6,6 тыс.). Фактов незаконной охоты в среднем выявляется около 1,7 тыс.

Отдельно скажу, что вопросы защиты и сбережения водных биологических ресурсов, отнесенных к числу стратегических природных богатств страны, находятся под нашим пристальным контролем.

Прокурорами повсеместно выявлялись нарушения при реализации органами рыбоохраны разрешительных функций. Так, только после прокурорского реагирования Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства аннулированы разрешения на добычу водных биоресурсов лицу, имевшему задолженность по возмещению ущерба в размере около 40 млн рублей.

По инициативе прокуроров в ряде регионов взыскан вред, причиненный популяциям ихтиофауны. Например, в Ростовской области по требованию природоохранной прокуратуры предприятием возмещен ущерб водным биоресурсам (тюльке) в количестве 1,3 млн экземпляров вследствие их ската через турбины гидроэлектростанции на Цимлянском водохранилище.

Каждый раз лесные хозяйства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Республике Мордовия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях и Сахалинской области пресечены факты длительного формирования региональными органами государственной власти перечня рыболовных участков, а также определения их границ в запретных для промысла территориях.

— Ранее Генеральная прокуратура сообщала об отсутствии методики исчисления вреда атмосферному воздуху и принятых мерах реагирования. Решен ли этот вопрос и работают ли прокуроры над проблемой его загрязнения прежде всего в крупных городах?

— Действительно, основанием для мер реагирования Генеральной прокуратуры явилось непринятие Минприроды России на протяжении длительного времени мер к разработке методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды. В результате по нашему представлению приказом министра природных ресурсов и экологии РФ в прошедшем году соответствующая методика была утверждена и зарегистрирована Минюстом России.

В настоящее время Росприроднадзор с учетом применения названной методики осуществляет расчет вреда воздуху как природному компоненту. Однако природопользователи зачастую игнорируют требования органов контроля, что является основанием для прокурорского вмешательства. Например, в Республике Алтай, Красноярском крае, Волгоградской и Оренбургской областях невыполнение хозяйствующими субъектами требований по возмещению вреда атмосферному воздуху послужило основанием для направления прокурорами в суды исковых заявлений о его взыскании.

Следует отметить, что методика является лишь способом расчета вреда в стоимостном или материальном выражении. За загрязнение воздушной среды, напомню, существует уголовная ответственность. Прокурорами при проведении проверок активно реализуются полномочия по направлению материалов для решения вопроса об уголовном преследовании. Например, по материалам прокуратуры Оренбургской области следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 251 («Загрязнение атмосферы») Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с загрязнением атмосферного воздуха и доставлением в больницу лиц с отравлением в результате попадания в организм сероводорода от выбросов одного из промышленных объектов области. По итогам судом в совершении преступления признан виновным и осужден заместитель директора предприятия.

После прокурорского вмешательства за последние полтора года более 2,7 тыс. объектов приведены в соответствие с экологическими и санитарными нормами, построено и возводится свыше 100 новых очистных сооружений. В связи с отступлением от экологических требований, направленных на охрану воздуха, по инициативе прокуроров к различным видам ответственности привлечено 6,5 тыс. лиц.

— Генпрокуратура указала Минприроды России на ненадлежащую охрану природных территорий. Какие проблемы остаются в вопросе защиты природных территорий и какие меры принимаются?

— Могу заверить, что управление оперативно реагирует на каждый факт посягательства на уникальные экосистемы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Мы — страна с богатейшей историей в этом плане. Еще в начале ХХ века в Сибири был создан первый заповедник. Сегодня состояние законности на каждом ООПТ взято под контроль природоохранных прокуроров.

Результаты организованных управлением масштабных плановых мероприятий и проверок по жалобам населения, а также публикациям в СМИ свидетельствуют о многочисленности нарушений, связанных с определением границ и охранных зон ООПТ федерального и регионального значения, застройкой их территорий, использованием лесных ресурсов, объектов животного мира и других компонентов природной среды.

Зачастую работа подведомственных Минприроды России дирекций федеральных ООПТ ведется с грубыми нарушениями экологических требований. Нередко они попустительствуют незаконному распоряжению земельными участками, получаемыми бюджетными средствами, не принимают надлежащих мер по привлечению к ответственности виновных лиц, не обеспечивают предоставление услуг населению и организацию туризма, не имеют необходимых средств для патрулирования территории и борьбы с пожарами.

По указанным фактам министру природных ресурсов и экологии внесено представление, в результате чего разработан и реализуется комплекс мероприятий по сохранению природно-заповедного фонда. В частности, проводится восстановление экосистем, организованы землеустроительные работы, вносятся изменения в положения об ООПТ, начаты укомплектование и формирование инспекторского состава.

Каждый раз лесные хозяйства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Еще более негативная ситуация складывается в ООПТ регионального и местного значения, которые зачастую создаются формально и функционируют без администраций. В республиках Крым, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях, Амурской, Астраханской, Иркутской, Ярославской областях прокурорами на территории природных заказников, парков и памятников пресечены случаи незаконных рубок лесных насаждений, причинения вреда объектам животного мира и водным биологическим ресурсам.

— В последнее время во всем мире говорят об исчерпании водных ресурсов и возможном дефиците питьевой воды в ближайшем будущем. А как обстоят дела в нашей стране и что делает прокуратура на этом направлении?

— Россия занимает второе место в мире по обеспеченности водными ресурсами после Бразилии. Прокурорами проводится большая работа для их сбережения, в том числе направленная на прекращение сбросов загрязненных промышленных и бытовых стоков в водные объекты.

Только за последние два года после вмешательства прокуроров приведено в соответствие с установленными нормами и построено свыше 170 очистных сооружений. В прошедшем году по их требованиям выделено 90 млн рублей на реконструкцию системы очистки стоков города Нижний Тагил Свердловской области и 78 млн рублей — на замену коллектора в городе Клинцы Брянской области.

Для предотвращения загрязнения источников водоснабжения в 40 регионах пресечены факты водопользования без разрешительных документов и сброса неочищенных стоков, в 25 — нарушения режимов охранных зон. Так, по представлениям прокуроров в Республике Саха (Якутия) установлены зоны санитарной охраны 65 водозаборов, в Тульской области — 22 артезианских скважин.

Важнейшее значение при защите экологической чистоты водоемов придается законности использования их береговой полосы и водоохранных зон. Прокурорами республик Бурятия, Карелия, Ставропольского края, Кировской, Сахалинской, Томской областей выявлено невыполнение органами государственной власти требований законодательства при определении границ зон с особыми условиями использования, внесении данных о них в государственный кадастр недвижимости.

Опасные отходы

— Как вы оцениваете состояние законности на объектах недропользования?

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является добыча полезных ископаемых. Так, суммарно на территории страны накоплено 80–100 млрд т отходов недропользования. Отвалы горных пород и отработанного сырья горно-обогатительных фабрик негативно воздействуют на компоненты природы. К примеру, одно из предприятий Ростовской области сбрасывало шахтные воды на сельскохозяйственные земли. В итоге окружающей среде был нанесен вред более чем на 750 млн рублей. В Хабаровском крае пресечено бесконтрольное хранение недропользователем свыше 4 тыс. т опасного вещества.

Каждый раз лесные хозяйства Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

С особым вниманием проводятся проверки всех угольных шахт и разрезов страны. Это связано с произошедшими в 2021 году авариями, повлекшими травмы и гибель горняков. Только по итогам последней проверки в данной области по нашему поручению прокурорами выявлено 3 тыс. нарушений законов, для устранения которых внесено более 250 представлений, возбуждены 1 тыс. дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 лиц. Проверочные мероприятия продолжаются.

— Каким вам видится 2022 год в плане экологии?

— Позитивным прежде всего для живущих в России людей. А иначе в чем смысл нашей работы? Мы создаем благоприятные условия для них. Главным показателем хорошей экологической обстановки считаю здоровье населения.

В этом году мы сосредоточим усилия на обеспечении законности при реализации вновь принятых нормативных правовых актов, в том числе в области экспорта древесины и внедрения наилучших доступных технологий, а также на эксперименте по квотированию выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах страны. Уже сейчас организованы прокурорские проверки на предмет предупреждения браконьерского вылова ценных пород рыб, профилактики природных пожаров, готовности регионов к ним и разливам паводковых вод.