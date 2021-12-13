В море волнуются: ГД запретит вылов китов и дельфинов для развлечений

Госдума запретит вылов китов и дельфинов в учебных и культурно-просветительских целях. Как выяснили «Известия», такую поправку к правительственному законопроекту депутаты могут принять на пленарном заседании 14 декабря. Документ, второе чтение которого затянулось на два месяца, будет рассмотрен и принят после публичной поддержки Владимира Путина. Одобрить его готовы во всех фракциях. Эксперты считают, что нововведения позволят не повторить появления в России «китовых тюрем», когда морские животные добываются для так называемого лова в культурно-просветительских целях, а затем отправляются на продажу.

Конец тюрьмам

По информации «Известий», Госдума 14 декабря во втором чтении рассмотрит правительственный законопроект «О внесении изменений в статью 15 ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ» и статью 26 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Документ был разработан по поручению президента России.

Новыми нормами кабмин предложил установить запрет на промышленное и прибрежное рыболовство китов, дельфинов и морских свиней с учетом их биологических особенностей и значения для экосистемы морей. Согласно поправкам депутатов Госдумы от «Единой России» Владимира Бурматова, Светланы Бессараб и Николая Валуева ко второму чтению законопроекта, этих же животных предлагается запретить для вылова в учебных и культурно-просветительских целях.

Законопроект был внесен правительством в Госдуму в мае этого года. Его рассмотрение парламентом в первом чтении прошло 13 октября. Изначально планировалось, что второе чтение новых норм состоится 22-го числа того же месяца. Однако этого не произошло.

— Мне сложно сказать, с чем именно связано это промедление. На самом деле президент дал это поручение еще два года назад (20 февраля 2019 года. — «Известия»), но оно почему-то до сих пор не выполнено (25 июля 2019 года срок исполнения поручения. — «Известия»). Когда законопроект рассматривался в Госдуме в первом чтении, я задавал этот вопрос министру, однако ответа так и не получил, — пояснил «Известиям» один из авторов поправки, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, рыболовный промысел в культурно-просветительских целях в России необходимо полностью запретить.

— Это абсолютно циничный бизнес компаний, которые, прикрываясь этими целями, просто продавали китов и дельфинов за рубеж. В одной из таких китовых тюрем, как нам сообщили представители МВД, «плескалось» порядка полумиллиарда долларов. В такую сумму органами правопорядка были оценены около ста касаток и белух.

Заявление президента о том, что с этим надо разобраться, полагаю, поставит в этом вопросе точку, — отметил парламентарий.

В минувший четверг, 9 декабря, идею запретить вылов китообразных в РФ в культурно-развлекательных целях поддержал Владимир Путин.

— В учебных, в научных — это очень близко. Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо, — завил президент РФ на заседании Совета по правам человека.

Так он прокомментировал выступление исполнительного директора отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» Сергея Цыпленкова, который напомнил о том, как в 2018 году широкий резонанс получила история с так называемой китовой тюрьмой. Глава государства отметил, что морских млекопитающих позволяют ловить коренным малочисленным народам во всем мире. Еще одно основание — вылов в учебных и культурно-просветительских целях. По его словам, скандально известная «китовая тюрьма» была создана под видом одного из разрешенных видов вылова.

— Я предлагаю поддержать те поправки, которые предложены депутатами. Они оставляют возможность коренным и малочисленным народам, они оставляют возможность для научного лова. Они закрывают промышленный вылов китов и вылов китов для этих самых развлекательных целей. Тогда мы действительно уберем юридическую возможность появления этих самых «китовых тюрем», — заявил Сергей Цыпленков.

Долго не живут

Вслед за президентом о своей поддержке документа заявили в Минприроды. Об этом сообщил «Известиям» в четверг, 9 декабря, глава министерства Александр Козлов. По его словам, обеспечить приемлемые условия для содержания китообразных в неволе просто невозможно. Он уточнил, что в дикой природе они живут группами, каждый день проплывают сотни километров, охотятся.

— Минприроды России поддержало законопроект о запрете вылова китообразных в культурных и просветительских целях. Безусловно, Минприроды выступает за охрану мормлеков и ужесточение регулирования этой сферы, — подчеркнул министр.

Ранее Минприроды направило положительный отзыв на проект документа. Позитивно отнеслись к законопроекту и во фракциях Госдумы.

— Недопустимо, когда под видом просветительской или учебной деятельности вылавливают китов и дельфинов, а потом продают их за границу. Эту лазейку надо прикрывать, надо вообще разобраться, почему этот законопроект так долго принимается, — отметил в разговоре с «Известиями» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его мнению, на встрече СПЧ с президентом эта тема прозвучала не случайно.

— Конечно, мы поддержим эту инициативу, такой вылов надо прекращать, — заявил «Известиям» и глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В «Справедливой России — За правду» и фракции «Новые люди» сообщили, что также намерены инициативу поддержать.

Сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов связывает промедление принятия законопроекта с лоббизмом бизнеса, который в случае одобрения этого документа теряет многомиллионные прибыли.

— Именно в 2019 году была закрыта первая китовая тюрьма. В ней содержались 90 белух и 11 касаток. Каждая касатка на китайском рынке стоит от одного до полутора миллионов долларов, каждая белуха оценивается в районе $500 тыс. Вы представляете, сколько денег там находилось одномоментно? То есть получается, что этими поправками мы и наши коллеги кому-то серьезно перешли дорогу, — пояснил эксперт.

По его словам, в основном продажи шли в Китай, где сегодня построены сотни океанариумов и дельфиниумов.

— Это самый большой рынок. Мы считаем, что такие цели — прикрытие для такой кровавой рыботорговли. Ведь, например, касатки в неволи долго не живут, в день они должны проплывать 100 км, питаться живой рыбой, находиться в чистой воде. Ни того ни другого предложить дельфинариумы и океанариумы не могут, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что за последние два-три года в Госдуму пытались внести поправки, чтобы узаконить такую продажу через Таможенный союз или евразийские организации. По его словам, это делается также для того, чтобы организовать продажу за рубеж.