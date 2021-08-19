Здешние воды: в России временно запретят вывоз дельфинов и китов
В России на полгода запретят вывоз дельфинов, китов и морских свиней. Соответствующее постановление (есть у «Известий») подписало правительство, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Как считают опрошенные политики и эксперты, это поможет в борьбе с контрабандой животных. Однако кроме введения запрета необходимо обеспечить все условия, чтобы он исполнялся. Для этого, возможно, потребуется ужесточение контроля за рыболовством.
Вольное плавание
На проблему негуманного отношения к животным многие обратили внимание в 2018 году. Тогда стало известно о «китовой тюрьме» в бухте Средней Приморского края, где для дальнейшей продажи в китайские океанариумы незаконно содержали в неволе 11 косаток и 90 белух. В июне 2019 года первую партию выпустили в дикую природу. Остальных месяцем позднее доставили в Хабаровск и выпустили в Амур. В апреле 2021-го нескольких из них заметили у берегов Владивостока. По словам специалистов, животные выглядят здоровыми и упитанными.
После этого скандального случая президент дал поручения профильным органам усовершенствовать законодательство в этой сфере: определить особенности добычи и использования морских млекопитающих и установить требования к их содержанию. Чтобы подобные случаи впредь не повторялись, правительство уже внесло изменения, например ужесточило требования для получения разрешения о предоставлении в пользование морских млекопитающих для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, напомнили «Известиям» в пресс-службе кабмина.
Для комплексного решения проблемы разработан проект постановления, запрещающий на 180 дней вывоз из страны в государства, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), китов, дельфинов и морских свиней (млекопитающие отряда Cetacea). Эта инициатива уже подписана и в скором времени будет объявлена, сообщили в правительстве.
Выпущенная из китовой тюрьмы белуха приплыла к вольеру
Для запрета на постоянной основе необходимо решение ЕАЭС, этот вопрос еще будет обсуждаться, пояснили в пресс-службе правительства. Основная задача ограничения на вывоз — защитить популяцию морских млекопитающих, потому что за рубежом, особенно в Китае, они пользуются высоким спросом в сфере развлечений, например в океанариумах и дельфинариях.
Интересы животных
В нижней палате в целом поддержали этот проект. Для эффективного исполнения инициативы может потребоваться ужесточение контроля за рыболовами, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экологии Михаил Старшинов. Обычно недобросовестные чиновники или предприниматели вносят свои «коррективы» в решения федеральных властей. Депутаты с профильными ведомствами будут следить за ситуацией.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также одобрил законопроект.
— Но надо идти дальше. Мы еще предлагаем запрет на вылов морских животных в так называемых культурно-развлекательных целях. Это еще одна «калитка», которую предстоит закрыть. У нас раньше контактные зоопарки считались культурно-развлекательными, но потом было принято решение, что это конвейер смерти и мучение для животных. Сейчас морские млекопитающие — высокоразвитые существа — содержатся в ужасающих условиях, причем часто по подложным документам, — отметил депутат.
После жизни в заточении с обитателями таких зоопарков не церемонятся — зачастую их просто частями выкидывают на ближайшую мусорку, рассказал Владимир Бурматов. Подобные видеоролики, по словам политика, легко найти в соцсетях. Ранее с предложением ввести ограничения на вылов в культурно-развлекательных целях уже неоднократно выступали экологи. Кроме этого, ученые также призывали ввести обязательную генетическую паспортизацию всех невольных дельфинов.
Однако идею о полном запрете на вылов пока поддерживают не все. С 2020 года Союз зоопарков и аквариумов России вместе с федеральными властями планомерно добивается ограничения деятельности предприятий, которые не обеспечивают комфортные условия пребывания для животных, сообщил «Известиям» председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов. Полностью закрывать бизнес из-за недобросовестного поведения некоторых компаний, по мнению эксперта, нецелесообразно.
Гренландские киты
В июле 2020 года обитающих в водах Охотского моря около Шантарских островов серых и гренландских китов внесли в особый список федерального проекта «Сохранение биоразнообразия». Этих морских млекопитающих приравняли по статусу к амурским тиграм и дальневосточным леопардам, так как они находятся под угрозой исчезновения.
В апреле 2021 года в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко сообщили о готовящемся законопроекте, запрещающем добычу китов, дельфинов и морских свиней. Инициатива также предусматривает более строгое регулирование рыболовства в исключительной экономической зоне РФ.