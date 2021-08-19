Здешние воды: в России временно запретят вывоз дельфинов и китов

В России на полгода запретят вывоз дельфинов, китов и морских свиней. Соответствующее постановление (есть у «Известий») подписало правительство, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина . Как считают опрошенные политики и эксперты, это поможет в борьбе с контрабандой животных. Однако кроме введения запрета необходимо обеспечить все условия, чтобы он исполнялся. Для этого, возможно, потребуется ужесточение контроля за рыболовством.

Вольное плавание

На проблему негуманного отношения к животным многие обратили внимание в 2018 году. Тогда стало известно о «китовой тюрьме» в бухте Средней Приморского края, где для дальнейшей продажи в китайские океанариумы незаконно содержали в неволе 11 косаток и 90 белух . В июне 2019 года первую партию выпустили в дикую природу. Остальных месяцем позднее доставили в Хабаровск и выпустили в Амур. В апреле 2021-го нескольких из них заметили у берегов Владивостока. По словам специалистов, животные выглядят здоровыми и упитанными.

Здешние воды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Степняк

После этого скандального случая президент дал поручения профильным органам усовершенствовать законодательство в этой сфере : определить особенности добычи и использования морских млекопитающих и установить требования к их содержанию. Чтобы подобные случаи впредь не повторялись, правительство уже внесло изменения, например ужесточило требования для получения разрешения о предоставлении в пользование морских млекопитающих для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях , напомнили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Для комплексного решения проблемы разработан проект постановления, запрещающий на 180 дней вывоз из страны в государства, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), китов, дельфинов и морских свиней (млекопитающие отряда Cetacea). Эта инициатива уже подписана и в скором времени будет объявлена, сообщили в правительстве.

Здешние воды Выпущенная из китовой тюрьмы белуха приплыла к вольеру Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Для запрета на постоянной основе необходимо решение ЕАЭС, этот вопрос еще будет обсуждаться, пояснили в пресс-службе правительства. Основная задача ограничения на вывоз — защитить популяцию морских млекопитающих , потому что за рубежом, особенно в Китае, они пользуются высоким спросом в сфере развлечений, например в океанариумах и дельфинариях.

Интересы животных

В нижней палате в целом поддержали этот проект. Для эффективного исполнения инициативы может потребоваться ужесточение контроля за рыболовами, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экологии Михаил Старшинов . Обычно недобросовестные чиновники или предприниматели вносят свои «коррективы» в решения федеральных властей. Депутаты с профильными ведомствами будут следить за ситуацией.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также одобрил законопроект.

Здешние воды Фото: РИА Новости/пресс-служба ВНИРО

— Но надо идти дальше. Мы еще предлагаем запрет на вылов морских животных в так называемых культурно-развлекательных целях. Это еще одна «калитка», которую предстоит закрыть . У нас раньше контактные зоопарки считались культурно-развлекательными, но потом было принято решение, что это конвейер смерти и мучение для животных. Сейчас морские млекопитающие — высокоразвитые существа — содержатся в ужасающих условиях, причем часто по подложным документам, — отметил депутат.

После жизни в заточении с обитателями таких зоопарков не церемонятся — зачастую их просто частями выкидывают на ближайшую мусорку, рассказал Владимир Бурматов. Подобные видеоролики, по словам политика, легко найти в соцсетях. Ранее с предложением ввести ограничения на вылов в культурно-развлекательных целях уже неоднократно выступали экологи. Кроме этого, ученые также призывали ввести обязательную генетическую паспортизацию всех невольных дельфинов.

Однако идею о полном запрете на вылов пока поддерживают не все. С 2020 года Союз зоопарков и аквариумов России вместе с федеральными властями планомерно добивается ограничения деятельности предприятий, которые не обеспечивают комфортные условия пребывания для животных, сообщил «Известиям» председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов . Полностью закрывать бизнес из-за недобросовестного поведения некоторых компаний, по мнению эксперта, нецелесообразно.

Здешние воды Гренландские киты Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В июле 2020 года обитающих в водах Охотского моря около Шантарских островов серых и гренландских китов внесли в особый список федерального проекта «Сохранение биоразнообразия». Этих морских млекопитающих приравняли по статусу к амурским тиграм и дальневосточным леопардам, так как они находятся под угрозой исчезновения.