Сколько упаковки от сервисов доставки выбрасывает обычная семья. Спойлер — много!

С начала пандемии онлайн-маркетплейсы и сервисы доставки быстро превратились в критически важную инфраструктуру товарообмена, но вместе с тем появилась новая проблема — куда и как утилизировать дополнительную упаковку, которой пользуются такие компании. «Известия» провели социальный эксперимент и выяснили, сколько подобной упаковки «производит» обычная семья из Москвы, и как настроить механизм ее утилизации.

Двое в лодке, не считая собаки

Идея эксперимента возникла после того, как его участникам через один из сервисов доставили три формы для льда, заказанные одновременно, в трех разных картонных коробках.

Сколько упаковки от сервисов Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сам опыт, проведенный «Известиями», состоял в следующем: в течение месяца семья из двух взрослых человек и одной собаки в привычных количествах заказывала потребительские товары через самые ближайшие и доступные маркетплейсы и собирала всю упаковку, в которых сервисы их доставляли. В этот перечень намеренно не включалась упаковка от сервисов доставки еды, а все пищевые продукты, которые продаются в супермаркетах и магазинах у дома, покупались именно там. Учитывая, что эксперимент проводился с середины ноября по середину декабря, для устранения сезонности подопытная семья не участвовала в онлайн-распродажах «черной пятницы».

В результате получилось, что одна семья, умеренно пользующаяся услугами онлайн-маркетплейсов, за месяц генерирует 4,5 кг смешанной картонно-полиэтиленовой упаковки помимо той, которая используется непосредственно производителями товаров. В год это 54 кг.

Чтобы посчитать примерный объем такого мусора, генерируемого всеми пользователями столичного региона, «Известия» обратились к представителям двух сервисов, использующих подобную упаковку, — Ozon и «Яндекс.Маркет». Обе компании не ответили на запрос издания.

Тем не менее приблизительные цифры представить себе вполне можно: согласно финансовому отчету Ozon за три квартала 2021-го, общее число заказов на всю Россию составило 131,2 млн единиц. Притом что доля рынка компании, судя по ее собственным цифрам, составила 62,9%, весь рынок доставки с онлайн-маркетплейсов — это 208,58 млн уникальных заказов. И если допустить, что в последнем квартале их число росло теми же темпами, всего за год россияне сделают 278,11 млн заказов (хотя на самом деле их наверняка будет больше как раз ввиду сезонности — это и крупные распродажи ноября, и новогодние подарки, и подготовка к праздникам).

Сколько упаковки от сервисов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В эксперименте «Известий» получилось, что за месяц семья заказала 35 товаров в индивидуальной упаковке, то есть ее средний вес — 128 г. Получается, что за год вся страна отправит на свалку примерно 35,6 млн кг смешанной полиэтиленово-картонной упаковки.

Что думают специалисты

В беседе с «Известиями» эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Антонина Евтешина отметила, что упаковка, в которой доставляют товары с маркетплейсов, действительно составляет значительную часть бытовых отходов. Причем на практике цифры выглядят еще более пугающими, чем подсчитали «Известия» в рамках своего эксперимента.

— Например, в 2020 году с маркетплейсов и онлайн-магазинов было доставлено 830 млн заказов, а это как минимум 830 млн единиц упаковки. Аналогичную упаковку, кстати, используют и сервисы доставки посылок, такие как СДЭК, «Почта России» и другие — они в эту статистику не входят, — говорит Евтешина.

Сколько упаковки от сервисов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Причем, как правило, эта упаковка — непрозрачные пакеты для посылок, прозрачная пластиковая упаковка, в которую товары упаковываются производителем, пластиковая пленка и картонные коробки. Все эти виды упаковки попадают на свалки и, по данным исследования Greenpeace Россия, и пакеты для упаковки непродовольственных товаров, и коробки из гофрокартона входят в топ видов мусора, который наполняет мусорные полигоны.

— Кстати, пока мы этим летом проводили исследование отходов, которые остаются после прохождения сортировки, мы даже выделили пластиковую упаковку для посылок в отдельную категорию — так часто они встречались. Спрос у переработчиков на такое сырье не очень большой, в отличие от ПЭТ-бутылок например, в том числе потому, что из него получается довольно низкокачественная вторичная гранула — промежуточный результат переработки различных видов пластика, — говорит собеседница «Известий».

Но в целом некоторые виды упаковки вроде плотных пакетов из полиэтилена, прозрачных пленок и картонных коробок можно перерабатывать, однако для этого их нужно собирать отдельно. Самый лучший вариант — делать это непосредственно в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). По словам эксперта, именно такой способ наиболее предпочтителен, поскольку, когда подобная упаковка попадает на сортировочное предприятие, выбрать ее уже проблематично — она перепачкана в остатках еды и уже не представляет особой ценности как вторсырье, поэтому именно этим видам отходов суждено отправиться на свалку.

И хотя некоторые сервисы доставки уже собирают упаковку в некоторых из своих ПВЗ, этих мер пока что недостаточно. Мало того что упаковка от посылок всё равно попадает на свалку, для ее производства требуются значительные затраты природных ресурсов.

— Поэтому лучший способ решения этой проблемы — отказаться от одноразовой упаковки и переходить на многоразовую, — говорит Антонина Евтешина.

Сколько упаковки от сервисов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В качестве примера она приводит финский проект RePack, который предоставляет бизнесам, продающим свои товары онлайн, многоразовую упаковку для интернет-заказов из вторсырья. Когда клиент получает свою посылку в многоразовой упаковке, он должен отправить ее по обратному адресу. Другой сервис — Loop — не только доставляет заказы на дом, используя многоразовые сумки вместо одноразовых пакетов, но и сотрудничает непосредственно с производителями товаров повседневного спроса (FMCG), чтобы эти товары могли распространяться сразу в многоразовой оборотной упаковке. Таким образом, шампунь или десерт можно заказать с доставкой на дом, а упаковку вернуть при следующем заказе — так потребитель получает только продукт и никакого мусора.

Попробуем вместе

Разумеется, если ждать только инициатив от бизнеса, они могут поступить только тогда, когда все свалки превратятся в горы упаковки, и к первоначальной проблеме добавится еще и необходимость их рекультивации, что в целом сделает комплексное решение гораздо дороже. Но и идти «китайским» авторитарным путем, обязывая бизнес решать социальные задачи со стороны государства, — тоже не самый экономически правильный выход. Поэтому будет гораздо лучше, если государство и бизнес будут решать эту проблему сообща. Тем более что подходящие инструменты в России существуют.

Как рассказал «Известиям» представитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, многие вопросы, связанные с экологией, можно эффективно решать с помощью государственно-частного партнерства. ГЧП позволяет реализовывать инфраструктурные проекты на взаимовыгодных условиях для бизнеса и города, в результате чего последний получает функционирующий объект и сокращает бюджетные затраты на финансирование его строительства или реконструкции.

— Так, в этом году мы заключили первую концессию в сфере ЖКХ — договор предполагает строительство и эксплуатацию заводов по утилизации илового осадка сточных вод. По условиям соглашения, инвестор построит два предприятия, где будет осуществлять термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка, — рассказали в пресс-службе департамента. — На очереди подписание еще одной концессии. В ходе третьей очереди реконструкции Люберецких очистных сооружений предполагается модернизация сооружений по извлечению фосфора и удалению азота из сточных вод — этим тоже займется частный инвестор.

Сколько упаковки от сервисов Фото: ТАСС/Станислав Красильников