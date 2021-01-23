 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
Сотни нацгвардейцев заразились COVID-19 после беспорядков в Вашингтоне
Общество
Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивность
Мир
ВОЗ ответила на заявление о более смертельном британском штамме COVID-19
Мир
Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса
Мир
Порошенко призвал к санкционной «осаде» Кремля
Мир
Сотрудники ВОЗ и Института Гамалеи провели встречу по вакцине
Общество
Следователи начали проверку из-за пожара в супермаркете в Краснодаре
Общество
Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию
/

Во глубине кузбасских руд: из-за чего в шахтах продолжают гибнуть горняки

Последний инцидент в Кемеровской области стоил жизни троим рабочим
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Главный слайд
Начало статьи
Во глубине кузбасских руд: из-за чего в шахтах продолжают гибнуть горняки
2021-01-22 20:08:49">
2021-01-22 20:08:49
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прервать цепочку обрушений в шахтах, сопровождающихся гибелью рабочих, вряд ли под силу правилам и регламентам. Такие инциденты фиксируют даже на современных объектах, которые используют системы позиционирования транспорта и горняков, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. В ночь на 22 января в шахте им. С.Д. Тихова в Кемеровской области произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. Трагедия унесла жизни трех человек. На месте происшествия работает комиссия, включающая представителей региональных властей и Ростехнадзора. И хоть представители горнодобывающего предприятия, куда входит шахта, надеются не допустить подобного в будущем, геологи признают, что застраховаться от этого крайне сложно. Взрывоопасный метан регулярно становится причиной подобных инцидентов, причем не только в России.

Не первый раз

Заживо погребенные: из-за чего могли погибнуть шахтеры в Пермском крае
Пожар в шахте в Соликамске стоил жизней девяти человек

По данным Следственного комитета России (СКР), ночью с 21 на 22 января в шахте им. С.Д. Тихова в поселке Свердловский Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области произошел выброс метана, который привел к обрушению горной породы. 41 рабочего вывели на поверхность, трое погибли под завалами, сообщил «Известиям» начальник управления интегрированных коммуникаций Промышленно-металлургического холдинга (куда входит горнодобывающее предприятие) Виталий Малый. По информации СМИ, жертвами аварии стали мастер Алексей Чащин и машинисты выемочных машин Дмитрий Константинов и Сергей Фокин. Утром оказавших под завалом горняков подняли на поверхность.

Сейчас добыча угля на шахте временно приостановлена. На месте происшествия работает комиссия, включающая представителей региональных властей и Ростехнадзора. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Всем семьям погибших горняков будет выплачена компенсация, суммарно это порядка 13 млн рублей, добавил Виталий Малый.

Во глубине куззбасских руд_1
Шахтер в забое
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Около 200 горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за задымления

— Выясняются все обстоятельства аварии, чтобы не допустить подобного в будущем, — подчеркнул он.

При этом специалист отметил, что в шахте «применяются современные системы промышленной безопасности».

— Например, система позиционирования горнорабочих и транспорта, по которой можно отследить, где находятся люди и техника. За уровнем газа постоянно следят: действует система «Микон III», анализирующая параметры шахтной атмосферы. Регулярно проводится бурение дегазационных скважин, — рассказал собеседник «Известий».

Это уже не первый подобный инцидент в шахте им. С.Д. Тихова. 8 февраля 2019 года после выброса метана и обрушения породы здесь погиб один горнорабочий.

Во глубине куззбасских руд_5
Шахтеры готовят бревна для укрепления штрека на шахте
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Шахта была запущена в эксплуатацию в 2017 году, ее мощность составляет 1,5 млн т угля. По итогам 2020 года добыто более 1 млн т, уточнил Виталий Малый.

Крайние меры: 90 шахтерам пришлось голодать за зарплату
Сотрудники золотодобывающего предприятия в Забайкалье снова остались без денег

Всего, по его данным, в шахте работает около 1,4 тыс. человек. Добычу здесь ведут подземным способом в границах Никитского месторождения Кузнецкого каменноугольного бассейна. Запасы угля представлены дефицитными в России и дорогими марками Ж и 2Ж, значительно улучшающими качество кокса.

Коварный газ

Возможно, авария произошла из-за халатности работников шахты, а может быть, и из-за аномальных природных явлений, застраховаться от которых на 100% невозможно, предполагает заместитель председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов.

Шахта им. Тихова — это современное передовое предприятие, здесь надежное и качественное оборудование и технологии работы. Однако даже тут могли произойти нарушения. Тем не менее я не отрицаю возможность аномальных природных явлений, — пояснил он.

По мнению эксперта, скорее всего, горняки вышли на метановую полость, то есть на скопление газа.

Во глубине куззбасских руд_3
Шахтеры в забое
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Можно предположить, что в массиве горных пород на глубине от 50 до 100 м была полость с большим содержанием метана — такой своеобразный газовый баллон. И к ней горняки шли с помощью комбайна, выбирая уголь и тем самым утончая стенки до метановой полости. Давление на эту полость увеличивалось, и затем в какой-то момент произошел выброс газа, — сказал собеседник «Известий».

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

Проходку в шахте совершают двумя способами — взрывным и комбайном, добавила геолог Ульяна Назарова. Если движется комбайн, то за ним, как правило, идет геолог с газоанализатором, чтобы измерить уровень метана.

— Опасный газ выходит из недр земли, а при разработке вертикальных шахт искусственно создается полость, где он и может накапливаться. При большой концентрации метан становится взрывоопасным, — пояснила геолог.

Газ может залегать на разной глубине, продолжила она. И, если при проходке тоннеля горняки попадают в разломную зону, то есть туда, где из-за движения земной коры нарушена структура горных пород, там с большой вероятностью может быть газ.

Обычно специальные геологические службы проводят исследования шахты и выявляют предполагаемые полости с газом, объяснил Рубен Бадалов.

Во глубине куззбасских руд_4
Шахтер выходит из забоя
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Уголь падения: украинские шахтеры забастовали под землей
Горняки две недели не поднимаются на поверхность

— Глядя на геологическую карту, специалисты могут предположить, что в горных породах есть полости, заполненные метаном. Обычно его скопление происходит в разломах, которые видны на карте. Проектировщики, перед тем как работать на участке с залежами угля, должны прорабатывать его, фиксируя те места, где, возможно, находится метан, — отметил он.

Для горнодобывающих предприятий есть регламент проведения работ в забое, единые правила безопасности и критерии надзора, добавил Рубен Бадалов. Эксперты отмечают, что, хоть техника и совершенствуется, гарантированно защитить от природной стихии не может ничто — подобные инциденты периодически происходят в разных странах, которые занимаются добычей угля. Так, в декабре прошлого года в Китае 23 человека погибли после обрушения шахты из-за взрыва газа. В последнее десятилетие такие обвалы также неоднократно происходили на Украине и в Чили.

Справка «Известий»

ЧП на шахтах за второе полугодие 2020 года

На угольных предприятиях Кузбасского угольного бассейна за июль-декабрь 2020-го произошел целый ряд происшествий со смертельным исходом.

В Беловском районе 22 декабря было зафиксировано обрушение горной породы на разрезе «Виноградовский». Под завалами погиб машинист экскаватора.

В Новокузнецком районе 22 ноября во время подобного инцидента на угледобывающем предприятии «Шахта «Есаульская» погиб 34-летний подземный горнорабочий.

На шахте «Чертинская-Коксовая» 14 сентября произошел внезапный выброс угля и газа. В этот момент под землей работали 95 человек. Из них 87 горняков смогли самостоятельно эвакуироваться. Двое горняков погибли.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021