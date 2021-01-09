Около 200 горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за задымления

Около 200 человек были эвакуированы из шахты «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области из-за задымления. Об этом в субботу, 9 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

«В настоящее время очаг задымления локализован, все люди выведены на поверхность. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

После произошедшего прокуроры организовали проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте.

В администрации Таштагольского района области уточнили, что задымление возникло при проведении сварочных работ, пишет ТАСС. В оперативных службах региона отметили, что в настоящий момент проводится проветривание шахты, после чего она сможет возобновить работу. Точные причины произошедшего устанавливаются.

Добыча руды на шахте «Шерегешская», входящей в состав горнородного сегмента «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат», производится подземным способом. Ежегодно там добывается до 4,8 млн т сырой руды.

6 января на территории шахты Асачинского месторождения ЗАО «Тревожное Зарево», расположенном на территории Елизовского района Камчатского края, произошел обвал. В результате ЧП погибли два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».