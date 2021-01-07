Возбуждено уголовное дело по факту обвала на шахте на Камчатке

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту обвала на территории золоторудной шахты Асачинского месторождения ЗАО «Тревожное Зарево», в результате которого погибли два человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 января на сайте краевого управления СК РФ.

«По версии следствия, 6 января 2021 года на территории шахты Асачинского месторождения ЗАО «Тревожное Зарево», расположенном на территории Елизовского района Камчатского края, не были соблюдены требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате чего при производстве работ произошло отслоение горной массы», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия. В частности, устанавливается круг лиц, ответственных за безопасность при проведении работ.

Ранее, в сентябре 2020 года, один человек погиб в результате обвала на руднике в Оренбургской области.