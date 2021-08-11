Сколько нагорело: пожары 2021 года могут побить антирекорд XXI века

По данным ИСДМ-Рослесхоз, площадь, пройденная огнем в России с начала 2021 года, — уже свыше 16 млн га. Это на 2,5 млн га больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российский антирекорд XXI века пока остается за 2012 годом — тогда сгорели 18 млн га лесов. Эксперты не исключают, что 2021-й побьет тот показатель . Самая тяжелая ситуация с пожарами сегодня сложилась в Якутии: там площадь, охваченная пожарами с начала года, приблизилась к 9 млн га. Пострадали несколько населенных пунктов, а дым распространился на тысячи километров.

Немало огня

По данным Информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз), всего в России с начала 2021 года произошло более 20 тыс. пожаров на площади, равной 16,143 млн гектаров. За аналогичный период прошлого года огонь прошел 13,5 млн га. Нынешние показатели уже приблизились к годовым значениям 2020-го — 16,5 млн га.

Только в течение 9 августа огонь уничтожил 300 тыс. га. По состоянию на указанный день зафиксированы 300 полыхающих очагов по всей стране. Больше всего пожаров 9 августа отмечено в Дальневосточном федеральном округе (197), а именно в Якутии (188 из 197). С начала года стихия поглотила там уже 8,984 млн га, следует из данных ИСДМ-Рослесхоз. Это почти на миллион больше, чем за весь прошлый год в этом регионе.

Антирекорд века пока остается за 2012-м — 18 млн га за год. А к 10 августа того года огонь прошел по площади свыше 17 млн га. Все идет к тому, что 2021 год может составить конкуренцию 2012-му, считает главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы России (WWF России) Константин Кобяков.

— Каждый год мы наблюдаем два пика, когда пожары проходят наибольшую площадь, — весной и летом. Сейчас мы как раз вошли во второй, летний, пик активности пожаров: традиционно он приходится на последнюю неделю июля и первую неделю августа. Обычно в это время уже начинает снижаться площадь возгораний, но сейчас этого не происходит. Абсолютной антирекорд этого века, зафиксированный в 2012-м, мы еще, к счастью, не побили. Но, вероятно, мы превысим цифры прошлого и позапрошлого годов и даже рискуем превзойти 2012 год, — отметил эксперт.

По сведениям из ИСДМ-Рослесхоз, в позапрошлом году, как и в прошлом, сгорело более 16,5 млн га, в 2018-м — 15,4 млн.

Пепел и алмазы

Якутия полыхает второй месяц, и надежд на скорое избавление от огня пока нет.

— Такая аномальная пожарная активность в регионе связана с антициклоном, из-за которого длительное время там не было дождей, — сказал «Известиям» Константин Кобяков.

9 августа в Якутии ввели региональный режим ЧС в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По словам главы республики Айсена Николаева, наиболее сложная ситуация складывается в западной Якутии. Там уже более двух с половиной месяцев практически нет дождей, стоит аномально сухая и жаркая погода с сильными ветрами. А сильное задымление препятствует вылетам пожарных самолетов из города Мирный.

— Поэтому работы все мы проводим на земле при поддержке вертолетов Минобороны и МЧС с водосливными устройствами, — отметил руководитель Якутии в ходе правительственного совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах 6 августа.

За 9 августа в «алмазной республике» потушили семь пожаров на общей площади свыше 253 тыс. га, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС России. В семи населенных пунктах с огнем борются в том числе при помощи авиации. Сильно пострадало село Бясь-Кюёль Горного улуса. Сейчас там работает комиссия по подсчету ущерба и восстановлению жилых домов, отметили в МЧС.

— В одночасье мы остались без крова, — рассказал «Известиям» житель микрорайона Сайсар села Бясь-Кюёль Петр Жирков. — Пока не могу точно сказать, сколько домов сгорело, но около 30, это точно. Не могу и представить, как будем жить дальше.

Другая местная жительница, Варвара Яковлева, поведала о пережитом:

— Огонь в одночасье охватил практически весь летник. Мы думали, что погибнем. Верховой лесной огонь — очень опасный и непредсказуемый. За моим домом был старый коровник, он полностью сгорел от искорки.

Ранее в интервью газете «Известия» Айсен Николаев высказал мнение, каким в Якутии может быть ущерб от пожаров.

— Леса, которые сейчас горят, не промышленные. Огнем охвачены зеленые территории, имеющие большое значение с точки зрения экологии, чистоты воздуха, и ущерб по ним будет определяться только после того, как пожары потушат. Оценки разнятся: от нескольких десятков миллионов рублей до миллиарда — это то, во что будет оценен сгоревший лес, — сказал глава республики.

Дымы отечества

По поручению президента РФ Владимира Путина МЧС России увеличит группировку сил для тушения пожаров в Якутии. Дополнительно в республику будут направлены 200 спасателей и два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, а также самолет Ил-76, сообщили «Известиям» в МЧС России.

Смог от якутских пожаров охватил столицу Бурятии — Улан-Удэ. В пробах воздуха экологи выявили превышение допустимого уровня концентрации продуктов горения, сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора. Людям рекомендуют по возможности минимизировать время пребывания на улице. Страдают от смога и жители Иркутска — по их словам, в отдельных местах видимость достигает всего 20 метров.