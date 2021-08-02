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«Мы уже потушили вдвое больше очагов, чем за весь прошлый год»

Глава Якутии Айсен Николаев — о рекордных лесных пожарах, борьбе с коронавирусом и помощи Леонардо Ди Каприо
Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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«Мы уже потушили вдвое больше очагов, чем за весь прошлый год»
2021-07-30 20:26:05">
2021-07-30 20:26:05
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Якутия стала первым российским регионом, объявившим об обязательной вакцинации отдельных групп населения. Сначала люди восприняли это в штыки — но сейчас, наоборот, готовы активно прививаться, но 97% запасов вакцины уже использовано, рассказал «Известиям» глава республики Айсен Николаев. Проблем в регионе много и без коронавируса: Якутию охватили лесные пожары, расходы на тушение которых могут достичь 2 млрд рублей. Средств из федерального бюджета на борьбу со стихией выделяется недостаточно, считает губернатор. И если бы актер Леонардо Ди Каприо, которого жители региона просили о помощи, предложил ее, никто бы не отказался.

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— Как вы оцениваете эпидемиологическую обстановку в регионе?

— В целом ситуация у нас остается достаточно сложной. Две недели назад был серьезный спад: по заболеваемости мы были на 60–70-м месте в стране. Но сейчас, к сожалению, идет достаточно динамичный рост. Коэффициент распространения сейчас 1,1, число заболевших на 100 тыс. — в районе семи-восьми человек. Если две-три недели назад число заболевших в сутки было 90, то сейчас — 129. И я вижу, что в ближайшие дни заболеваемость будет еще расти.

— Растет ли заболеваемость среди молодежи и детей?

— Мы провели анализ, который показал, что сейчас очень активно начала заражаться молодежь от 18 до 29 лет: заболеваемость в этой группе за неделю прибавилась на 25%. Это самая быстрорастущая категория. К сожалению, стало больше болеть детей школьного возраста — мы связываем это с тем, что летом люди активно перемещаются и посещают места общественного питания и развлечений. Хотя должны соблюдать ограничения, но это не до конца получается. Снижение заболеваемости в последние месяц-полтора, которое было связано с вакцинацией, создало у людей иллюзию, что можно расслабиться, а ковид этого не прощает.

— Растет ли количество случаев тяжелого течения болезни и число пациентов на ИВЛ?

— В этом плане ситуация стабильна. У нас 70–80 человек в тяжелом состоянии, из них 20–25 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Детей и молодежи на ИВЛ у нас нет. Но в возрастной группе от 30 до 40 лет уже есть единичные случаи. В основном на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся люди от 50 и старше.

Мы уже потушили
Айсен Николаев

Айсен Николаев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Хватает ли региону мощностей для борьбы с пандемией — свободных коек, медперсонала?

— У нас развернуто 1450 коек, заполнение где-то 83%. Но мы имеем большие мощности: когда был пик заболеваемости в ноябре прошлого года, коек было 3100. Сейчас видим, что заболеваемость растет в некоторых районах — там мы число коек увеличим. В этом вопросе у нас всё под контролем, никаких проблем не видим.

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— Какой вариант коронавируса сейчас преобладает в регионе?

— К сожалению, у нас есть все штаммы — индийский, британский, бразильский, уханьский. Но постепенно, как и везде в мире и России, у нас растет число заболевших «дельта»-вариантом.

— Дошел ли до Якутии штамм «дельта-плюс», который ранее фиксировали в Москве?

— Пока Роспотребнадзор этого не подтвердил. Исследованиями занимается отделение ведомства в Новосибирске, на них уходит время. Поэтому не удивлюсь, если «дельта-плюс» у нас уже есть.

— Ваш регион первым объявил обязательную вакцинацию для некоторых групп населения. Как люди реагируют на это?

Безусловно, вакцинация — дело добровольное, но для представителей ряда профессий она обязательна. Конечно, у людей есть много вопросов: «А если я не привьюсь, могут ли меня уволить?», «Будут ли мне платить зарплату?», «Почему меня могут отстранить от работы?». Мы объясняем, что единственная возможность сегодня избежать этой смертельной болезни — вакцинация, другого пути нет. Я сам на днях ревакцинировался «Спутником Лайт».

Мы уже потушили
вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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— Как сейчас проходит прививочная кампания? Хватает ли всем вакцины?

— План по вакцинации сейчас выполнен примерно на 60%. В течение ближайших двух месяцев мы надеемся привить 60% взрослого населения и достичь коллективного иммунитета.

На данный момент 97% поступившей к нам в регион вакцины уже использовано. В остатках по всей республике сейчас порядка 10 тыс. доз — в основном это «ЭпиВакКорона». «Спутник V» очень быстро заканчивается: последняя поставка была 27 июля, мы получили 2,5 тыс. доз — и они уже почти все использованы. Теперь ждем небольшую партию в первую неделю августа — ее мы отправим в те районы, где у людей есть желание вакцинироваться именно «Спутником».

Спрос на вакцинацию в последние недели стал большим. Сейчас в некоторых районах препаратов хватает только на тех, кто уже стоит в записи на прививку. То, что приходит, моментально заканчивается. Хотелось бы, чтобы поставки были раза в два-три больше, чем сейчас. В самом Якутске вакцины хватает — по поликлиникам пусть небольшие запасы, но есть.

«До 10 августа удержать позиции»

— Еще одна серьезная проблема региона, о которой знает уже вся страна, — лесные пожары. Есть ли улучшения по сравнению с прошлой неделей?

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— Ситуация крайне сложная. На сегодня у нас 148 лесных пожаров (по состоянию на 30 июля — «Известия») Максимум был зафиксирован 13 июля — 324 пожара. То есть их количество сократилось более чем в два раза. На прошлой неделе было на 80 пожаров больше, чем сейчас. Сухая, жаркая, а в ряде районов и ветреная погода способствует тому, что огонь распространяется очень быстро. Мы пытаемся локализовать оставшиеся пожары, все они крупные.

На сегодняшний день мы потушили вдвое больше очагов, чем за весь прошлый год, на территории в четыре раза больше. Но ситуация остается сложной в западной и центральной Якутии, особенно в Горном, Кобяйском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах. Там большое количество пожаров — от пяти до восьми в каждом.

— Удастся ли справиться со стихией в ближайшее время?

Сейчас наша задача — до 10 августа удержать позиции и не дать огню разгореться по новой. Потому что есть тревожные сигналы с некоторых территорий, где пожары были потушены две-три недели назад, о том, что огонь начинает оживать. После 10-го числа будет холодать, справиться с ситуацией будет легче.

Мы уже потушили
Сотрудник государственной противопожарной службы во время тушения лесного пожара недалеко от села Магарас в Горном улусе в Якутии

Сотрудник государственной противопожарной службы во время тушения лесного пожара недалеко от села Магарас в Горном улусе в Якутии

Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин
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— В чем самая распространенная причина пожаров?

— Сегодня из 1300 пожаров, которые у нас были, почти 1200 — из-за сухих гроз. По вине человека возникли всего лишь 50: по 25 случаям ведутся уголовные дела, более десяти переданы в суд. Это и умышленные, и непредумышленные поджоги.

Есть природная закономерность, связанная с засухой: Якутия испытывает рекордные пожары раз в 40 лет, а всплеск этого бедствия — раз в 10–12 лет. Последний раз всплеск был в 2010 году, а рекордные пожары — в 1980-х. Сейчас мы вновь вступили в этот период: за июнь выпало 2 мм осадков при норме 37 мм, а температура стояла 40 градусов.

— Какие уроки вы вынесли из прошлогодней ситуации, когда лесные пожары в регионе тоже были очень интенсивными?

— Мы увеличили количество лесных пожарных за счет бюджета республики, а также впервые после развала СССР создали арктическое отделение лесоохраны. Оно неплохо отработало: в арктической части республики количество пожаров значительно сократилось по сравнению с прошлым годом.

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— Хватает ли Якутии финансов для борьбы с пожарами?

— Средств, которые выделяются на эти цели, крайне недостаточно. По методике мы получаем в целом на лесное хозяйство лишь 6 рублей 10 копеек на 1 га эксплуатационных и защитных лесов — а в Якутии к ним относится лишь половина. То есть на другую половину денег вообще не выделяют. Непосредственно на борьбу с пожарами в этом году из федерального бюджета было выделено 600 млн рублей — и это на территорию, где леса занимают 250 млн га.

— Есть вероятность, что дополнительные средства всё-таки выделят?

— Я на это очень надеюсь, поскольку есть поручение президента и председателя правительства. Пока вопрос по финансам не будет решен, с пожарами мы не совладаем.

Мы уже потушили
пожар
Фото: РИА Новости/пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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— Получали ли вы предложение о помощи от известного актера и экоактивиста Леонардо Ди Каприо?

— Нет, не получали.

— А если бы такое предложение поступило, вы бы приняли его помощь?

— Безусловно. Мы принимаем помощь от всех. Многие наши земляки-якутяне, которые живут за границей, помогают нам. Наши ребята, которые работают в США и в Новой Зеландии в IT-компаниях, перечислили десятки миллионов рублей на покупку дополнительного оборудования для тех муниципальных образований, территории которых подверглись лесным пожарам в наибольшей степени.

— Какие убытки регион уже понес из-за пожаров? Сопоставимы ли они с ущербом прошлого года?

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— Леса, которые сейчас горят, не промышленные. Огнем охвачены зеленые территории, имеющие большое значение с точки зрения экологии, чистоты воздуха, и ущерб по ним будет определяться только после того, как пожары потушат. Оценки разнятся: от нескольких десятков миллионов рублей до миллиарда — это то, во что будет оценен сгоревший лес.

Конечно, мы несем очень большие расходы по тушению пожаров: в 2021 году мы потратим на это около 2 млрд рублей. В прошлом году было 1,2–1,3 млрд, но и интенсивность пожаров была гораздо ниже.

— Есть ли невосполнимые потери для лесов и строений? Пострадали ли жилые дома?

— Наша главная задача — не допустить того, чтобы пожар вошел на территорию населенных пунктов. Мы зафиксировали 37 случаев такой угрозы, но все села и поселки отстояли. Жилые и нежилые дома на территории республики не пострадали, автомобили жителей тоже. Что касается леса, то для него крайне опасны и вредны верховые пожары — у нас их, к счастью, не так много. В прошлом году из-за стихии погибло около 10% лесов.

Мы уже потушили
Дым от лесного пожара недалеко от села Магарас в Горном улусе в Якутии

Дым от лесного пожара недалеко от села Магарас в Горном улусе в Якутии

Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин

— Как вы можете оценить ущерб от пожаров памятнику ЮНЕСКО «Ленские столбы»?

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— Всего на территории «Ленских столбов» было 11 пожаров. На сегодняшний день осталось два, и оба локализованы. Вскоре мы надеемся их потушить окончательно. Безусловно, ущерб есть, но не гигантский, и мы надеемся, что природа в ближайшие годы самовосстановится. Сегодня парк работает в обычном режиме и принимает гостей.

— Как ваш регион планирует предотвращать лесные пожары в следующем году?

— Спасение лесов и противостояние пожарам — задача не одной Якутии, а общефедеральная. Мы будем ставить те вопросы, о которых я уже говорил президенту: первый — о методике увеличения финансирования и увеличении штатной численности тех, кто профессионально занимается охраной лесов от пожара. Второй — о создании лесопожарного центра в Якутии. Третий — мы будем работать вместе с Рослесхозом по внедрению новых подходов к тушению пожаров. В этом году себя очень хорошо зарекомендовал самолет Ан-26 федеральной лесоохраны, который имеет установку «Циклон» для вызывания искусственных осадков. К сожалению, он только один в стране. Мы хотим, чтобы такое оборудование под заказ изготовили для нас и оно появилось в Якутии на постоянной основе. Наши региональные авиакомпании тоже должны будут переоборудовать один из своих самолетов.

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— Якутия — перспективный туристический регион. Как вы видите развитие этой отрасли в ближайшие пять лет?

— Пока мы в самом начале пути по развитию туризма. Нужно в целом создавать индустрию гостеприимства, начиная от гостиниц, аэропортов и заканчивая уже хорошими туристическими маршрутами. Один из главных вопросов — это удешевление перелетов в Якутию. И хотя про сотрудничество с туроператорами по постановке чартеров пока говорить рано, интерес с их стороны большой — на наш рынок выходят и крупные российские, и иностранные туркомпании. Отрабатываем возможности сотрудничества со всеми, но активно заниматься этим будем ближе к 2024 году.

— Хватает ли туристам мест в отелях?

— Проблема гостиниц — одна из самых стержневых в программе развития туризма, потому что отелей уже сейчас не хватает в сезон. Мы планируем создать в Якутске тысячу новых гостиничных номеров к 2026 году. В «Ленских столбах» также скоро появится маленькая гостиница, чтобы прибывшие туристы могли там отдыхать.

Мы уже потушили
Вид на водопады Кюрюлюр, расположенные на правобережье Лены в таежной зоне в 110 километрах от Якутска

Вид на водопады Кюрюлюр, расположенные на правобережье Лены в таежной зоне в 110 километрах от Якутска

Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

— Что регион готов предложить туристам помимо природных памятников?

— Я считаю, что Якутия может стать центром событийного туризма. У нас есть крупный национальный летний праздник — Ысыах, на который собираются 200 тыс. человек. Также в нашем регионе интересным может быть промышленный туризм — например, посещение мест добычи алмазов, угля, золота или посещение компаний, где применяются новые технологии. Некоторые компании по промышленному туризму уже начинают серьезную работу.

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