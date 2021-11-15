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Воздушная тревожность: «грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросы

Для них могут в 100 раз повысить ставки за негативное воздействие на природу
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Правительство готово наказывать предприятия, которые расположены в 12 самых грязных городах страны — в Норильске, Челябинске, Магнитогорске и других, если они не снизят выбросы в атмосферу на 20% к 2024 году. Для таких производств могут повысить плату за негативное воздействие на окружающую среду, применив к классическим ставкам повышающий коэффициент. Это следует из протокола вице-премьера Виктории Абрамченко (есть в распоряжении «Известий»). Ведомства разработают правовые акты по ее поручению. Все предприятия России, которые загрязняют воздух, воду и почву, платят за негативное воздействие на природу. Росприроднадзор в качестве наказания предлагает умножать классические ставки на 100, сказали «Известиям» в службе.

Загрязнитель платит

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Предприятия 12 самых грязных городов попадут под санкции, если не будут снижать выбросы в атмосферу. Федеральный проект «Чистый воздух» предусмотрел, что к 2024 году компании должны будут уменьшить выбросы на 20% (речь идет о квоте). Они находятся в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Минприроды и Росприроднадзор должны предоставить в правительство предложения о коррекции действующего регулирования. Это позволит установить ответственность для юридических лиц и ИП, если они не выполнят обязанности о квотировании выбросов. Об этом сказано в протоколе вице-премьера Виктории Абрамченко от 26 октября, с которым ознакомились «Известия». В поручении отмечено: для регулирования можно использовать повышающие коэффициенты к ставкам за негативное воздействие на окружающую среду.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» подтвердили, что ведомствам были даны такие поручения.

Квоты, или допустимые объемы выбросов, в проекте «Чистый город» устанавливают для промышленных предприятий, объектов ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры с учетом целей в каждом конкретном регионе. Больше всего объектов, которые попали под квоты, в Омске (145) и Челябинске (71), в других регионах — около 30 в каждом. Снизить выбросы должны самые крупные в РФ компании, которые расположены в этих городах: Rusal, «Норникель», Evraz, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Северсталь», «Фосагро» и другие.к

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Вне зависимости от проекта «Чистый город» в России предприятия платят за негативное воздействие на окружающую среду — на воду, почву и воздух. Это денежная компенсация за загрязнения, пояснили «Известиям» в Минприроды. Речь идет о стационарных объектах, которым присвоены категории от 1 (значительное воздействие на природу) до 3. Предприятия 4-й категории — с минимальным воздействием на среду — не платят по ставкам. В Министерстве природы подчеркнули, что сегодня при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду к ставкам применяют коэффициенты 0, 1, 25, 100. Последний используют, если, например, объем или масса выбросов превышает нормы для объекта 1-й категории и в других случаях.

В Росприроднадзоре «Известиям» уточнили, что практически все квотируемые объекты в 12 городах «Чистого воздуха» подпадают под 1–3-ю категории, то есть они оплачивают свое негативное воздействие на окружающую среду. Служба предлагает применять к компаниям, которые нарушат квоту о снижении выбросов на 20% к 2024 году, повышающий коэффициент, который равен 100. Росприроднадзор направил такое предложение в Минприроды.

«Известия» направили запросы в 12 городов — участников проекта «Чистый воздух».

Логичные меры

Логично применять меры воздействия к тем, кто не исполняет законодательство, ответили в администрации Братска. Предложение властей сочли обоснованными в правительстве Волгоградской области, в администрация Новокузнецка их поддержали.

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«Известия» также запросили крупнейшие компании оценить предложения властей об ответственности. На момент публикации они не ответили по существу.

Пока сложно оценить, с какими затратами может столкнуться бизнес, если власти в 100 раз повысят ставки, сказал «Известиям» председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Александр Кобенко. Плата за выбросы по различным загрязняющим веществам сильно дифференцирована, и в каких-то случаях она может достигать миллионов рублей.

— Цель федерального проекта «Чистый воздух» и заключается в снижении на 20% и более объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах-участниках, — напомнил эксперт. — Последние исследования общественного мнения показывают запрос населения на улучшение экологической ситуации в своих регионах, люди ожидают конкретных действий. Поэтому мы все более явно видим внедрение в природоохранное законодательство принципа «загрязнитель платит».

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко считает инициативу хорошей, так как снижение негативного воздействия предприятий на окружающую среду должно быть сейчас приоритетным направлением для государства. Ужесточение ответственности — это эффективный инструмент, использование которого в этом случае оправданно, отметил он в беседе с «Известиями». Но только наказанием проблему не решить, необходимо также и поощрять инициативы бизнеса в сфере экологии на государственном уровне. Это могут быть и налоговые льготы, предположил эксперт.

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