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Горючая пора: площадь природных пожаров в России идет на антирекорд

Режим ЧС уже введен в Омской области и Красноярском крае
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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С начала 2022 года природные пожары прошли территорию более 3,8 млн га, свидетельствуют данные системы мониторинга Рослесхоза. Это на 400 тыс. га больше, чем за аналогичный период прошлого года. Именно по итогам 2021 года стихия установила антирекорд — выгорело почти 19 млн га. Эксперты не исключают, что 2022-й может стать не менее «горючим». Самая тяжелая ситуация с пожарами сегодня сложилась в Сибирском федеральном округе: пожарами было охвачено свыше 2,4 млн га, из-за огня уже пострадало несколько населенных пунктов, а в Омской области и Красноярском крае ввели режим ЧС. 7 мая в Красноярском крае в пожарах погибло пять и пострадало еще как минимум 17 человек.

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Сколько нагорело

По состоянию на 5 мая в России произошло более 9,5 тыс. природных пожаров на площади 3,8 млн га, следует из данных Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). Это на 400 тыс. га больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году площади пожаров действительно выше среднего, подтвердил «Известиям» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Константин Кобяков.

— Если брать данные мониторинга с 2000 года, то среднее значение на 5 мая — 2,39 млн га. Текущие показатели 2022 года тем не менее не дотягивают до максимальных за всю историю наблюдений — в 2008 году к 5 мая выгорело 7 млн га. То есть назвать нынешний год максимально катастрофическим пока нельзя. Однако тенденция последних лет показывает, что пожары охватывают всё большие площади. Это связано с увеличением числа опасных природных явлений. Тренд к этому наблюдается по всему миру из-за изменений климата, — подчеркнул он.

Горючая пора
Карелия

Тушение природного пожара в Карелии, июль 2021 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тенденция подтверждается данными ИСДМ-Рослесхоз. Согласно им, в 2018 году сгорело 15,4 млн га, в 2019 и 2020 годах — более 16,5 млн га, а в 2021 году был установлен антирекорд — почти 19 млн га.

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— Заранее сложно предсказать, какой будет обстановка в этом году. С одной стороны, превышение средних показателей может говорить о том, что 2022 год будет таким же неудачным в плане пожаров, как и прошлый. С другой — в весеннюю фазу порой выгорает больше, чем в летнюю. Во многом интенсивность горения в ту или иную фазу зависит от погодных условий. В том году пожары в средней полосе России начались довольно рано из-за жаркой погоды, сейчас же мы столкнулись с ситуацией не по «весеннему типу». То есть горит не только трава, но и лесные массивы — это более характерно для летнего пика. Такое происходит из-за того, что в ряде регионов уже начался так называемый сухой сезон, — отметил Константин Кобяков.

Леса этой весной и правда горят активнее, чем в прошлом году. С начала года именно в лесах зарегистрировано уже 2 857 возгораний — на 618 больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Рослесхоза. Хотя сейчас их площадь в 1,6 раза меньше, чем в 2021-м, — 222,2 тыс. га против 347,8 тыс. га. «Основной причиной возникновения весенних лесных пожаров является несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением: выжигание сухой травы на сельхозполях, мусора на дачных участках, незатушенные костры, выброшенные окурки и спички», — отметили в ведомстве.

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Немало огня

Сейчас самые проблемные по пожарам регионы находятся в Сибирском федеральном округе. Общая площадь, пройденная огнем в этой части России, на 5 мая составляла свыше 2,4 млн га. Большая доля приходится на Новосибирскую и Омскую области, свидетельствуют данные ИСДМ-Рослесхоз.

В Омской области 6 мая из-за участившихся пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в тот же день в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Бурков.

«Тревожные сводки из Называевского района. Сегодня здесь пожар уничтожил жилые дома, чуть не пострадал местный дом престарелых — всех постояльцев и персонал эвакуировали», — отметил глава региона, добавив, что всем, кто остался без жилья, окажут необходимую помощь.

Однако без жертв, к сожалению, не обошлось. 7 мая в селе Новоалександровка в результате пожаров сгорело 24 строения и погиб 65-летний мужчина, сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Горючая пора
Красноярский

Последствия пожара в городе Уяр Красноярского края, май 2022 года

Фото: ТАСС/ Алена Ковригина

2 мая режим ЧС в связи со сложной пожарной обстановкой был объявлен в Минусинском районе Красноярского края. Лесной пожар действовал на площади 250 га. В поселке Знаменке была объявлена эвакуация населения в пункт временного размещения в селе Селиваниха.

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А 7 мая режим ЧС был объявлен уже на всей территории Красноярского края. В этот день зафиксировали 29 природных пожаров. Большинство возникло из-за коротких замыканий — сильный ветер до 40 метров в секунду валил ЛЭП и повреждал проводку. В зону действия стихии попало 16 поселков, сгорело 350 домов. По сообщению регионального минздрава, пять человек погибли, еще 17 пострадали.

Всего, по данным ИСДМ-Рослесхоз, площадь, пройденная огнем с начала года в Красноярском крае, превышает 1,2 млн га.

За последние три недели в Новосибирской области зарегистрировали 1636 возгораний, из них 80% произошли из-за воспламенения мусора и сухой растительности, ранее писали «Известия» со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Виктора Орлова. Также в четыре раза увеличилось количество лесных пожаров. Возгорания зафиксировали в Куйбышевском, Коченевском, Венгеровском и Северном районах. По словам Орлова, из-за пала сухой травы в дачных поселках сгорело 15 домов, из них шесть — жилых.

— Активность пожаров в той или иной области меняется год от года. На это влияют и погодные аномалии, и общее изменение климата. Речь не только о глобальном потеплении, поскольку средняя температура хоть и растет, но не настолько значительно, чтобы вызвать пожары. Значение имеет и количество засушливых дней в сезоне, и изменение потоков ветра. Это существенно влияет на осложнение ситуации с пожарами. Основная причина таких изменений — человеческий фактор, — рассказал «Известиям» директор ФБУ ВНИИЛМ «Центр лесной пирологии» Роман Котельников.

Горючая пора
Якутия

Дым от лесных пожаров в Якутске, август 2021 года

Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
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Если в прошлом году больше всех горела Якутия, совсем не обязательно, что в этом году будет так же, согласен Константин Кобяков.

— «Чемпионами» по горению в последнее время становятся порой совершенно неожиданные регионы. К примеру, в прошлом году полыхали Карелия и Якутия, что нетипично для этих регионов, если судить по двадцатилетней истории наблюдений. Опасные природные явления, такие как устойчивая сухая погода или аномальная жара, стали происходить всё чаще. Но надо понимать, что предсказать, когда и где подобные аномалии могут произойти, невозможно, — добавил он.

Всего в настоящее время в России действует 1601 возгорание на площади более 2 млн га. В прошлом году 5 мая в стране бушевало 1187 пожаров.

10 мая президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт совещание, посвящённое ситуации с пожарами в ряде регионов. С докладами выступят врио главы МЧС Александр Чуприян и губернаторы ряда регионов, сообщается на сайте Кремля.

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