Паленая сотка: как наказать хозяина за горящую траву

Со следующего года сельхозпроизводители смогут получать государственные субсидии только в том случае, если не привлекались к ответственности за пал травы в предшествующем году, заявили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. В Минсельхозе подтвердили, что такое условие действительно собираются внести в правила получения финансовой помощи. Стоит ли использовать лишение господдержки в качестве средства для наказания недобросовестных аграриев — в материале «Известий».

Пал или пропал

Абрамченко поручила губернаторам проконтролировать соблюдение запрета на выжигание сухой травы и стерни для предотвращения лесных пожаров, сообщает «Интерфакс». Также она заявила, что аграриев, которые допустят палы на своих землях, лишат господдержки. В аппарате вице-премьера подчеркивают, что именно из-за неосторожного обращения с огнем или из-за выжигания сухой травы начинается большая часть лесных пожаров .

В Минсельхозе пояснили «Известиям», что в апреле правительство приняло постановление, которое предусматривает отсутствие мер господдержки сельхозпроизводителям, которые на своих участках допускают палы . Постановление, пояснили в ведомстве, направлено на обеспечение соблюдения собственниками земель сельхозназначения требований пожарной безопасности, разработано оно было по поручению президента страны и вице-премьера Абрамченко.

— Документ предусматривает дополнительное условие для предоставления субсидий — а именно отсутствие в году, предшествующем году ее получения, случаев привлечения к ответственности за выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельхозназначения , — сообщили в Минсельхозе. — До принятия данного законопроекта такое условие отсутствовало.

Новый закон, отметили в ведомстве, позволит закрепить это ограничение в нормативных правовых актах российских регионов. В силу мера вступит уже в 2022 году, то есть коснется в том числе тех, кто весной этого года был привлечен за сжигание сухой травы.

От поджога до суда

В марте Абрамченко говорила, что пользователи сельхозземель, на которых будут зафиксированы термоточки, будут вычисляться с помощью космомониторинга и сведений из ЕГРН, а за местами их появления будут следить как с земли, так и из космоса. К выяснению, на чьей территории произошло возгорание, подключат Росреестр.

За сельхозпалы есть уголовная ответственность: по ст. 261 «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем» предусмотрены реальные сроки лишения свободы. Но чаще применяют штрафы — по статье 20.4 КоАП РФ , которая предусматривает наказание за нарушение требований пожарной безопасности. Для юридических лиц максимальное наказание — 400 тыс. рублей.

Паленая сотка-2 Вице-премьер Виктория Абрамченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Впрочем, и уголовные дела тоже заводятся. Так, в апреле Новосибирская областная прокуратура направила в суд дело в отношении жителя областного центра, который в прошлом году проводил пал сухой травы на своем участке, не затушил огонь и ушел в дом. В итоге сгорели дома в семи садовых товариществах, повреждено имущество 63 граждан на сумму свыше 31 млн рублей . Дачника судят по ст. 168 УК РФ — «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере». По ней возможно лишение свободы сроком до одного года.

Кроме того, с этого года в России введены новые правила пожарной безопасности в лесах, по которым сельхозпроизводители обязаны очищать землю от сухой растительности на территории не менее 10 м от леса либо отделять противопожарной полосой в 1,5 метра.

Однако палы травы продолжаются. На прошлой неделе из-за этого произошел масштабный пожар в садоводстве у города Бодайбо Иркутской области: с сухой травы огонь перекинулся на дачные домики. Уничтожены пять из них с надворными постройками. С установлением жары в ряде регионов России число пожаров по этой причине лишь увеличилось.

Можно жестче

Опрошенные «Известиями» фермеры практически единодушно выступили за принятие новых правил по выдаче субсидий: ограничение для тех, кто привлечен к ответственности за пал травы, сочли справедливым.

— Можно принимать и еще более жесткие меры — субсидии ведь всё равно не все получают, — заметил Андрей Бурдин, глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) в Краснодарском крае. — И, как мне кажется, чаще проблемы с палом травы связаны не с фермерами, а с крупными холдингами — по крайней мере, последний раз палы травы я видел именно у них. Палом избавляются от остатков на полях: солому жгут, листья от кукурузы. Нужно за это наказывать.

Евгений Цирулев, глава КФХ в Самарской области, верит, что в правительстве правильно рассудили, что этим способом можно бороться с палом травы.

— Пала травы быть не должно, хотя и случается, когда возгорание становится следствием какой-то непреодолимой силы, — сказал он «Известиям». — Но существует масса способов уничтожения растительных остатков без огня. Другое дело, что не всегда это удается сделать осенью, особенно когда работаешь на высоких оборотах. Например, в случае с поздней, по морозу, уборкой урожая.

Он признается, что убрать растительные остатки удается не всегда из-за морозов и «годов-утопленников» с непрерывными осенними дождями. Однако КФХ обходится без палов — важно работать в правовом поле, даже если очень хочется весной засеять все поля.

Глава КФХ в Ставропольском крае, председатель региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Василий Лопатин отмечает: аграриям хотелось бы получать субсидии безо всяких условий, но государство, выделяя деньги, должно и выдвигать требования.

По его словам, при правильной обработке оставшаяся осенью трава перегнивает, превращаясь в органическое вещество. Сжигание только вредит.

— Я уже в течение 20 лет не сжигаю стерню, — заметил Лопатин. — И последнее агротехническое обследование показало, что на земле благодаря переработке остатков есть повышение плодородия.

Директор по растениеводству «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачева Савва Шевель отметил, что предприятие не берется комментировать решение по новому условию для предоставления субсидий, но выразил уверенность, что «все решения правительства предварительно всесторонне обсуждаются и анализируются».

— Сжигание пожнивных остатков и сухой травяной растительности создает угрозу пожаров и загрязняет воздух, законодательством оно запрещено. В «Агрокомплексе» действует запрет на палы травы, который строго соблюдается, поэтому такого ущерба мы не несем, — заверил он.

Несколько других сельхозпроизводителей, опрошенных «Известиями», также высказались за эту меру.

Из космоса не видно

Однако не все считают эту меру однозначно полезной.

Академик РАН, руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков заметил: субсидии не могут быть штрафным механизмом, напротив, это способ поддержки сельскохозяйственного производства.

— Я вообще не поверил, что такая мера предлагается, потому что доступность мер поддержки сельхозтоваропроизводителям гарантируется федеральным законом о развитии сельского хозяйства, — сказал он «Известиям». — И если это массовый характер примет, то возникнут риски вообще ведения сельского хозяйства.

Председатель комитета ТПП России по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев отмечает: хотя пал и недопустим, и необходимость мер против него безусловна, у наказания субсидиями может быть еще одна сторона.

— Возможно, что пал начался не по вине сельхозпроизводителя, и это никто не сможет доказать, — сказал он «Известиям». — Лишать его субсидий в такой ситуации неправильно. Ведь на каждое поле охрану не поставишь, а пожар может произойти из-за непотушенной сигареты, от солнца, может, из-за отдыхающих . Способов возгорания огромное количество.

По его словам, смотреть нужно индивидуально на каждый пал и пожар. И наказывать — какими бы то ни было способами, говорит Чекмарев, нужно, лишь предварительно доказав вину сельхозпроизводителя.

Александр Петриков также отмечает, что пожары могут возникнуть на территориях, обрабатываемых сельхозорганизациями и фермерами, не по их вине , а из-за неосторожного обращения с огнем местного населения, дачников, других городских жителей.

— Росреестр этого из космоса увидеть не сможет: сам факт пожара — да, а из-за кого он начался — нет , — говорит Петриков. — И тут вопрос: как администрировать такие штрафы?

Меры против обезлюдивания

По его словам, нужно бороться с самими палами более системно. В частности, заметил академик РАН, очень много пожаров происходит на неиспользуемых землях .

— Минсельхоз ежегодно готовит доклад о состоянии земель сельхозназначения. Согласно этому документу, у нас неиспользованной земли — 43 млн га , — говорит он. — Недавно была принята государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, по которой к 2031 году предполагается ввод в оборот 13,2 млн га земли сельхозназначения. Надо позаботиться, чтобы все заброшенные земли вовлекались в оборот.

Кроме того, отмечает Петриков, необходимо принимать более активные меры против обезлюдивания сельских территорий, чтобы обеспечить социальный контроль за ними .

— Для этого нужно поддерживать малые и средние организации на селе, сельхозкооперации, — отметил он. — У нас есть программа по развитию сельских территорий, но она недофинансирована.

И еще одна мера — возможное дополнительное финансирование добровольных пожарных дружин при сельских муниципалитетах, которые могли бы следить за возгораниями на территориях.

— Такие дружины в большинстве сельских населенных пунктов традиционно были, но сейчас у муниципалитетов нет средств на их содержание и плату за антипожарный контроль , — подытожил Петриков.

Чекмарев отмечает, что необходимы организационные и разъяснительные меры, в том числе соблюдение противопожарных мер.