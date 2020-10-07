Боевой пал: пожар на складе боеприпасов начался из-за возгорания травы

В среду днем появились сообщения о возгорании на складе боеприпасов в Рязанской области. В радиусе 50 км объявлена эвакуация, перекрыта федеральная трасса. Уже названа причина произошедшего — пал травы. Подробности — в материале «Известий» .

Перекрыли трассу

Как сообщил источник «Известий», склад боеприпасов загорелся возле села Шелемишево в Скопинском районе Рязанской области. Этот населенный пункт находится в 120 км от Рязани и в 6 км от трассы М6. По данным источника, эвакуация объявлена в радиусе 50 км от места ЧП, часть жителей села уже покинула свои дома, но в населенном пункте остались жители, которые категорически отказались покидать дома. В МЧС сообщают, что пожар начался в 13:40.

На военных складах слышны взрывы.

— Стоит шум такой, что уши закладывает! Всё в дыму, дым видно в 25 км от Шелемишево. Взрывы слышно даже в Кораблине! Говорят даже, что есть пострадавшие, — рассказала жительница региона изданию ProGorod62.

Изначально появилась информация, что возгорание произошло на территории ликвидированной воинской части, где остались старые списанные боеприпасы, которые не успели вывезти.

Было опубликовано множество видео, снятых с дороги рядом с местом пожара, на них виден густой черный дым. Позже в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлены мощные взрывы. «Тут катастрофа конкретная! Снаряды осыпаются, осколки, пепел. Бежать надо!» — говорит голос за кадром. Судя по записям других пользователей, взрывы происходят каждые несколько секунд. В поселке Желтухинский из-за дыма почти не видно неба, следует еще из одной видеозаписи.

В Скопине и Ряжске, равноудаленных от Шелемишево, также слышны взрывы, трясутся окна, сообщают местные СМИ. Источник ТАСС сообщил, что повреждены осколками несколько десятков жилых домов.

МЧС России сообщило, что из-за пожара и взрывов на военном арсенале перекрыта федеральная трасса Р-22 «Каспий».

Загорелась трава

Сразу была названа предположительная причина пожара: пал травы. Позже эту причину подтвердило и Министерство обороны.

— 7 октября 2020 года около 13:20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа, в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области, произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов , — уточнили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Указывается, что сейчас на территории воинской части происходят отдельные взрывы боеприпасов, личный состав и гражданский персонал были эвакуированы. При этом , как заявили представители ЗВО, угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

Штатный пожарный расчет воинской части попытался самостоятельно справиться с возгоранием, однако это не удалось . Теперь возгорание ликвидируют совместно с прибывшими на место ЧП пожарными расчетами МЧС.

В администрации Скопинского района прокомментировали пожар СМИ, сообщив, что на место выехали специалисты администрации, медики и полиция, однако « добираться туда может быть небезопасно ».

Отметим, что в мае уже был инцидент с детонацией снарядов из-за возгорания травы — на территории бывшего военного полигона в удмуртском селе Пугачево. А в июне прошлого года в той же Рязанской области во время плановых занятий по огневой подготовке на полигоне «Сельцы» загорелась сухая трава, в результате чего возгорание распространилось на близлежащий лесной участок.

Поезд, роботы и министр

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в район пожара будут переброшены робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-14». «Шестерки» планируется использовать для разведки и разминирования не разорвавшихся боеприпасов. В свою очередь, «Ураны-14» будут тушить пожар. Машины принадлежат инженерным подразделениям Западного военного округа.

Ранее «Известия» уже писали об этих беспилотниках. Машины могут добираться до очагов возгорания и работать там, где человеку находиться опасно. Их в том числе планировалось задействовать при ликвидации последствий техногенных и природных катастроф.

В прошлом году, к примеру, «Ураны-14» были задействованы при пожаре на военном арсенале в Ачинске.

В МЧС также сообщили, что направили на место силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд, также приведен в готовность Ил-76 МЧС России. Эвакуация, по данным министерства, производится из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км. Пока ситуация, судя по всему, лишь ухудшается.

Группировка МЧС России, привлеченная к ликвидации пожара и взрывов, была увеличена до 100 человек и 26 единиц техники. В том числе задействованы до 10 единиц специальной военной техники — два пожарных танка и два специальных бронированных пожарных автомобиля. В тушении участвуют около 70 военнослужащих.

На место ЧП вылетает глава МЧС Евгений Зиничев. Сообщается, что к 16:25 мск эвакуированы более 1,6 тыс. человек из 14 населенных пунктов.

Из Ряжского района области эвакуируют жителей населенных пунктов Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково. На трассе «Каспий» также закрыты две АЗС.

От носков до боеприпасов

Склад боеприпасов в лесу между селами Шелемишево и Желтухино существовал уже очень давно — в годы войны там находился склад 1-го разряда № 732 Главного артиллерийского управления. Позже, судя по публикациям в СМИ, там находилась закрытая войсковая часть № 55443, сотрудники которой раньше изготавливали, а потом демонтировали оборонительные взрывные снаряды. С городка сняли статус закрытого, писали СМИ, но в реальности он до сих пор закрыт.

3_3 Фото: vk.com/Шелемишево и его общество