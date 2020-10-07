Федеральную дорогу «Каспий» перекрыли из-за взрывов на военном арсенале в Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.

Для тушения пожара, в результате которого происходит детонация боеприпасов, был приведен в готовность самолет-танкер Ил-76. Также к месту возгорания направлен пожарный поезд, уточнили в ведомстве.

«На место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В настоящий момент производится эвакуация жителей 10 деревень, расположенных в радиусе 5 км от места ЧП.

Снаряды продолжают взрываться с интенсивностью раз в 10 секунд уже на протяжении часа, уточняет агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.

О возгорании на складе боеприпасов источник «Известий» сообщил ранее в этот же день. По его данным, в радиусе 50 км от места ЧП объявлена эвакуация. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались лишь те жители, которые категорически отказались выезжать.

В свою очередь в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области начался из-за загоревшейся травы в районе населенного пункта Желтухино. Порывистый ветер пригнал огонь к воинской части.

Весь личный состав и гражданский персонал части были эвакуированы. Отмечалось, что штатный пожарный расчет не смог самостоятельно справиться с возгоранием. Теперь он совместно с прибывшими на место ЧП пожарными расчетами МЧС пытается ликвидировать пожар.