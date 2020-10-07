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Названы причины пожара на складе боеприпасов под Рязанью

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Пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области начался из-за загоревшейся травы. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

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«7 октября 2020 года около 13:20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа, в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области, произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время на территории воинской части происходят отдельные взрывы боеприпасов. Весь личный состав и гражданский персонал части были эвакуированы. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет, подчеркнули представители ЗВО.

Отмечается, что штатный пожарный расчет не смог самостоятельно справиться с возгоранием. Теперь он совместно с прибывшими на место ЧП пожарными расчетами МЧС пытается ликвидировать пожар.

О возгорании на складе боеприпасов источник «Известий» сообщил ранее в этот же день. По его данным, в радиусе 50 км от места ЧП объявлена эвакуация. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались лишь те жители, которые категорически отказались выезжать.

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