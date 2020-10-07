Склад боеприпасов загорелся в Рязанской области

Склад боеприпасов загорелся в селе Шелемишево Рязанской области. Об этом в среду, 7 октября, сообщил источник «Известий».

Согласно его данным, возгорание произошло на территории ликвидированной воинской части, где могли остаться старые списанные боеприпасы, которые не успели вывезти.

В радиусе 50 км от места ЧП объявлена эвакуация. Часть жителей покинули Шелемишево. В населенном пункте остались лишь те жители, которые категорически отказались выезжать.

Предположительно, причиной пожара мог стать пал травы, по которой огонь перекинулся на склады.

В настоящий момент к месту возгорания направляются сотрудники МЧС. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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