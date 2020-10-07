Названа предварительная причина пожара в военном санатории «Ялта»

Возгорание в санатории Минобороны РФ «Ялта» в Крыму могло возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, пишет ТАСС.

К тушению огня привлечены пять пожарных расчетов МЧС, эвакуированы 370 человек. На данный момент возгорание удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м.

Пожар в доме № 12 по улице Севастопольская вспыхнул утром в среду, загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей, уточняет «Газета.ру». Возгоранию был присвоен второй номер сложности.