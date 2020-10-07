В Крыму загорелся санаторий «Ялта»

В Крыму произошел пожар в санатории Минобороны РФ «Ялта», огнем охвачено 1 тыс. кв. м. Об этом сообщило МЧС в среду, 7 октября.

Информация о возгорании поступила в 06:15 (мск). Загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей, пожару присвоен второй номер сложности.

Здание смогли самостоятельно покинуть 300 человек, пострадавших, по предварительным данным, нет.

К тушению пожара привлечены 43 человека и 13 единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны.

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