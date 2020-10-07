В Магнитогорске 40 человек эвакуировали из дома из-за пожара на крыше

Крыша дома загорелась в Магнитогорске Челябинской области на площади в 400 кв. м, в связи чем из дома были эвакуированы 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в среду, 7 октября.

Инцидент произошел на улице Пионерской. Информация о возгорании поступила после полуночи. В пресс-службе отметили, что по прибытию на место происшествия было обнаружено горение кровли дома на площади 400 кв. м

Около 40 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно, после чего проверка квартир продолжилась. По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал.

Причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить.

Ранее 6 октября сообщалось, что в Пензе произошел пожар в ресторане «Засека». Помещение горело по всей площади. О погибших или пострадавших не сообщалось.