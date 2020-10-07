Осколки взрывающихся на складе боеприпасов повредили жилые дома под Рязанью

Несколько десятков жилых домов в Рязанской области, расположенные в радиусе 5 км от военной части, где происходят взрывы боеприпасов, повреждены осколками. Об этом в среду, 7 октября, сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

«Несколько десятков жилых домов получили повреждения осколками от взрывов. Взрывы продолжаются, было несколько очень мощных», — говорится в сообщении.

Группировка МЧС России, привлеченная к ликвидации пожара и взрывов, была увеличена более чем в два раза, отмечает РЕН ТВ.

«К тушению пожара привлечены 100 человек и 26 единиц техники», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

В ликвидации пожара планируют задействовать саперов центра по проведению работ особого риска «Лидер» МЧС России и робототехнику Института противопожарной обороны. При этом пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) добавила, что к тушению возгорания могут быть привлечены три вертолета Ми-8 и специальный пожарный поезд МЧС.

В настоящий момент в тушении пожара задействованы до 10 единиц специальной военной техники, в том числе два пожарных танка и столько же специальных бронированных пожарных автомобилей. Также привлечены пять пожарных машин и около 70 военнослужащих.

Из-за возгорания производится эвакуация жителей Ряжского района области. Речь идет о населенных пунктах Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково. Также закрыты две АЗС на федеральной трассе «Каспий».

Ранее сообщалось о перекрытии этой автодороги и об эвакуации десяти населенных пунктов, расположенных в Скопинском районе.

О возгорании на складе боеприпасов источник «Известий» сообщил ранее в этот же день. В ЗВО сообщили, что пожар на площадке хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области начался из-за загоревшейся травы в районе населенного пункта Желтухино. Порывистый ветер пригнал огонь к воинской части.

Весь личный состав и гражданский персонал части были эвакуированы. Как стало известно, штатный пожарный расчет не смог самостоятельно справиться с возгоранием.

Также сообщалось, что снаряды продолжают взрываться с интенсивностью раз в 10 секунд уже на протяжении часа. В МЧС заявляли о подготовке самолета-танкера Ил-76 и пожарного поезда для тушения возгорания.