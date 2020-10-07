Глава МЧС прибудет к месту пожара на складах с боеприпасами под Рязанью

Глава МЧС России Евгений Зиничев лично прибудет на место пожара на складах с боеприпасами в селе Шелемишево Рязанской области, сообщили в среду, 7 октября, в ведомстве.

«Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в Скопинский район Рязанской области, где произошло ЧП на территории складов с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Ранее в среду произошло возгорание на складах боеприпасов под Рязанью. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. Всего из-за пожара эвакуировали более 1,6 тыс. человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. Для тушения огня, в результате которого происходит детонация боеприпасов, был приведен в готовность самолет-танкер Ил-76. К месту возгорания направили пожарный поезд.

В этот же день ранее в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму произошел пожар. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. Изначально загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. В результате ЧП никто не пострадал.