Прямой эфир

Глава МЧС прибудет к месту пожара на складах с боеприпасами под Рязанью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МЧС России Евгений Зиничев лично прибудет на место пожара на складах с боеприпасами в селе Шелемишево Рязанской области, сообщили в среду, 7 октября, в ведомстве.

«Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в Скопинский район Рязанской области, где произошло ЧП на территории складов с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Ранее в среду произошло возгорание на складах боеприпасов под Рязанью. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. Всего из-за пожара эвакуировали более 1,6 тыс. человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. Для тушения огня, в результате которого происходит детонация боеприпасов, был приведен в готовность самолет-танкер Ил-76. К месту возгорания направили пожарный поезд.

В этот же день ранее в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму произошел пожар. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. Изначально загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. В результате ЧП никто не пострадал.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020