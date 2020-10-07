Более 1,6 тыс. человек эвакуировали в районе складов с боеприпасами под Рязанью

Более 1,6 тыс. человек эвакуировали из 14 населенных пунктов Рязанской области из-за взрывов боеприпасов на военных складах. Об этом сообщили журналистам в МЧС России.

«По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1600 человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается также, что местные власти эвакуировали из поселка Желтухино, рядом с которым горит воинская часть, 130 школьников и 16 детей младшего возраста.

Возгорание на складе боеприпасов под Рязанью произошло ранее в среду. В радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. Для тушения огня, в результате которого происходит детонация боеприпасов, был приведен в готовность самолет-танкер Ил-76. К месту возгорания прибыл пожарный поезд.