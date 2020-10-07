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В экстренных службах рассказали о тушении воинского склада под Рязанью

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Саперов центра по проведению работ особого риска «Лидер» МЧС России и робототехнику Института противопожарной обороны собираются задействовать в тушении пожара на воинском складе в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 7 октября.

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«Пиротехники центра «Лидер» и специалисты Института противопожарной обороны МЧС находятся в готовности к выезду в Рязанскую область», — сказал собеседник агентства.

Возгорание на складе боеприпасов под Рязанью произошло ранее в среду. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать.

Также производится эвакуация жителей 10 деревень, которые находятся в радиусе 5 км от места происшествия.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. Для тушения огня, в результате которого происходит детонация боеприпасов, был приведен в готовность самолет-танкер Ил-76. К месту возгорания направили пожарный поезд.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах отмечает, что снаряды продолжают взрываться с интенсивностью раз в 10 секунд уже на протяжении часа.

Из-за взрывов перекрыли федеральную дорогу «Каспий».

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