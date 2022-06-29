Огня упорство: площадь лесных пожаров превысила средние показатели за 20 лет

Площадь, охваченная огнем, в этом году в России уже значительно превысила средние показатели за 20 лет наблюдений . С начала 2022-го сгорело свыше 5,9 млн га леса, свидетельствуют данные систем мониторинга Рослесхоза. Тем не менее 2021-го, рекордного, года значения еще не достигли. Сейчас завершается период «пожарного затишья» середины лета , говорят эксперты. Основной пик активности приходится на начало августа . Для борьбы с всё возрастающим числом возгораний правительство в этом году направило в регионы 14 млрд рублей. Средства стоит использовать для решения проблемы кадрового дефицита, уверены депутаты.

C востока на запад

Интенсивность природных пожаров в этом году лишь немногим уступает показателям прошлого. Так, на 28 июня в России зафиксировано более 14 тыс. эпизодов на площади 5,9 млн га , следует из данных Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). В прошлом году за тот же период зафиксировали около 16 тыс. пожаров на площади более 6,2 млн га .

Хотя показатели 2022-го пока не догнали прошлогодние, пожарная активность уже превышает средние значения за 20-летний период наблюдения (3,3 млн га) , отметил в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

— То есть максимальных значений за последние годы мы еще не достигли. Но пока у нас продолжается период минимума пожаров, так называемое «затишье середины лета» . Именно из-за этого очагов еще немного, — отметил эксперт.

В течение пожароопасного сезона выделяются два пика «горимости» , объяснил он. Первый обычно бывает в апреле – начале мая . В этот период пожары возникают по большей части из-за поджогов сухой травы. Второй стартует конце июля – начале августа . Для него характерно горение леса. Это уже настоящие больше лесные пожары , отметил Константин Кобяков.

Тепловой угар Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сейчас уже пошел рост количества и площади пожаров после минимума в начале июня, но основной пик еще впереди, — добавил он.

Максимальные площади, пройденные огнем, в этом году наблюдаются в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах . Прирост происходит по большей части за счет пожаров в Республике Саха и Иркутской области. Так, площадь действующих пожаров, по данным ИСДМ-Рослесхоза, в Якутии составляет более 99 тыс. га, а в Иркутской области — более 41 тыс. га.

— Активность пожаров там связана с установившейся сухой и жаркой погодой, — пояснил Константин Кобяков.

Однако и в Центральном, и Северо-Западном федеральных округах тоже будет нарастать пожарная опасность , добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это связано с тем, что в этой части России в ближайшем будущем не ожидается осадков.

— В восточной части страны очагов пожаров много и сейчас, но площадь их меньше, чем годом ранее, — подтвердил синоптик.

Сколько нагорело

28 июня в Якутии из-за пожаров ввели режим ЧС , сообщается на официальном портале республики. Во вторник в регионе действовало 60 лесных пожаров, из них 34 появились за последние сутки . Новые возгорания возникли из-за грозовой активности, которая наблюдается в эти дни в регионе, сообщил на брифинге 28 июня замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

По данным ИСДМ-Рослесхоза, с начала года в Якутии произошло 369 пожаров на площади более чем 127,5 тыс. га.

Тепловой угар1 Фото: Управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Еще один крупный пожар, тоже возникший из-за грозы, был зафиксирован в Алтайском крае. Огонь охватил 3,4 тыс. га леса . По сообщению минприроды региона, к утру вторника его удалось локализовать. Сейчас специалисты занимаются опашкой кромки пожара минерализованными полосами и проливают водой валежник, чтобы не допустить распространения огня.

Ранее СМИ сообщали, что в Бурятии в три раза возросло число пожаров по сравнению с прошлым годом. На 24 июня в республике зафиксировали 152 возгорания общей площадью 4,4 тыс. га . За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 98 лесных пожаров на площади 1,3 тыс. га.

По данным ИСДМ-Рослесхоза на 28 июня, с начала года в регионе зафиксировали 657 возгораний на площади свыше 41 тыс. га.

Снизить двое

Максимальная за всё время наблюдений площадь, пройденная огнем, была зафиксирована в 2021 году , свидетельствуют данные ИСДМ. Тогда выгорело почти 19 млн га . В 2018 году пожары охватили 15,4 млн га, в 2019 и 2020 годах — более 16,5 млн га. Тенденция последних лет показывает, что горят всё большие площади природных территорий. Ранее «Известия» писали, что этот год тоже может стать рекордным по пожарной активности.

Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов, объем средств, которые выделяют на борьбу с пожарами, по сравнению с прошлым годом увеличили более чем в два раза — до 14 млрд рублей , рассказал «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

— За счет этого увеличены численность лесных пожарных, количество лесопожарной техники и оборудования, число маршрутов патрулирования и часов лесоавиационных работ. Эти меры должны позволить оперативнее выявлять и тушить пожары, — подчеркнул он.

Тепловой угар2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Согласно указу президента № 382, к 2030 году площадь лесных пожаров на землях лесного фонда должна сократиться не менее чем на 50% относительно уровня 2021-го , отметил председатель подкомитета по охране озера Байкал комитета Госдумы по экологии Николай Будуев.

— Регионы должны предложить свое видение того, как достичь поставленной цели. Полагаю, что, помимо прочего, им необходимо будет решить вопрос кадрового обеспечения лесной отрасли . К сожалению, квалифицированных работников в области охраны леса не хватает, что снижает качество и оперативность реагирования на любые нарушения в этой сфере. Требуется и научное укрепление лесной отрасли, нужна поддержка в виде создания дополнительных лесных научных центров. Это важно в том числе и в контексте климатических изменений, — подчеркнул он.

Кроме того, поскольку причиной пожаров часто становится неосторожное обращение с огнем, нужно продолжать разъяснительные работы с гражданами в пожарный сезон, заключил депутат.