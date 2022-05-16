Огненная весна: почему горят российские леса

Еще до начала лета большинство российских регионов столкнулись с проблемой серьезных природных пожаров. Эта тема уже стала предметом отдельного совещания, которое провел президент РФ. Ситуация меняется ежедневно, если не ежечасно, но об улучшении речи пока не идет. О масштабах бедствия и его причинах — в материале «Известий».

Что происходит?

Особый противопожарный режим введен на территории почти 50 субъектов федерации. Регионы в буквальном смысле слова горят. По данным МЧС, с начала года случилось уже примерно 4 тыс. пожаров разного масштаба на площади 270 тыс. га.

Особенно остро проблема стоит на Урале и в Сибири. Курганская и Свердловская области, Красноярский край, Бурятия, Томская и Тюменская области и другие регионы охвачены огнем. Из-за жаркой и ветреной погоды пожары быстро распространяются, и огонь подходит вплотную к жилым домам. По данным врио главы МЧС Александра Чуприяна, на Урале и в Сибири жертвами пожаров уже стали 16 человек, в том числе один ребенок, без жилья остались около 2 тыс. человек.

Природные пожары и борьба с ними стали темой совещания у президента РФ Владимира Путина. Глава страны призвал не допустить повторения ситуации прошлого года, «когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию там, где это, конечно, необходимо».

Опыт прошлого лета

После оценки ситуации с пожарами, охватившими страну прошлым летом, правительство решило выделить регионам дополнительные 8 млрд рублей бюджетных средств на профилактику и борьбу с пожарами. Общий объем финансирования увеличился больше чем в два раза — с 6 млрд до 14 млрд рублей.

На совещании глава государства напрямую спросил у глав регионов, что мешает сегодня своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров, используются ли выделенные средства? Вопрос справедливый, поскольку эффективность принимаемых в регионах мер, судя по происходящему, не очевидна. Хотя, конечно, влияет также аномально теплая и ветреная погода.

Президент РФ анонсировал указ, который установит целевой показатель для регионов и страны в целом для оценки эффективности таких действий.

Кто виноват?

По данным МЧС, примерно 60–70% природных пожаров возникает недалеко от населенных пунктов, в радиусе 4–5 км, там, где горожане отдыхают, проводя время на природе.

Старший участковый лесничий Сергиево-Посадского лесничества ГКУ МО (филиал «Мособллес») Евгений Живаев на вопрос, что становится главной причиной природных пожаров, отвечает однозначно — «человеческий фактор».

— В первую очередь это неправильное обращение с огнем, разведение в неположенном месте. В последние годы природных причин не было, — говорит лесничий.

И другие эксперты с ним согласны.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии, в интервью телеканалу «Россия 24» о причинах весенних пожаров в регионах РФ сказала: «Причина возникновения ландшафтных пожаров, природных пожаров весной — это действия человека: неосторожное обращение с огнем, незатушенный костер в лесу, охотники, которые разводят костры и не тушат их так, как положено, это сельхозпалы».

По данным экологов, в большинстве случаев пожары случаются потому, что люди, несмотря на все предостережения, продолжают жечь мусор и сухую траву, чтобы очистить от нее землю, а также из-за хулиганских поджогов.

Версия губернаторов

На совещании у президента РФ несколько губернаторов сослались как на одну из причин возникновения пожаров на неполадки на электросетях, в частности схлестывание проводов.

«Существенную или даже преобладающую роль в этом сыграли объективно возникшие на фоне сильнейшего ветра сбои в системе энергоснабжения и прежде всего на сетях — перехлест проводов, падение на них деревьев, искрение и так далее», — заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Поддержали его и главы Курганской и Омской областей.

С такой версией эксперты и представители отрасли столкнулись впервые. И она вызывает у них вопросы.

В Минэнерго заявили, что повреждения ЛЭП не являются основной причиной лесных пожаров. «Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечивается устройствами релейной защиты и автоматики. Любое короткое замыкание на линии автоматически выявляется и ликвидируется в течение не более одной секунды посредством отключения линии. Этот механизм в том числе призван обеспечить и пожарную безопасность энергообъектов», — отметили в ведомстве.

Ответ экспертов

Директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский также сомневается в справедливости выдвинутой главами регионов версии:

— Провода воздушных ЛЭП расположены на опорах трассы таким образом, чтобы никакого схлестывания в принципе не возникало. Это предусматривается на этапе проектирования воздушных ЛЭП с учетом действующих требований и нормативов. Другое дело, что эти требования и нормативы могут устаревать (в силу совершенствования нормативно-технической документации), потому что ранее не прогнозировались современные стихийные явления природного характера, с которыми мы, к сожалению, сейчас сталкиваемся — аномальные температуры воздуха, ураганы, смерчи, ледяные дожди.

Поэтому, уверен эксперт, отраслевую нормативную базу необходимо актуализировать в современных реалиях.

— Но даже если предположить, что из-за форс-мажорных обстоятельств схлестывание проводов случилось, то электрическая дуга возникнет на значительном удалении от земли — для воздушных ЛЭП напряжением до 20 кВ это будет 5–7 м (согласно ПУЭ). Это риск для работы самой воздушной ЛЭП, но не угроза возникновения пожара. Электрическая дуга — это кратковременный самоустраняющийся электрический пробой воздушного промежутка между проводами, а не открытое пламя зажигалки. Поэтому поджечь даже сухую траву с помощью электрической дуги на такой высоте в принципе невозможно, — резюмирует он.

С тем, что причина пожаров связана с линиями электропередачи, не соглашается и лесничий Евгений Живаев.

— Когда возводят ЛЭП, проводят полную очистку местности. Хорошая древесина передается в Росимущество, неликвидная — кусты — дробится на щепу. На нашем участке, где стоят опоры и проходят ЛЭП, ежегодно подведомственной организацией «Центрлесхоз» проводится минерализация полос. То есть если пожар от сельхозполос заходит в лес, то он доходит до ЛЭП, упирается в минерализованную полосу и останавливается. Я бы даже сказал, что это некая преграда для распространения огня. По крайней мере, у нас ЛЭП — это барьер для пожара.

Реакция энергетиков

Энергетики по заявкам МЧС отключали ЛЭП, которые находились рядом с горящими территориями. В Красноярском крае было обесточено 125 линий. ЛЭП отключались в штатном режиме, и это подтверждение их исправности в то время. Кроме того, анализ показывает, что очаги пожаров находились в среднем около 500 м от сетевой инфраструктуры, а ее повреждение стало следствием, а не причиной возгораний.

Продолжавшиеся в минувшие выходные пожары в Красноярском крае показали, что автоматическое отключение сети срабатывает мгновенно. Распространение продуктов горения ухудшает изоляционные свойства воздуха и загрязняет изоляторы на ЛЭП. В результате происходит короткое замыкание между проводом и телом опоры или между проводами. Релейная защита отключает такие замыкания незамедлительно. Как сообщил «Известиям» источник, близкий к энергетической отрасли, автоматика на цепи ЛЭП 500 кВ Камала-Красноярской работала корректно.

Компания «Россети» заявляет, что ежегодно ради безопасности энергообъектов проводит обучение и тренировки сотрудников, ремонтирует и осматривает оборудование, расчищает просеки ЛЭП от сухих растений, вспахивает землю рядом с подстанциями для защиты от пожаров.

В Минэнерго также напомнили, что объекты энергетики с марта-апреля переходят на функционирование в режиме повышенной готовности в связи прохождением пожароопасного периода. При подготовке к нему компании проводят комплекс мероприятий. «При техническом расследовании необходимо учитывать выполнение (невыполнение) профилактических работ на территории муниципальных образований и СНТ для подготовки к пожароопасному сезону. Например, подготовка объектов ТЭК (электростанций, подстанций) включает в себя очистку от сухостоя, проверку систем пожаротушения, подготовку персонала, профилактический осмотр», — говорится в комментарии ведомства.

Что делать?

Экологи говорят, что угроза пожаров, традиционная для Сибирского и Дальневосточного регионов, в перспективе сохранится. Из-за изменения климата природа всё чаще будет устраивать людям неприятные сюрпризы — засуху, ураганы. Всё это будет помогать распространению огня. Поэтому необходимы постоянное внимание к проблеме и последовательная работа по предотвращению пожаров.

Евгений Живаев уверен, что именно благодаря грамотно выстроенной работе и регулярным проверкам оснащенности и готовности каждого участкового лесничего в последние годы на его участке не было пожаров.

— Есть патрулирование: наземный и воздушный мониторинг. На вышках операторов сотовой связи стоят камеры, за ними 24 часа в сутки наблюдают диспетчеры специальных подразделений. И в случае возгорания оповещение идет мгновенно, — рассказывает лесничий.

Когда счет идет в лучшем случае на часы, а с природными пожарами это всегда так, то важнее всего отлаженный алгоритм действий.

— Недавно был случай: увидели задымление на моем участке, мгновенно мне в мессенджер скинули картинку и координаты. Наша задача — оперативно выехать (всё необходимое есть в машине) на место и оценить ситуацию, определить точные координаты и при необходимости сразу вызывать пожарных и оповестить всех ответственных лиц.

Профилактика пожаров — это не только работа с лесничими на местах и улучшение технического оснащения, считает глава Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета нацпроекта «Экология» Рашид Исмаилов.