Деньги на вылет: траты россиян в duty free выросли вдвое

Средний чек россиян в магазинах беспошлинной торговли в июне 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос вдвое , подсчитали в МТС, основываясь на данных МТС Банка. При этом количество платежей в duty free увеличилось на 17%. Тенденцию роста расходов и количества покупок в таких магазинах подтвердили в крупных российских банках. Среди наиболее популярных мест для беспошлинного шопинга, помимо duty free на вылете из РФ, в кредитных организациях называли Турцию, ОАЭ, страны ближнего зарубежья. В таких точках россияне приобретают подорожавшие в РФ товары и продукцию, импорт которой ограничен из-за санкций, пояснили эксперты. Уровень спроса в магазинах duty free будет зависеть от успехов параллельного импорта, а также от платежеспособности путешественников, отметили специалисты.

Сезон закупок

Средний чек россиян в магазинах беспошлинной торговли в июне 2022 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го , подсчитали аналитики МТС. По сравнению с февралем этого года рост оказался более чем двукратным. Количество покупок при этом увеличилось на 17% , рассказали «Известиям» в компании. Эти подсчеты основаны на данных МТС Банка о тратах клиентов, в том числе по картам «Мир» и Union Pay, а также аналитике Big Data, уточнил представитель оператора.

По данным Национальной системы платежных карт, «Мир» принимают к оплате, помимо РФ, в 11 странах, включая Турцию, Вьетнам, Южную Корею , Узбекистан. Union Pay, по данным китайской платежной системы, принимают более чем в 180 государствах . Сейчас картами Union Pay российских банков, не попавшими под санкции, нельзя расплачиваться в зарубежных интернет-магазинах и сервисах, но оплата офлайн и снятие наличных доступны , отметили в МТС.

Аналитики оператора утверждают, что в июне больше всего платежей (70%) было совершено в российских duty free . Среди зарубежных магазинов беспошлинной торговли лидируют точки в аэропортах ОАЭ (11,5%) и Турции (9,8%). Около 3% покупок было сделано в странах еврозоны.

Деньги навылет Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Тенденцию на рост трат россиян в duty free «Известиям» подтвердили в крупнейших банках . По данным МКБ, число операций россиян в магазинах беспошлинной торговли в июне 2022-го по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилось на 21%, а объем вырос на 20%. В банке уточнили, что, помимо покупок в российских точках duty free, клиенты платили картами в Турции, Белоруссии и Армении.

Объем покупок в магазинах беспошлинной торговли по картам «Мир» банка «ДОМ.РФ» в тех странах, где их принимают, за год увеличился более чем в 20 раз, сообщил представитель организации. Он подчеркнул, что средний чек по сравнению с июнем прошлого года вырос почти в 1,5 раза. Больше всего таких операций клиенты банка совершают в Турции и Армении.

По данным аналитического проекта Tinkoff Data, в зарубежных магазинах duty free в июне 2022 года по сравнению с тем же месяцем 2021-го средний чек вырос на 18%. При этом количество покупок, совершенных по картам «Мир» в зарубежных точках беспошлинной торговли, год к году выросло в сотни раз, а средний чек — на 50%, рассказали «Известиям» в «Тинькофф».

Средний чек клиентов Росбанка по покупкам в duty free в 2022 году вырос на 3%, до 4340 рублей, сообщили в кредитной организации.

Деньги навылет Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Panoramic

С наступлением сезона летних отпусков и плавной стабилизацией макроэкономической ситуации, в том числе с укреплением рубля, заметно постепенное увеличение количества трансакций в магазинах duty free, преимущественно в таких странах, как Россия, Турция, Армения, Белоруссия, сообщили «Известиям» в пресс-службе ПСБ. Сейчас среднемесячный объем трат по премиальным картам ПСБ в магазинах беспошлинной торговли вернулся к уровням июня-июля 2021 года, отметили в банке.

В целом (не только в duty free) количество платежей россиян в валюте по картам в июне 2022 года сократилось год к году в 5,6 раза , подсчитали в МТС Банке. Как сообщил его представитель, больше всего операций в первый летний месяц было проведено в турецких лирах (27%) и дирхамах ОАЭ (19,8%). Количество трансакций в этих валютах выросло на 79% и почти на 300% соответственно, отметил он. Снятие короновирусных ограничений в Таиланде привело к росту количества трансакций в батах в 13,4 раза, добавили в МТС Банке.

Предполетная роскошь

Пассажиры покупают в duty free товары, которые стали менее доступны в России из-за санкций , отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Это электроника, которую сейчас выгоднее приобретать за рубежом, а также алкоголь, кондитерские изделия и другие продукты брендов, которые ушли из РФ полностью или частично, сказал он.

— Из-за закрытия прямого авиасообщения со странами ЕС и США пассажиропотоки сейчас перенаправлены на аэропорты ОАЭ и Турции, в которых работают очень крупные магазины duty free с огромным выбором товаров. Безусловно, это стимулирует покупки, — добавил эксперт.

Деньги навылет Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В duty free крупных международных аэропортов, таких как в Дубае, самые востребованные товары — брендовая одежда, аксессуары и «санкционные» продукты , утверждает сотрудник компании-партнера нескольких платежных систем. В российских же магазинах беспошлинной торговли чаще всего покупают алкоголь и косметику , рассказывает он.

— Косметику в duty free в последнее время покупали редко: в обычных магазинах благодаря программам лояльности было выгоднее. Но сейчас есть сложности с поставками, и люди ищут в магазинах беспошлинной торговли то, что сложно найти за пределами аэропорта, — отметил собеседник «Известий». — В целом рост среднего чека объясняется тем, что пассажиры закупаются товарами впрок, так как снизилась частота международных перелетов .

Количество покупок в магазинах duty free и их средняя стоимость растут после резкого спада продаж — в марте этого года по сравнению с январем-февралем спрос на товары в них сократился вдвое, говорила ранее исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева. Среди причин она называла снижение покупательной способности клиентов магазинов такого формата, а также ограничения, налагаемые на путешественников из-за пандемии COVID-19. Наконец, ограничение на полеты российских авиакомпаний в страны ЕС и ряд других государств и аналогичные ограничения, введенные РФ, также не способствовали росту продаж.

В 2021 году действовали ограничения по въезду в иностранные государства, а в этом году некоторые страны сняли их, отметили в Минпромторге. Таким образом, рост количества трансакций в магазинах duty free закономерен, считают в ведомстве.

Деньги навылет Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова