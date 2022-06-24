Дело пошлин: магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу

Магазины duty free в российских аэропортах могут открыть продажи для пассажиров, вылетающих из России в страны ЕАЭС, в конце июля – начале августа . Об этом «Известиям» сообщили в аэропортовом холдинге и в Евразийской ассоциации беспошлинной торговли. Сейчас гавани ожидают пояснений от ФТС и Минфина о новом порядке реализации товаров. При этом цена продукции для пассажиров ЕАЭС будет на 30% выше, чем для путешествующих в третьи страны, — она будет включать ввозной НДС, ввозную таможенную пошлину на товар и акцизный налог для алкоголя и табака, полагают в ассоциации. Такой формат вряд ли корректно называть duty free, выразили скепсис эксперты. Магазинам же предстоит или вывешивать двойные ценники, или организовать отдельный корнер внутри магазина — исключительно для внутрисоюзных пассажиров.

Курс на открытие

Магазины беспошлинной торговли в конце июля – начале августа начнут продажу товаров для пассажиров, вылетающих в страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таким прогнозом поделились с «Известиями» представитель Евразийской ассоциации беспошлинной торговли и пресс-секретарь группы «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара). В состав ЕАЭС входят пять стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

— На этой неделе соответствующий закон одобрил Совфед, далее он попадет на подпись президенту России . Только после этого выйдет в работу «в люди». Сегодня работа Федеральной таможенной службы (ФТС) по разработке правил начата — служба определит, по каким правилам и каким образом будет осуществляться продажа этих товаров для пассажиров , вылетающих в ЕАЭС. По оптимистичным прогнозам, запуск продаж случится не раньше 1 августа 2022 года , сообщил представитель «Аэродинамики» Виталий Коренюгин.

Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева назвала «Известиям» примерно такой же срок — в конце июля или позже . Представитель «Воздушных ворот Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково) сообщил, что запуск продаж будет возможен «не ранее издания дополнительных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок сдачи отчетности по таким продажам и уплату продавцом налогов, пошлин и акцизов с этих продаж». Эти акты должны разработать Минфин и ФТС, уточнили в Пулково.

Дело пошлин Фото: ТАСС/Марина Лысцева

— Сейчас механика продаж прорабатывается владельцами магазинов. Потребуется доработка программных продуктов, установленных на кассовых аппаратах. Что касается маршрутов движения разных групп пассажиров в терминале аэропорта, то сейчас вылетающие в ЕАЭС и так попадают в зону беспошлинной торговли. Но если исполнительные органы внесут новые требования в свои акты и регламенты, то могут потребоваться изменения и в этой части, — сообщила представитель Пулково.

В других крупных российских аэропортах не ответили на запрос редакции.

В некоторых российских аэропортах внутрисоюзных пассажиров всё же не допускают в зоны международных вылетов, где расположены duty free, поэтому предстоит также выяснить позицию пограничной службы по этому вопросу, сказал Виталий Коренюгин.

Всего в аэропортах России размещено около 240 магазинов duty free, более 30% которых сейчас закрыто или не функционирует из-за падения авиатрафика , оценила Фатима Дзоблаева.

Дело пошлин Фото: ТАСС/URA.RU/Natalia Chernohatova

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что для реализации норм закона, разрешающего продажу товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны ЕАЭС из России, дополнительных нормативных правовых актов не требуется. «Известия» также направили запрос в ФТС.

Duty не free

Цена товаров магазинов беспошлинной торговли для пассажиров, вылетающих в ЕАЭС, будет выше, чем для тех, кто летит за границу, сказал Виталий Коренюгин. Это подтвердила Фатима Дзоблаева.

— В соответствии с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС разрешается продажа товаров пассажирам рейсов в пункты ЕАЭС в магазинах беспошлинной торговли, но такая продажа всё равно предполагает уплату продавцом необходимых налогов и пошлин в соответствии с налогооблажением РФ. Ведь такие товары поступают в оборот на территории Таможенного союза. В цену будут включены ввозной НДС, ввозная таможенная пошлина и акцизный налог для акцизных товаров (алкоголь и табак) , — объяснила Фатима Дзоблаева.

Поэтому окончательная цена продукции для внутрисоюзных пассажиров будет выше, чем для вылетающих в третьи страны, на величину этих сборов — примерно до 30% , добавила она. При продаже этих же товаров пассажирам, вылетающим в третьи страны, налоги и пошлины не применяются, так как продукция не поступает в оборот на территории Союза, пояснила Фатима Дзоблаева.

Спрос на продукцию у союзных пассажиров будет, но невысокий , ведь в целом пассажиропоток внутри ЕАЭС небольшой, считают в ассоциации. Росавиация и Ростуризм не ведут статистику по пассажиропотоку в страны ЕАЭС. Росавиация приводила данные только по полетам в страны СНГ, в которые, помимо указанных пяти, входят еще Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Украина. В 2021 году пассажиропоток в страны СНГ составил 6,5 млн человек (28% от общего международного трафика).

Дело пошлин Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Магазины будут или устанавливать на продукцию два ценника с разной стоимостью — отдельно для «международников» и для внутрисоюзных пассажиров, или организуют отдельные корнеры с продукцией исключительно для вылетающих в ЕАЭС , полагает Фатима Дзоблаева.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что реализацию товаров по новому механизму можно лишь в узком смысле назвать duty free.

— Для российских потребителей мир существенно сжался, так что не стоит удивляться желанию в его сохранившейся части иметь хоть что-то похожее на зону комфорта duty free с импортными товарами. Так что новому закону мы рады, хоть он и неловко имитирует ушедшее, — говорит эксперт.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов предупредил: цены для вылетающих в ЕАЭС в конечном итоге могут оказаться даже выше, чем в рознице в обычных магазинах, и тогда покупатели будут введены в заблуждение.

Дело пошлин Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— Это уже не будет настоящим duty free в его классическом понимании из-за налогов и пошлин, заложенных в стоимость товаров . И тут мы видим определенный риск введения потребителей в заблуждение. Привыкшие к тому, что все товары в duty free стоят дешевле, и не всегда ориентируясь в ценах, покупатели с большой долей вероятности не получат желаемой экономии или даже будут переплачивать по сравнению с обычной розницей, — полагает он.