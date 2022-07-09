На зов Урала: чем Екатеринбург может удивить туристов

До конца 2022 года Ростуризм представит пять новых туристических маршрутов на национальном туристическом портале России — об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова. Одним из них станет «Демидовский маршрут», путешествие по истории горнозаводской и промышленной славы городов Среднего Урала. Чем еще сегодня готовы удивить туристов Свердловская область и Екатеринбург, выясняли «Известия».

По стопам Демидовых

О том, что в Ростуризме одобрена заявка на создание «Демидовского маршрута», Зарина Догузова сообщила в конце июня во время своего визита в Свердловскую область. Проект, который реализуется в рамках грантовой программы Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», объединяет Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил и деревню Верхние Таволги.

На маршруте длиной в 329 км туристы могут совершить путешествие по истории горнозаводской и промышленной славы городов Среднего Урала. Именно там началось строительство заводов по литью стали высшей пробы с фирменной маркой «Старый соболь», которая прославилась по всему миру. В маршрут включены музеи, достопримечательности, связанные с династией заводчиков Демидовых и металлургический комбинат.

«Мы оцифруем и опишем маршрут по местам Демидовых. К нему будет быстрый доступ на портале Russia.Travel», — отметила Зарина Догузова. Она также подчеркнула, что региону будет необходимо доработать «Демидовский маршрут» совместно с Ростуризмом, чтобы доступ к нему был удобным.

Среди объектов нового маршрута — Невьянская наклонная башня, одна из главных достопримечательностей Свердловской области, которая может составить конкуренцию знаменитой Пизанской башне в Италии. Увидеть ее можно в Невьянске, небольшом городе с богатым историческим наследием в 76 км от Екатеринбурга.

Фото: АНО Национальные приоритеты Невьянская наклонная башня в Свердловской области

Не морем единым

Расположенный на границе Европы и Азии Екатеринбург сегодня стал не только транспортным, но и туристическим хабом. По статистике, чаще всего за отдыхом и по делам в аэропорт Кольцово — воздушную гавань столицы Урала — летают из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Конечно, добраться до Екатеринбурга можно и по железной дороге, но путь длиной в 1,7 тыс. км из Москвы занимает больше суток.

Сплавы по Чусовой, единственной реке в мире, протекающей по двум частям света, уже много лет остаются излюбленным развлечением туристов. Чусовая берет истоки в Азии на восточном склоне Уральских гор и впадает в реку Кама уже в Европе. По реке сплавляются на надувных байдарках и катамаранах, наблюдая по пути живописные скалы-бойцы и овеянные легендами пещеры.

По мнению Зарины Догузовой, среди россиян «отдых на природе, активный отдых — сплавы, рафтинги, походы, трекинги, просто релакс на природе — по популярности практически приблизился к морскому отдыху».

На зов Урала1 Отдых на реке Чусовая в Свердловской области Фото: АНО Национальные приоритеты

Потому необходимо создавать комфортные условия. Для этого нужны средства размещения, туалеты и навигация — словом, всё, что привычно для современного туриста. Для Свердловской области это особенно важно: по словам губернатора Евгения Куйвашева, за год регион рассчитывает принять более 1,5 млн туристов.

«Сейчас сложно отследить динамику: мы с вами прожили два с небольшим года [в условиях пандемии], и, тем не менее, мы видим, что жизнь возвращается. Мы внимательнейшим образом следим, как растет турпоток. С 2021 года он растет, мы ожидаем более чем 1,5 млн туристов в год», — отметил Куйвашев.

Со вкусом мухомора

Впрочем, если вы не любите активный отдых, а предпочитаете ему уютные вечера в ресторанах, столица Урала найдет чем удивить: гастротуризм там развивается очень активно. Нынешним летом в Свердловской области прошел гастрономический фестиваль уральской кухни, в котором приняли участие 30 ресторанов и кафе. Местные повара превращают локальные продукты в невероятные блюда, которые интригуют одними названиями.

Обожженное филе оленя с компотом из груши, черемуховый бисквит с земляникой и муссом из клевера, ельчевская форель с малосольным огурцом — список можно продолжать долго.

Одно из самых ярких мест на гастрокарте Екатеринбурга — это «Гастроли», дважды лучший ресторан Урала по версии самой престижной ресторанной премии WHERE TO EAT 2020 и 2021. Шеф повар ресторана готовит для гостей уникальные блюда уральской кухни — хрустящую крапиву со сметаной и икрой щуки, муксун с ферментированной репой, мороженое из побегов ели и даже пирожки с мухоморами.

На зов Урала2 Ресторан «Гастроли» в Екатеринбурге Фото: АНО Национальные приоритеты

По мнению Зарины Догузовой, Екатеринбург может стать отдельной точкой гастротуризма на карте России. «Без вкусной, интересной местной, локальной кухни очень сложно выводить на новый уровень туризм. Мне очень понравилась [кухня]. Я со всеми ребятами-предпринимателями, которые гастротуризм развивают, пообщалась, и у всех очень четкое понимание, что не нужно никого копировать — нужно создавать свое уникальное местное. И я уверена, что с таким подходом успех обеспечен», — отметила глава Ростуризма.

Голоса улиц

Екатеринбург — это не только про пищу земную, но и про пищу духовную. Именно в столице Урала проводится Ural Music Night («Уральская Ночь музыки») — крупнейший музыкальный фестиваль в мире. В это время в центре города выступают как всемирно известные артисты, так и молодые музыканты.

Вообще, Екатеринбург — это очень живой город. Даже обычные прогулки по его улицам могут превратиться в увлекательное приключение. По всему городу разбросаны стрит-арт-объекты фестиваля Stenograffia, в рамках которого художники со всего мира превращают обычные городские постройки в локальные достопримечательности. Это не просто рисунки на стенах, а настоящее городское движение, которое развивается в Екатеринбурге на протяжении 12 лет.

На зов Урала3 Арт-объекты на улицах Екатеринбурга Фото: АНО Национальные приоритеты

Чтобы прочувствовать атмосферу города, достаточно отправиться на место, которое екатеринбуржцы ласково называют «Плотинка». Эту плотину на реке Исеть возвели в 1723 году для нужд металлургического завода, с которого и началось строительство Екатеринбурга. Многие годы плотина обеспечивала водой производство, а затем стала любимым местом отдыха жителей города и туристов. На Плотинку приходят за бурлящей водой Исети, поющими фонтанами, фото на большой лестнице и пением уличных музыкантов.

Там же находится «Ельцин Центр» с музеем первого президента России, буфетом с меню по рецептам Наины Ельциной, а также кинолекторием и галереями. Завершить посещение столицы Урала можно в Sky Infinity Pool, единственного в России бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий». Sky находится на высоте в 188 м и включает в себя два бассейна: южный, длиной в 11 м, и западный, длиной в 20 м. Панорама Екатеринбурга, которая открывается с бассейна на крыше, никого не оставит равнодушным. Этот город по-настоящему умеет влюблять в себя. И тот, то хоть раз побывал там, обязательно захочет вернуться туда снова.