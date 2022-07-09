На зов Урала: чем Екатеринбург может удивить туристов
До конца 2022 года Ростуризм представит пять новых туристических маршрутов на национальном туристическом портале России — об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова. Одним из них станет «Демидовский маршрут», путешествие по истории горнозаводской и промышленной славы городов Среднего Урала. Чем еще сегодня готовы удивить туристов Свердловская область и Екатеринбург, выясняли «Известия».
По стопам Демидовых
О том, что в Ростуризме одобрена заявка на создание «Демидовского маршрута», Зарина Догузова сообщила в конце июня во время своего визита в Свердловскую область. Проект, который реализуется в рамках грантовой программы Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», объединяет Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил и деревню Верхние Таволги.
На маршруте длиной в 329 км туристы могут совершить путешествие по истории горнозаводской и промышленной славы городов Среднего Урала. Именно там началось строительство заводов по литью стали высшей пробы с фирменной маркой «Старый соболь», которая прославилась по всему миру. В маршрут включены музеи, достопримечательности, связанные с династией заводчиков Демидовых и металлургический комбинат.
«Мы оцифруем и опишем маршрут по местам Демидовых. К нему будет быстрый доступ на портале Russia.Travel», — отметила Зарина Догузова. Она также подчеркнула, что региону будет необходимо доработать «Демидовский маршрут» совместно с Ростуризмом, чтобы доступ к нему был удобным.
Среди объектов нового маршрута — Невьянская наклонная башня, одна из главных достопримечательностей Свердловской области, которая может составить конкуренцию знаменитой Пизанской башне в Италии. Увидеть ее можно в Невьянске, небольшом городе с богатым историческим наследием в 76 км от Екатеринбурга.
Не морем единым
Расположенный на границе Европы и Азии Екатеринбург сегодня стал не только транспортным, но и туристическим хабом. По статистике, чаще всего за отдыхом и по делам в аэропорт Кольцово — воздушную гавань столицы Урала — летают из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Конечно, добраться до Екатеринбурга можно и по железной дороге, но путь длиной в 1,7 тыс. км из Москвы занимает больше суток.
Сплавы по Чусовой, единственной реке в мире, протекающей по двум частям света, уже много лет остаются излюбленным развлечением туристов. Чусовая берет истоки в Азии на восточном склоне Уральских гор и впадает в реку Кама уже в Европе. По реке сплавляются на надувных байдарках и катамаранах, наблюдая по пути живописные скалы-бойцы и овеянные легендами пещеры.
По мнению Зарины Догузовой, среди россиян «отдых на природе, активный отдых — сплавы, рафтинги, походы, трекинги, просто релакс на природе — по популярности практически приблизился к морскому отдыху».
Отдых на реке Чусовая в Свердловской области
Потому необходимо создавать комфортные условия. Для этого нужны средства размещения, туалеты и навигация — словом, всё, что привычно для современного туриста. Для Свердловской области это особенно важно: по словам губернатора Евгения Куйвашева, за год регион рассчитывает принять более 1,5 млн туристов.
«Сейчас сложно отследить динамику: мы с вами прожили два с небольшим года [в условиях пандемии], и, тем не менее, мы видим, что жизнь возвращается. Мы внимательнейшим образом следим, как растет турпоток. С 2021 года он растет, мы ожидаем более чем 1,5 млн туристов в год», — отметил Куйвашев.
Со вкусом мухомора
Впрочем, если вы не любите активный отдых, а предпочитаете ему уютные вечера в ресторанах, столица Урала найдет чем удивить: гастротуризм там развивается очень активно. Нынешним летом в Свердловской области прошел гастрономический фестиваль уральской кухни, в котором приняли участие 30 ресторанов и кафе. Местные повара превращают локальные продукты в невероятные блюда, которые интригуют одними названиями.
Обожженное филе оленя с компотом из груши, черемуховый бисквит с земляникой и муссом из клевера, ельчевская форель с малосольным огурцом — список можно продолжать долго.
Одно из самых ярких мест на гастрокарте Екатеринбурга — это «Гастроли», дважды лучший ресторан Урала по версии самой престижной ресторанной премии WHERE TO EAT 2020 и 2021. Шеф повар ресторана готовит для гостей уникальные блюда уральской кухни — хрустящую крапиву со сметаной и икрой щуки, муксун с ферментированной репой, мороженое из побегов ели и даже пирожки с мухоморами.
Ресторан «Гастроли» в Екатеринбурге
По мнению Зарины Догузовой, Екатеринбург может стать отдельной точкой гастротуризма на карте России. «Без вкусной, интересной местной, локальной кухни очень сложно выводить на новый уровень туризм. Мне очень понравилась [кухня]. Я со всеми ребятами-предпринимателями, которые гастротуризм развивают, пообщалась, и у всех очень четкое понимание, что не нужно никого копировать — нужно создавать свое уникальное местное. И я уверена, что с таким подходом успех обеспечен», — отметила глава Ростуризма.
Голоса улиц
Екатеринбург — это не только про пищу земную, но и про пищу духовную. Именно в столице Урала проводится Ural Music Night («Уральская Ночь музыки») — крупнейший музыкальный фестиваль в мире. В это время в центре города выступают как всемирно известные артисты, так и молодые музыканты.
Вообще, Екатеринбург — это очень живой город. Даже обычные прогулки по его улицам могут превратиться в увлекательное приключение. По всему городу разбросаны стрит-арт-объекты фестиваля Stenograffia, в рамках которого художники со всего мира превращают обычные городские постройки в локальные достопримечательности. Это не просто рисунки на стенах, а настоящее городское движение, которое развивается в Екатеринбурге на протяжении 12 лет.
Арт-объекты на улицах Екатеринбурга
Чтобы прочувствовать атмосферу города, достаточно отправиться на место, которое екатеринбуржцы ласково называют «Плотинка». Эту плотину на реке Исеть возвели в 1723 году для нужд металлургического завода, с которого и началось строительство Екатеринбурга. Многие годы плотина обеспечивала водой производство, а затем стала любимым местом отдыха жителей города и туристов. На Плотинку приходят за бурлящей водой Исети, поющими фонтанами, фото на большой лестнице и пением уличных музыкантов.
Там же находится «Ельцин Центр» с музеем первого президента России, буфетом с меню по рецептам Наины Ельциной, а также кинолекторием и галереями. Завершить посещение столицы Урала можно в Sky Infinity Pool, единственного в России бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий». Sky находится на высоте в 188 м и включает в себя два бассейна: южный, длиной в 11 м, и западный, длиной в 20 м. Панорама Екатеринбурга, которая открывается с бассейна на крыше, никого не оставит равнодушным. Этот город по-настоящему умеет влюблять в себя. И тот, то хоть раз побывал там, обязательно захочет вернуться туда снова.
Вид на «Ельцин Центр» в Екатеринбурге