Туристов осенило: спрос на поездки в бархатный сезон вырос вдвое

Спрос на поездки по России в бархатный сезон вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» туроператоры. Наиболее популярные направления: Сочи, Анапа, Крым, Дагестан. Подогревает интерес к покупке осенних туров и туристический кешбэк, который возвращается с 1 октября. Но лидерами общих продаж остаются Турция, ОАЭ и Абхазия, где осенью можно купаться в теплом море. Спрос настолько высок, что места в гостиницах Абхазии распроданы до середины октября, говорят в туркомпаниях.

Сэкономить в октябре

Бархатный сезон — это период с 1 сентября по 15 октября. Но в этом году благодаря высокому спросу и благоприятной погоде он может продлиться и дольше — до ноября, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Туристы сейчас активно бронируют поездки на этот период, поскольку август у туроператоров распродан, — сказал Юрий Барзыкин.

Продажи туров по России на бархатный сезон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сейчас выросли вдвое — на 118% , сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора FUN&SUN. Там видят существенный прирост от недели к неделе.

Причем россияне начали раскупать туры, не дожидаясь объявления нового этапа программы туристического кешбэка, заметил Юрий Барзыкин. О его старте 12 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кешбэк будет действовать для путешествий с 1 октября по 25 декабря и таким образом охватит около двух недель бархатного сезона. Продажи туров в рамках акции стартуют 25 августа.

Туристов осенило Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— В начале октября в Черном море вода еще теплая, можно купаться. Кроме того, в октябре отели и гостевые дома снижают цены на 10–15%. Плюс к этой экономии еще и кешбэк, который, безусловно, подстегивает спрос, — сказал вице-президент РСТ.

Такие цены продержатся до начала ноябрьских каникул у школьников, отметил эксперт.

В то же время, если брать общие продажи туров, самыми востребованными направлениями на бархатный сезон остаются зарубежные — в первую очередь Турция. У FUN&SUN она лидирует с долей почти 60%, на втором месте — ОАЭ с 17%, на третьем — Россия с 10%, на четвертом — Абхазия с 7%. У туроператора «Интурист» Турция тоже на первом месте по продажам.

Некоторые туроператоры и вовсе отмечают кратный рост спроса на туры за границу. Так, у туроператора Tez Tour объем бронирований поездок на осень сейчас превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в пять раз.

— Самые востребованные направления — Египет и Турция, на них приходится 46 и 44% всех заявок. Далее практически в равных пропорциях следуют ОАЭ, Мальдивы и Таиланд, — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора.

Туристов осенило Фото: ТАСС/dpa/Sebastian Kahnert

У самостоятельных российских путешественников самым популярным направлением бархатного сезона также остается Турция, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе «Туту.ру». Средний чек за полет в одну сторону составляет почти 25 тыс. рублей, что значительно больше, чем годом ранее.

А вот в страны СНГ средний чек за год снизился на 13% и составил 12,2 тыс. рублей за авиабилет в одну сторону, заметили в сервисе. Самыми популярными странами Содружества у российских путешественников стали Узбекистан и Армения.

Отели Абхазии и Сочи уже «на стопе»

По сравнению с прошлым годом в этот бархатный сезон по России отправятся отдыхать как минимум на 10% больше туристов , уверен Юрий Барзыкин. Но некоторые регионы примут в три-четыре раза больше гостей — например, Дагестан и Чечня.

На Каспий из-за высокого спроса уже продлили чартерную полетную программу , напомнил вице-президент РСТ.

— Северный Кавказ в 2022 году вошел в пятерку крупнейших туристических дестинаций для россиян — и туда определенно стоит продолжать чартеры и запускать туристические поезда, — уверен он.

Туристов осенило Фото: ТАСС/Елена Афонина

Единственными аутсайдерами бархатного сезона по сравнению с прошлым годом могут стать южные курорты с закрытыми аэропортами — Анапа, Геленджик, Крым, продолжил Юрий Барзыкин. В то же время в пресс-службе туроператора «Интурист» «Известиям» сообщили, что бронирования туров в Анапу и Геленджик идут активно и отставания по сравнению с прошлым годом нет.

Там добавили, что Крым по-прежнему входит в топ-3 популярных у туристов направлений отдыха на бархатный сезон, но переместился со второго места на третье.

Ранее, 1 августа, менеджмент аэропорта Пашковский в Краснодаре попросил открыть его для полетов. Там предложили использовать безопасный воздушный коридор через Майкоп и Сочи.

— Если для полетов откроется аэропорт Краснодара, то туристам будет намного проще добираться в Крым, Анапу, Геленджик. Это было бы отличным решением и привлекло бы гостей в эти регионы , — считает Юрий Барзыкин.

Главным бенефициаром ситуации с закрытием южных аэропортов по-прежнему остается Сочи. Часть отелей этого курорта уже встала «на стоп» до конца сентября, то есть все номера в них распроданы, отметили в «Интуристе».

Туристов осенило Фото: РИА Новости/Нина Зотина

У FUN&SUN доля Сочи в структуре продаж по России на бархатный сезон и вовсе составляет 72%. На втором месте с огромным отрывом Анапа — 12%, затем Геленджик — 5%.

— Но самый большой рост, на 35% по сравнению с прошлым годом, у соседней с Сочи Абхазией. Все известные на рынке отели забиты до середины октября, — рассказали в «Интуристе».

В компании добавили, что в Абхазии нет проблем с транспортной доступностью и за последнее время появилось много новых качественных отелей.