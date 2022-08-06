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Разными дорогами: 15% россиян опасаются плохого отношения к ним в путешествиях

Какие направления выбирают отдыхающие
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Более трети россиян пришлось перенести или отменить отпуск в 2022 году. В основном людей не устраивает рост цен, а также боязнь конфронтации с иностранцами. Те, кто всё же отправится отдыхать за границу, в основном предпочитают Турцию, Египет, ОАЭ и снявший ковидные ограничения Таиланд. Внутри России популярные направления выделить сложнее — путешествуют в основном не «пакетники», а самостоятельные туристы. Подробнее — в материале «Известий».

Культурно отменили

В этом году 15% россиян перенесли свой отпуск, а еще 22% решили его отменить. Такие данные в ходе опроса получил сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch. «Известия» ознакомились с исследованием. Среди возникающих проблем опрошенные чаще всего называют повышение цен на отдых ― так ответили около 27% респондентов. Второй по популярности проблемой для россиян стало опасение по поводу отношения к ним как туристам (15%).

Затруднения с отдыхом также возникли из-за отсутствия подходящих направлений (10%), боязни летать на самолетах (8%) и страха, что во время отпуска на работе возникнут проблемы (4%). У 43% россиян отпуск состоится, как и был изначально запланирован. Оставшиеся 20% выбрали в ответах другой формат отдыха.

Большая часть россиян планирует провести отпуск за городом или на даче (35%), а 31% поедут на юг России (Краснодарский край, Ростовская область и т.д.). Дома решили остаться 24% респондентов, а вот отпуск в другом регионе России (Алтай, Камчатский край и т.д.) выбрали 18% опрошенных. В другую страну собираются лишь 9% россиян.

Разными дорогами
Дачных отдых Россия
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Последние события ожидаемо привели рынок туризма в состояние турбулентности. Россияне стали реже обращаться к турагентам и чаще планировать отпуск самостоятельно. По этой причине агентствам пришлось переориентироваться и делать ставку на доступные направления и экономичные пакеты услуг. Более того, они теперь практикуют новые подходы к рекламе и продвижению в целом для привлечения клиентов, ― считает коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.

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Согласно опросу, большая часть (40%) из тех, кому приходится в этом году экономить на отпуске, отказались от услуг турагентства и спланировали поездку самостоятельно. Четверть россиян решили сэкономить на транспорте и поехать в отпуск на собственном автомобиле, 14% урежут траты на экскурсии и дополнительные развлечения, 11% будут готовить самостоятельно.

Также треть россиян (33%) отметили, что им пришлось отменить и отложить крупные покупки, чтобы компенсировать траты на отдых. Почти половина опрошенных заявила, что отпуск никак не изменил их расходы.

Куда и почем

Варианты отдыха за границей остаются вполне предсказуемы. Пока самым популярным направлением является Турция, поделился с «Известиями» директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов. Однако в середине октября страна уступит первую строчку — ее место займут Египет, ОАЭ и другие открытые для россиян государства, где возможен пляжный отдых. При этом туры в Египет подорожали в среднем на 30–35%, говорит эксперт. Арабские Эмираты остаются «ценовым середнячком». Кроме того, вернулся спрос на Юго-Восточную Азию, в частности Таиланд, который снял ковидные ограничения.

— Клиенты активно бронируют туры на конец зимы. К тому же в Таиланд ожидаются регулярные и прямые полеты «Аэрофлота». Но пока выбор не в их пользу. Стоимость прямого рейса, например, на вторую половину января и февраль «Аэрофлотом» на 25% выше, чем перелета со стыковкой. В целом стоимость недельного отдыха в Таиланде в хорошем отеле с учетом перелета с пересадкой составляет примерно 180 тыс. рублей на двоих, — рассказал Игорь Блинов.

Разными дорогами
Отдыхающие на пляже одного из Мальдивских островов
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

До недавнего времени экзотическим отдыхом считались Мальдивы, сейчас это направление стало более освоенным. Рост цен на Мальдивы оказался не так велик, как по другим направлениям.

— Допустим, в Турции гостиницы премиального класса в среднем стоят 1 млн рублей на двоих за неделю. Некоторые отели, такие как Maxx Royal, обойдутся в 1,1 млн. Rixos будет дешевле, примерно 750 тыс. рублей. Но за те же деньги на Мальдивах можно найти очень хороший пятизвездочный отель с качественным обслуживанием, — отметил собеседник издания.

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Цены на отдых действительно взлетели, подтверждают в сервисе Level.Travel. В июле 2022 года доля турецких курортов составила 58% в структуре продаж Level.Travel со средним чеком 184 тыс. рублей, что на 64% выше, чем прошлым летом (112 тыс. рублей). Российские курорты (второе место — 19% в структуре продаж) подорожали на 67%, в среднем до 70 тыс. рублей.

На третьем месте — Египет, туда в июля 2022-го отправились 9% туристов со средним чеком 170 тыс. рублей. В прошлом году направление не входило в топ продаж из-за отсутствия прямых чартерных перелетов.

— Традиционно в пятерку лидеров входил также Кипр, однако из-за ограничений в полетах, в лидерах этим летом — Арабские Эмираты (5% со средним чеком 162 тыс. рублей — на 100% выше, чем прошлым летом) и Абхазия (4% со средним чеком 89 тыс. рублей — на 95% выше, чем в прошлом году), — рассказал «Известиям» директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург.

Компания «Интурист» выделяет два ключевых направления — Турцию и Абхазию.

Разными дорогами
Отдыхающие в Пицунде в Абхазии
Фото: РИА Новости/Sputnik/Томас Тхайцук

— В связи с тем что действительно у туристов на отдыхе могут возникнуть конфликты с агрессивно настроенными отдыхающими из других европейских стран, мы не ставим в продажу туры в страны, признанные нашей страной недружественными, — отметили в пресс-службе компании.

В то же время, по словам Игоря Блинова из OnlineTur.ru, при покупке тура клиенты редко задают вопросы, связанные с нежелательными стычками с иностранцами:

— В популярных странах [для отдыха] на государственном уровне введены наказания за вражду на национальной почве — вплоть до депортации и уголовного дела.

Разными дорогами
Отдыхающие на пляже в городе Гагры в Абхазии
Фото: РИА Новости/Sputnik/Томас Тхайцук

Европа отдыхающих почти не интересует, хотя возобновление поездок всё же происходит. Сразу несколько российских туристических компаний анонсировали продажу зимних туров в Финляндию. Поскольку ни авиа-, ни железнодорожное сообщение между странами не восстановлено, турпродукт готовят на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга. Об этом, в частности, сообщили PAC Group и «Русский экспресс». В планах компаний также запуск туров в другие европейские страны с транзитом через Финляндию, Эстонию и Литву.

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Сразу несколько операторов задумались о запуске туров с транзитом через Финляндию

Спрос на поездки в Финляндию сейчас ажиотажный. По данным погранслужбы Юго-Восточной Финляндии, ежедневно российско-финскую границу пересекают 7,5–8 тыс. человек (показатель достиг допандемийного уровня), из них 80% россиян. Однако в туротрасли встречают эти данные спокойно. Заметного спроса на пакетные предложения, вероятно, не будет. По словам экспертов, в основном россияне приезжают в Финляндию на пару дней ради шопинга и организуют отдых без помощи туроператоров. К тому же часто страна служит для приезжих всего лишь транзитным пунктом.

Внутри необъятной

По данным OneTwoTrip, в августе 85% клиентов сервиса планируют отдыхать в пределах страны.

Если судить по числу авиаброней, то наиболее востребованным российским городом стала Москва: его выбирали в 27,8% случаев, а стоимость поездки туда-обратно в среднем составила в 11 000 рублей на человека. В Санкт-Петербург россияне оформили 14,1% заказов; средняя стоимость авиабилета — 10 500 рублей. Замыкает тройку лидеров Сочи — 9,5% заказов пришлись на этот курорт; цена билета составила порядка 18 300 рублей. Также путешественники проявляют интерес к отдыху в Минеральных Водах (3,9%) — 12 300 рублей и Калининграде (3,8%) — 11 000 рублей.

Разными дорогами
Отдыхающий в городе Гагры в Абхазии
Фото: РИА Новости/Sputnik/Томас Тхайцук

По информации компании «Интурист», среди внутренних направлений лидером является Краснодарский край: Сочи, Туапсе, Анапа и Геленджик. Растет популярность Санкт-Петербурга и Москвы. Высоким спросом пользуются Калининградская область и Республика Карелия. В этом году наибольшим ростом организованного турпотока могли похвастаться республики Северного Кавказа, куда полетали туристические чартеры, и прежде всего Дагестан.

— Здесь популярен как отдых на побережье Каспийского моря, так и экскурсионные туры с посещением основных достопримечательностей республики: Сулакского каньона, бархана Сарыкум, аула-призрака Гамсутль, — уточнили в пресс-службе.

Между тем внутри страны туристы в основном путешествуют самостоятельно, отмечает Игорь Блинов. Те, кто хочет сэкономить, а таких подавляющее большинство, решают вопросы перемещения и проживания без помощи турфирм. Выделить самые популярные направления среди «дикарей» сложно, поскольку не всегда понятно, с какой именно целью человек посещает тот или иной город.

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