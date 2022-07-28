 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров прибыл из Эфиопии в Ташкент
Мир
Госдеп рассказал об изучении возможности признать РФ спонсором терроризма
Экономика
В немецком Рюгене призвали власти ФРГ задействовать «Северный поток — 2»
Мир
США перебросили истребители пятого поколения с Аляски в Польшу
Экономика
Siemens вернет другие турбины для «Северного потока» при их обслуживании в Канаде
Мир
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
Мир
Украинские боевики группировки «Кракен» заняли больницу в Харькове
Экономика
ФРС США повысила процентную ставку до 2,25–2,5%
Мир
Франция зимой может поделиться с Германией 2% газа
Мир
На Украине допустили нанесение ударов по объектам на территории России
Общество
В Новосибирском зоопарке на свет появились шесть котят краснокнижного манула
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году
/

Без купюр: названы самые дешевые направления для отпуска в августе

Почему отдых в Москве и Санкт-Петербурге обходится втрое дешевле, чем в Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три самых дешевых направления для путешествий в августе — Москва, Санкт-Петербург и Калининград, следует из рейтинга, составленного туроператором «Интурист». Цены на недельные туры в столицу стартуют от 22,6 тыс. рублей на двоих — это на 30–40% дешевле, чем годом ранее. Отдых в Сочи в августе обойдется втрое дороже: стоимость недели в скромном отеле «две звезды» начинается от 65,3 тыс. рублей. На фоне таких цен самым популярным направлением у многих туроператоров остаются не российские курорты, а Турция.

Недорогие столицы

Рейтинг самых доступных внутрироссийских направлений для отдыха в августе возглавила Москва. Недельный тур в столицу с перелетом из Санкт-Петербурга с проживанием в отеле «три звезды» на двоих обойдется в сумму от 22,6 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

— Цены на размещение в московских гостиницах, в том числе брендовых пятизвездочных отелях в центре города, идут вниз. В прошлые годы целый пласт номеров выкупался под иностранцев. Сейчас же в связи с внешнеполитической ситуацией и отсутствием туристов из Европы их начали замещать россияне, для которых гостиницы предоставляют более выгодные внутренние тарифы, — пояснили там.

Без купюр_3
Туристы в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Стоимость пакетных туров в Москву для туристов из регионов РФ снизилась на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще и за счет снижения стоимости авиаперевозки, добавили в «Интуристе». В частности, распродажи проводила компания «Аэрофлот», билет в столицу можно было купить за 1,5 тыс. рублей.

На втором месте среди бюджетных направлений — Санкт-Петербург, продолжили в «Интуристе».

— Но в питерских отелях цены, наоборот, выросли на 20–25% к прошлому году из-за высокого спроса внутренних туристов. Стоимость за неделю отдыха в «трешке» — 29,3 тыс. на двоих, — отметили в пресс-службе туроператора.

Без купюр_2
Красная площадь в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Гип-гип Югра: чем интересна туристу земля ханты и манси летом
Зачем гостей нефтяной сокровищницы России томят в чане с горячей водой

Петербург заменяет российским туристам недоступную Европу, спрос на него бьет все рекорды, пояснил «Известиям» вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян. Северная столица привлекает гостей архитектурой, музеями, развитой туристической инфраструктурой.

Вдвое дороже, чем в российской столице, получится отдохнуть в Калининградской области. Неделя в отеле «три звезды» с завтраками обойдется в 42,3 тыс. рублей на двоих. Топ-5 рейтинга доступных направлений августа закрывают Татарстан и Кавминводы: недельный отпуск там будет стоить 43 и 50 тыс. рублей соответственно.

В «две звезды» за 140 тысяч

Самое дешевое не значит самое популярное. Так, Сочи в рейтинге «Интуриста» по доступности отдыха занимает лишь восьмое место. Но туры именно на этот курорт россияне покупают чаще всего. У клиентов туроператора FUN&SUN на Сочи приходится 52% всех внутренних продаж. Дальше с большим отрывом следуют Анапа — 14% и Геленджик — 6%. А вот Москва, несмотря на дешевизну, не вошла даже в десятку.

Сочи сегодня — единственный курорт на Черном море, куда можно отправиться на самолете.

— Тур в Сочи в августе обойдется паре туристов в сумму от 65,3 тыс. рублей — втрое дороже, чем в Москву. И это в отель «две звезды» без питания, — рассказали в пресс-службе «Интуриста».

Без купюр_1
Отдыхающие на пляже в Сочи
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

В FUN&SUN заметили, что разброс цен в сочинских гостиницах даже в одной категории звездности очень большой. Так, неделя в отеле «две звезды» с питанием «завтрак, обед и ужин» обойдется двум туристам в сумму от 40 до 140 тыс. рублей. В «трешке» можно остановиться за 45–160 тыс., в «четверке» — за 88–286 тыс. рублей.

Верной путевкой: число платежей за услуги турагентств выросло в 1,5 раза
Почему повысился интерес именно к организованному отдыху

— По уровню цен гостиницы Сочи уже обошли турецкие, — говорят в «Интуристе». — Но перелет в Турцию сейчас дорогой, поэтому по совокупности факторов тур на российский курорт выходит дешевле. В Турцию в августе можно отправиться за 89 тыс. рублей — в отель «три звезды» с питанием «всё включено».

Несмотря на дороговизну, курортная Турция с долей 52% лидирует в общей структуре продаж туроператора FUN&SUN на август. Россия — на втором месте с долей 18%, ОАЭ — на третьем с долей 12%.

Самолетом накладно

На доступность отдыха в Сочи заметно влияют цены на авиабилеты. По данным сервиса Aviasales, самостоятельные туристы за полет туда-обратно на этот курорт в августе должны заплатить 18,6 тыс. рублей — почти на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

Даже за границу рейсы подорожали не так значительно: авиабилеты в Армению и Грузию за год выросли в цене на 23%, в Египет (Каир) — на 25%. Зато заметно подешевели полеты в Узбекистан (Самарканд) — на 26% и в Москву — на 8,5%, добавили в Aviasales.

Средний чек за перелет внутри России за год действительно снизился, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе «Туту.ру».

Без купюр_4
Самолет в Международном аэропорту Анапы
Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— В Архангельск из Москвы россияне полетят в августе на 32% дешевле, чем годом ранее, в Волгоград и Саратов — на 20%, — отметили в «Туту.ру».

Из зарубежных направлений самое дешевое — Белоруссия. За год средний чек на авиаперелет в Минск сократился на 54% — с 17,6 тыс. до 8,1 тыс. рублей за полет в обе стороны, сообщили в «Туту.ру».

В Киргизию из России можно слетать в среднем за 21,6 тыс. рублей, в Таджикистан — за 25,7 тыс., Узбекистан — за 26,3 тыс., Казахстан — за 31,4 тыс., Армению — за 34,4 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе OneTwoTrip.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022