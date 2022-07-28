Без купюр: названы самые дешевые направления для отпуска в августе

Три самых дешевых направления для путешествий в августе — Москва, Санкт-Петербург и Калининград, следует из рейтинга, составленного туроператором «Интурист». Цены на недельные туры в столицу стартуют от 22,6 тыс. рублей на двоих — это на 30–40% дешевле, чем годом ранее. Отдых в Сочи в августе обойдется втрое дороже: стоимость недели в скромном отеле «две звезды» начинается от 65,3 тыс. рублей. На фоне таких цен самым популярным направлением у многих туроператоров остаются не российские курорты, а Турция.

Недорогие столицы

Рейтинг самых доступных внутрироссийских направлений для отдыха в августе возглавила Москва. Недельный тур в столицу с перелетом из Санкт-Петербурга с проживанием в отеле «три звезды» на двоих обойдется в сумму от 22,6 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

— Цены на размещение в московских гостиницах, в том числе брендовых пятизвездочных отелях в центре города, идут вниз. В прошлые годы целый пласт номеров выкупался под иностранцев. Сейчас же в связи с внешнеполитической ситуацией и отсутствием туристов из Европы их начали замещать россияне, для которых гостиницы предоставляют более выгодные внутренние тарифы, — пояснили там.

Стоимость пакетных туров в Москву для туристов из регионов РФ снизилась на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще и за счет снижения стоимости авиаперевозки, добавили в «Интуристе». В частности, распродажи проводила компания «Аэрофлот», билет в столицу можно было купить за 1,5 тыс. рублей.

На втором месте среди бюджетных направлений — Санкт-Петербург, продолжили в «Интуристе».

— Но в питерских отелях цены, наоборот, выросли на 20–25% к прошлому году из-за высокого спроса внутренних туристов. Стоимость за неделю отдыха в «трешке» — 29,3 тыс. на двоих, — отметили в пресс-службе туроператора.

Петербург заменяет российским туристам недоступную Европу, спрос на него бьет все рекорды, пояснил «Известиям» вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян. Северная столица привлекает гостей архитектурой, музеями, развитой туристической инфраструктурой.

Вдвое дороже, чем в российской столице, получится отдохнуть в Калининградской области. Неделя в отеле «три звезды» с завтраками обойдется в 42,3 тыс. рублей на двоих. Топ-5 рейтинга доступных направлений августа закрывают Татарстан и Кавминводы: недельный отпуск там будет стоить 43 и 50 тыс. рублей соответственно.

В «две звезды» за 140 тысяч

Самое дешевое не значит самое популярное. Так, Сочи в рейтинге «Интуриста» по доступности отдыха занимает лишь восьмое место. Но туры именно на этот курорт россияне покупают чаще всего. У клиентов туроператора FUN&SUN на Сочи приходится 52% всех внутренних продаж. Дальше с большим отрывом следуют Анапа — 14% и Геленджик — 6%. А вот Москва, несмотря на дешевизну, не вошла даже в десятку.

Сочи сегодня — единственный курорт на Черном море, куда можно отправиться на самолете.

— Тур в Сочи в августе обойдется паре туристов в сумму от 65,3 тыс. рублей — втрое дороже, чем в Москву. И это в отель «две звезды» без питания, — рассказали в пресс-службе «Интуриста».

Без купюр_1 Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

В FUN&SUN заметили, что разброс цен в сочинских гостиницах даже в одной категории звездности очень большой. Так, неделя в отеле «две звезды» с питанием «завтрак, обед и ужин» обойдется двум туристам в сумму от 40 до 140 тыс. рублей. В «трешке» можно остановиться за 45–160 тыс., в «четверке» — за 88–286 тыс. рублей.

— По уровню цен гостиницы Сочи уже обошли турецкие, — говорят в «Интуристе». — Но перелет в Турцию сейчас дорогой, поэтому по совокупности факторов тур на российский курорт выходит дешевле. В Турцию в августе можно отправиться за 89 тыс. рублей — в отель «три звезды» с питанием «всё включено».

Несмотря на дороговизну, курортная Турция с долей 52% лидирует в общей структуре продаж туроператора FUN&SUN на август. Россия — на втором месте с долей 18%, ОАЭ — на третьем с долей 12%.

Самолетом накладно

На доступность отдыха в Сочи заметно влияют цены на авиабилеты. По данным сервиса Aviasales, самостоятельные туристы за полет туда-обратно на этот курорт в августе должны заплатить 18,6 тыс. рублей — почти на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

Даже за границу рейсы подорожали не так значительно: авиабилеты в Армению и Грузию за год выросли в цене на 23%, в Египет (Каир) — на 25%. Зато заметно подешевели полеты в Узбекистан (Самарканд) — на 26% и в Москву — на 8,5%, добавили в Aviasales.

Средний чек за перелет внутри России за год действительно снизился, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе «Туту.ру».

— В Архангельск из Москвы россияне полетят в августе на 32% дешевле, чем годом ранее, в Волгоград и Саратов — на 20%, — отметили в «Туту.ру».

Из зарубежных направлений самое дешевое — Белоруссия. За год средний чек на авиаперелет в Минск сократился на 54% — с 17,6 тыс. до 8,1 тыс. рублей за полет в обе стороны, сообщили в «Туту.ру».

В Киргизию из России можно слетать в среднем за 21,6 тыс. рублей, в Таджикистан — за 25,7 тыс., Узбекистан — за 26,3 тыс., Казахстан — за 31,4 тыс., Армению — за 34,4 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе OneTwoTrip.