Гип-гип Югра: чем интересна туристу земля ханты и манси летом

Внутренний турист распробовал северные направления России: операторы таежного уголка страны, ХМАО, констатируют — спрос на пакетные туры и самостоятельные путешествия в регион как минимум вернулся на «доковидный» уровень. И это неудивительно, ведь в последнее время Югра активно избавляется от клише сурового вахтового края, с каждым годом открываясь для гостей в неожиданных сторон. В разгар сезона вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса «Туту.ру» корреспондент «Известий» окунулся в мир экзотического сибирского досуга.

Коммунизм в отдельно взятом городке

Югра в текущем году стала для жителей Центральной России ближе морских берегов, и это не фигура речи, а факт — из-за внешнеполитической ситуации сегодня долететь до Когалым быстрее и дешевле, чем до южных морей. Три часа с хвостиком — и ты в сердце Сибири.

Само слово «Когалым» вызывает тяжелые ассоциации с лесоповалом, буреломом, топями, малорадостными буднями нефтяника (спасибо стереотипам о Сибири и народному фольклору). Собственно, с языка ханты топоним и переводится как «гиблое место». Но уже с первых суток пребывания здесь невольно задумаешься, а не переехать ли сюда на пару лет — восстановить нервную систему и… пожить с комфортом. Да, это чистый, ухоженный и компактный городок площадью всего в 20 кв. км создан для тихой размеренной жизни. В развитие вкладываются и местные власти, и добывающие гиганты.

— Город проектировался советскими архитекторами с учетом климатических особенностей, — рассказывает наш гид Дмитрий Пахоруков. — Задачей было создать максимально удобную инфраструктуру в пешей доступности. Чтобы дети долго не мерзли, когда шли в школу. Кстати, их в Когалыме семь, детских садов тоже семь, как и площадок для воркаута. И это на неполных 70 тыс. населения.

А еще здесь есть своя горбольница, поликлиника, спортзалы, библиотеки, бары, рестораны, первоклассные гостиницы. Отель «Космос», советское название которого заочно настраивало на соответствующий сервис, оказался ультрасовременным объектом размещения (он открылся только летом) в новой части города, которая активно развивается за рекой Ингуянгун. Интерьер оформлен в футуристическом дизайне, визуально обыграна тема дерева, кедровых шишек и астрономии. К услугам постояльцев оборудованные бизнес-уголок для работы, семейный ресторан, шведский стол с отличными сырниками на завтрак. Неплохие отзывы туристов и о других отелях города — «Сибирь» и «Когалым».

О развитии молодого города и региона в целом ярко рассказано в местном Музейно-выставочном центре. Одна из самых любопытных экспозиций посвящена быту советских геологов: палатка, рюкзак, изгиб гитары желтой — так авторы передали романтическую атмосферу работы молодых геологов, искавших нефть в Югре. Ноу-хау центра — импровизированный плацкартный вагон из героического прошлого советской геологоразведки. Правда, в ту пору пассажирские составы, доставлявшие работяг-вахтовиков к местам освоения Сибири презрительно называли «бичевозами».

На дне морском

Когалымской гордостью, можно смело назвать еще один объект с космическим названием — спортивно-культурный комплекс «Галактика». Этот город в городе внешне напоминает овальную орбитальную станцию из фантастического сериала «Вавилон-5». Внутри же это настоящий Ноев ковчег, где каждой твари по паре: помимо стандартных для ТРЦ магазинов, кафе, офисов, здесь открыты аквапарк, гигантский аквариум и экзотическая оранжерея с редкими растениями, попугаями и рептилиями. Невероятно, но именно в таежной глубинке был реализован сложнейший инженерный проект — в «Акватике» (такое название носит бассейн с морской водой) самый длинный в Восточной Европе стеклянный тоннель по «океаническому дну» (61 метр). Тут плавают 17 акул и 17 скатов. И это помимо тысяч других редких видов подводных обитателей. Самым отважным посетителям представляется возможность окунуться в мир, кишащий зубастыми тварями. Разумеется при соблюдении мер безопасности и под четким контролем инструктора-дайвера. Корреспондент «Известий» не упустил возможности увидеть грозу морей и океанов в естественной среде обитания… ну почти естественной.

Старший водолаз Владлен Лапин, инструктирует группу перед погружениям в специальную клетку: руки из клетки акуле в пасть не протягивать, через специальный шланг с воздухом дышать только ртом (не носом). Каждого участника обвязывают веревкой — это связь с инструктором: как только дернет, нужно подниматься наверх. Вот мы с коллегой в ареале обитания рыб-монстров — мимо проплывают скаты, которым нет до нас никакого дела. Появляется ее величество акула. Будто дрессированная, она чинно проходит на уровне наших глаз на расстоянии чуть больше метра, ритмично виляя хвостом. Все внимание ныряльщиков приковано к жуткой пасти хищника. Невероятное ощущение трепета. Немало гостей города приезжают сюда с разных концов страны и зарубежья именно за этим аттракционом.

— Страшно было? — интересуется Владлен.

— Боялся, вдруг акулу прогляжу, — честно делюсь переживаниями с водолазом.

Олень-кормилец

Как бы не был прекрасен когалымский океанариум, главным «туристским активом» региона остается неповторимая природа края и культура малочисленных народностей, его населяющих. Региональные власти при активном участии промышленников, в том числе через проект VisitUgra, активно стимулируют сохранение и популяризацию народных промыслов, обычаев. В центре этнографического туризма стойбища оленеводов и всё, что так или иначе связано с жизнью исторических хозяев ХМАО. На одном из них, «Юты Капияха», побывали «Известия».

Дорога к стоянке оленеводов виляла вдоль озер и болот с плывунами. Когда наш микроавтобус несся на скорости по ленте асфальта, казалось, руль влево — руль вправо, и ты в воде. Лишь кромка пескам местами шириной меньше метра отделяет трассу от водоема. Грунт в этой местности напоминает дюны у берега Балтийского моря с зелеными и салатовыми вкраплениями. Те, что посветлее, биологическое сокровище Югры – ягель. Ковры этого лишайника основная часть рациона главного кормильца здешних народов, оленя. Если ковер среди берез и елок толстый, сплошной, жди появления рогатого. По неотесанным бревнам длинного загона среди леса понимаю, что встреча с копытными красавцами близко.

— В июне олени линяют, не такие красивые как зимой. Зато рога неопасные, — говорит встретившая гостей хозяйка Людмила Коршункова. Смелые дети оленеводов не боятся играть с животными, которые время от времени резко, как по команде, всем стадом перемещаются из одного угла загона в другой. От топота сотен копыт дрожит земля, но будущим оленеводам все нипочем — они уже часть этой экосистемы. По словам нашего гида Дмитрия, дружба оленя с человеком основана в том числе… на защите от москитов и прочих паразитов.

— Одного комбикорма им мало, нужен ягель. Они гуляют по лесотундре, но потом возвращаются в дымокур. Это единственное место, где насекомые оставляют оленей в покое. Ну и доппаек, конечно.

Небольшой пушок на ветвистых образованиях выглядит мило, но к зиме он огрубеет, гладить и кормить с руки питомцев станет не так просто. Вожака можно определить в стаде на глаз — у него самые большие рога. Чем ветвистее рога, тем популярнее самец, у людей — наоборот, подметил коллега-журналист.

Главной хранительницей традиций коренных народом севера в семье долгие годы остается Мария Паповна Сверлова. Она же один из главных популяризаторов культуры ханты и других народностей Югры. Когда-то она была метеорологом, затем работала научным сотрудником Аганского музея. Сегодня — главное действующее лицо в костюмированных обрядах окуривания, повязывания лент. По большому секрету и далеко не каждому она может рассказать о здешних шаманах.

Стол ханты

На площадке «Юты Капияха» и в других стойбищах, туристов угостят национальными блюдами. Как правило, стол накрывают в чуме. Среди популярных первых блюд ханты и манси похлебка с глухарем, оладьи на оленьей крови, щука на огне, лепешки с ягодами (брусника, клюква)… На стойбищах и в этнографических музеях можно попробовать национальную уха из муксуна или стерляди. По традиции, рыбу вынимают из супа и употребляют отдельно. Муксун и оленина — основа белкового стола ханты и манси. Даже муку в голодную годину (или в качестве экзотики для туристов) делают из этого универсального животного, перетирая его рога. Ну в каком ресторане можно найти такие деликатесы? А гостей здесь очень любят. Как остроумно заметил наш гид, когда кругом тундра, одни и те же лица соплеменников, любой новый человек воспринимается как подарок судьба, источник новых знаний, опыта и… сплетен.

Дети медведя

Еще глубже в философию, культуру и образ жизни можно углубиться, познакомившись с Вячеславом Кондиным. Этого человека знает, пожалуй, весь ХМАО. Его вклад в популяризацию культуры малочисленных коренных народов сложно переоценить. Сам он ханты, но супруга — манси. Он признается, что в этнический туризм его увлекла именно жена-филолог. Кондин работает в музее под открытым небом «Торум Маа» в чертге Манты-Мансийска. Он проводит мастерклассы с детьми по добыванию огня в лесу, рассказывает о хитрых ловушках на крупных и мелких птиц, зверей. И, разумеется, рассказывает о традициях и обычаях своего народа и соседей.

— Если у семьи стало в 1500 оленей, то такой жених у нас считается бедняком, — рассказывает экскурсантам Кондин. — Если тысяч восемь — за того можно и дочь выдать замуж.

Оказывается строить чум — не мужской дело, жилищем от начала и до конца занимается женщина, а помогают ей дети. Мужчина почти всё время посвящает оленеводству и охоте. Но едва ли его долю можно назвать легкой.

— Во время становления советской власти было восстание, погибло много мужчин. Так вот многие их семьи были обречены на голодную смерть — женщина не оленевод, не охотник, не рыболов. Выжили те семьи, где были старшие дети — мальчики. Им приходилось добывать куропаток, но большую дичь им добыть было не под силу.

Медведь, как мы узнали в «Торум Маа», особо почитаемое животное у обских угров, он считается даже выше человека. Поэтому его убивать можно лишь в случае прямой опасности. А после расправы предки современных ханты проводили длительные обряды с песнями, чтобы отвести от себя гнев высших сил.

Лесные забавы

Еще один способ с головой окунуться в природу края — провести несколько дней в охотхозяйстве «Еловое» Сургутского района. Рыбалка, охота на дичь, прогулки по петляющим рекам на лодке и роскошная сибирская баня под присмотром опытных егерей оставят под впечатлением и молодых и зрелых любителей активного отдыха, а семейный архив пополнится редкими снимками девственной тайги и лесотундры.

Тем кому стрелять в животных совсем не хочется, придется по душе новый вид активного туризма, который набирает популярность в ХМАО — каникросс. Приветливые хаски, напрочь лишенные агрессии к туристам помогут преодолеть несколько километров лесных троп в живописном уголке под Сургутом.

— Каникросс это летняя дисциплина ездового спорта, специальный пояс участника, потяг, соединяется человека с собакой, — рассказывает Надежда Лебедева из хаски-центра «Югра». — Даже новичок сразу почувствует почувствует помощь собаки, когда начнется подъем.

Исчерпывающую информацию о флоре, фауне Югры можно получить в Русскинском музее природы им. А. П. Ядрошникова. Там же проводит свои яркие выступления этнофольклорный ансамбль «Вонт нэ» (таежница — Ред.).

Югра городская

Сургут, самый густонаселенный город округа, и столицу региона Ханты-Мансийск разделяют 237 км, но сообщение между этими ними крайне интенсивное.

— Обычная практика для жителя Ханты-Мансийска — смотаться в субботу в Сургут за покупками и расстояние никого не пугает, — говорит гид.

Если Сургут это больше деловой центр, место работы, первоклассные центр социального и медицинского обслуживания населения, то Ханты-Мансийск — стержень политической и культурной жизни Югры. А еще это один из столпов лыжного спорта международного уровня. Экскурсию по Центру зимних видов спорта имени А.В. Филипенко провел журналистам двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко. А мастер-класс по лыжной подготовке на настоящем снегу — олимпийский чемпион Турина по лыжным гонкам Евгений Дементьев.

Ханты-Мансийск — город треугольных форм. Эта архитектурная особенность, как подчеркнул наш гид Дмитрий, вытекает из активного «чумостроения», действительно, несколько значимых городских вертикалей и зданий схематично напоминают жилище оленевода: ТДЦ «Гостиный двор», гостиничный комплекс «Югорская долина», Памятный знак «Первооткрывателям земли Югорской». Самым узнаваемым объектом столицы округа считается скульптурный ансамбль «Археопарк», который в народе больше известен как просто «Мамонты». Обращает на себя внимание и площадь перед речным вокзалом Ханты-Мансийска, откуда гости отправляются на популярную прогулку к слиянию Оби и Иртыша.

Досуг, кухня и гостинцы для домашних

Ценители гастрономической экзотики получат целый спектр новых вкусовых ощущений за югорским столом в ресторанах ХМАО. Здешние шефы в большинстве своем мастерски готовят дичь, оленину и строганину. Исключительно получается лосятина в ханты-мансийском ресторане Molly O’Brian, а экспертами по готовке муксуна и стерляди группа журналистов однозначно назвала поваров из Veranda (Сургут). А гриль-бар Finland на берегу предлагает своим гостям в перерыве между приемами пищи окунуться в подогреваемый чан с водой, настоянной на еловых ветках. Мода на эти посудины, рассчитанные на компании от 4 до 6 посетителей шагает по всей Сибири и становится крайне популярной рекреационной процедурой.