Прогулки за облаками: чем манит туристов Северная Осетия

Россия с ее бесконечно разнообразными природными красотами и богатейшим историко-культурным наследием обладает огромным потенциалом для развития внутреннего туризма. Пандемия помогла россиянам обратить более пристальное внимание на свою страну. Государство, в свою очередь, активно поддержало отрасль в трудный момент при помощи программы туристического кешбэка. Сегодня регионы активно конкурируют за туристов, разрабатывают новые программы и продукты, развивают инфраструктуру. Одни, такие как Алтай, Сибирь, Татарстан, Дагестан, Калининград или Дальний Восток, уже добились в этом отношении немалых успехов. Другие только начинают свой путь. «Известия» продолжают рассказывать о самых интересных уголках нашей страны. На сей раз мы отправились в Северную Осетию.

Дорожная грамота

От Москвы до Владикавказа — столицы северокавказской республики — 3,5 часа лету. Камерный аэропорт привычно окружен таксистами, но услуги свои они предлагают корректно и ненавязчиво. Уважительное отношение к гостю и его личному пространству вообще характерная черта осетин. Где бы вы ни оказались — высоко в горах, в городской суете или за обеденным столом — вы это почувствуете.

Прогулки за облаками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Путешествовать по Осетии общественным транспортом, пожалуй, не стоит. Автобусами и маршрутками можно перемещаться разве что между населенными пунктами. Но самые интересные и живописные места располагаются, как правило, в стороне от комфортабельных автомобильных трасс — в горах и ущельях . Дороги там специфические, в лучшем случае разровненные грейдером, понадобится транспорт повышенной проходимости. Поэтому придется либо арендовать такой автомобиль, либо — что предпочтительней — обратиться к услугам профессиональных туркомпаний вроде Koyroi, в распоряжении которых есть всё необходимое, включая опытных и ответственных гидов.

На заметку: вдоль дорог часто встречаются святилища — по виду обыкновенные беседки, однако женщинам вход туда часто запрещен. Особенно много тех, что посвящены Уастырджи, — святому Георгию, покровителю воинов и путников. Самый необычный памятник — огромная скульптура, закрепленная на отвесной скале на высоте 22 м, — находится в Алагирском ущелье, неподалеку от Владикавказа.

Прогулки за облаками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Два в одном

Туризм в Северной Осетии развивается преимущественно в двух формах — прогулки по горам и разъезды по ущельям . В первом случае путешественники обычно останавливаются в каком-то одном месте и совершают оттуда более или менее продолжительные вылазки по окрестностям — пешие, конные, автомобильные. Для поклонников экстремального отдыха возможен также рафтинг и полеты на парапланах. Но главная ценность такого отдыха в том, что за несколько дней в горах ты полностью перезагружаешься психологически.

Прогулки за облаками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку: в разных долинах еще с советских времен сохранилось немало турбаз и санаториев. В последние годы запускаются и новые проекты, ориентированные на активный отдых в горах. Так, в Цейской долине (село Абайтикау) в текущем сезоне заработал глэмпинг Chillawi. Комфортная база на высоте в две тысячи метров с уютными домиками, русской баней с панорамным окном в парной, милым ресторанчиком и роскошным видом на окрестности.

Во втором случае базироваться можно и в городе, например, во Владикавказе и ежедневно выезжать по разным направлениям. Данный вид досуга привлекателен тем, что за короткое время можно посмотреть совершенно разные уголки Осетии, а за одну вылазку вполне реально освоить сразу несколько ущелий.

Во все глаза

Список того, что непременно нужно увидеть в Северной Осетии, мог бы получиться довольно большой — в зависимости от того, ищет ли путешественник природных красот либо человеческих творений, а также каким временем располагает.

Прогулки за облаками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Один из самых популярных однодневных маршрутов пролегает через Кармадонское, Тагаурское и Куртатинское ущелье . Все три абсолютно разные по ландшафту. Кроме того, в первом можно остановиться возле мемориала на месте гибели съемочной группы Сергея Бодрова (катастрофические последствия от схода ледника в сентябре 2022 года до сих пор заметны невооруженным глазом). Во втором познакомиться с Даргавским некрополем — выдающимся историко-культурным памятником XIV–XVIII веков, крупнейшим «городом мертвых» на Северном Кавказе. В третьем же посетить самый высокогорный в стране монастырь и полазать по древним сторожевым башням братьев Курта и Тага, а еще вкусно пообедать в каком-нибудь ресторанчике на берегу реки Фиагдон.

Прогулки за облаками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку: в местном ресторане «Тагардон» готовят отличные фыдджыны — осетинские пироги с мясом. За ними специально приезжают даже из Владикавказа, благо добираться сюда по асфальту около получаса. А еще здесь непременно стоит заказать жареной речной форели — рыба размером с ладонь настолько нежная, что есть ее можно буквально с головой.

В Мидаграбинское ущелье отправляются, чтобы полюбоваться величественными водопадами . Лучшее время, конечно, летом. Зимой они замерзают, обретая довольно причудливый облик. Один из водопадов — Большой Зейгалан — считается самым высоким в Европе. Кстати, посещение Мидаграбина вполне можно совместить с Даргавсом.

Еще одно важное направление — Цейское ущелье. Здесь располагается весьма почитаемое осетинами древнее мужское святилище Реком, а еще огромный ледник — один из немногих, относительно безопасных и потому доступных для предельно близкого знакомства. Чтобы до него добраться, нужно доехать до горнолыжного курорта «Цей» в 90 км от Владикавказа, затем подняться в горы на фуникулере и преодолеть небольшое расстояние пешком.

Прогулки за облаками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Кроме того, в разных ущельях сохранились древние горные села со сторожевыми башнями. Самые известные и хорошо доступные — Цимити (в Алагире), Камунта (в Дигоре), Лисри и Тиб (в Мамисоне). Все в полутора-трех часах езды от Владикавказа.

Наконец, столица республики также вполне достойна внимани я. Непременно стоит выделить пару часов на осмотр исторического центра — проспекта Мира и прилегающих к нему улочек с удивительными купеческими особняками в стиле модерн, здания филармонии, осетинской церкви и мечети Мухтарова, заглянуть в немыслимой красоты особняк Оганова, прогуляться вдоль набережной Терека, отдохнуть от летнего зноя в прохладной тени парка имени Коста Хетагурова и, наконец, разучить напевное признание в любви дивному южному городу, которой он точно заслуживает, — «Аез уарзын дзаеуджыхъаеу».

За большим столом

Однако независимо от выбранного маршрута один пункт в него нужно включить обязательно — это внимательное знакомство с осетинской кухней. Застолье начинается, как правило, с пирогов. В Осетии их готовят с самыми разными начинками — с сыром, картошкой, свекольной ботвой, капустой, тыквой, мясом. По особо торжественным случаям гостей угощают тремя пирогами, уложенными стопочкой, но так, чтобы был виден краешек каждого, а подачу сопровождают небольшой ритуальной молитвой.

Прогулки за облаками Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

На заметку: при разрезании на части осетинские пироги нельзя крутить. Согласно древним поверьям, это может нарушить гармонию в мире.

За пирогами следует наваристый суп (лывжа, чанахи), иногда дзыкка (невероятно сытное блюдо из расплавленного сыра, смешанного с кукурузной мукой) и жареное на углях мясо — шашлык из баранины, говядины, свинины, курицы, а также люля. Запивают всё это изобилие местным вином, но чаще аракой — зерновым дистиллятом крепостью около 26 градусов. Перед подачей его подогревают вместе с ломтиком жгучего перца.

Прогулки за облаками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

До десерта мало кто доживает, но самые выносливые могут отведать кусок… умопомрачительно вкусного пирога с вишней.

С развитием внутреннего туризма в Северной Осетии стала набирать силу и ресторанная индустрия. Пока в массе своей речь идет о заведениях, в меню которых есть примерно всё — от салата «Цезарь» до шашлыка и пиццы. Однако последнее время на республиканском уровне предпринимаются серьезные усилия для того, чтобы постепенно переформатировать отрасль, сделать ее более сегментированной, развести традиционную и высокую кухню, с одной стороны, подготовить кадры для индустрии гостеприимства — с другой.

Прогулки за облаками Фото: Getty Images/Universal Images Group/REDA&CO/Natasha Breen

С этой целью в начале июля в рамках программы «Менеджмент в индустрии гостеприимства», организованной основателем международного гастрономического фестиваля «Гастрономические сезоны» (Париж, Канны, Монако, Баку, Москва) Натальей Марзоевой совместно с Северо-Осетинским госуниверситетом и РАНХиГС, прошли курсы повышения квалификации для представителей ресторанного и отельного бизнеса. За гастрономическую часть программы отвечал приглашенный шеф-повар ресторана Grand Cru (Москва), обладатель звезды Мишлен Давид Эммерле. По итогам был дан гала-ужин в ресторане Premier, подготовленный совместно с поварами лучших владикавказских ресторанов. «Для местных поваров это хорошая возможность попробовать посмотреть на привычную им еду с иного ракурса, с опорой на современные технологии поэкспериментировать с местными продуктами и традиционными рецептами. А в перспективе — как знать! — создать то, что потом назовут новой осетинской кухней», — сказала «Известиям» Наталья Марзоева.

Прогулки за облаками Фото: Пресс-служба фестиваля «Гастрономические сезоны»‎

Учитывая, что республиканские власти до 2030 года намерены возвести четыре крупных туристических кластера, новый гастрономический опыт, несомненно, будет востребован уже в самое ближайшее время.