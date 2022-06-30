Бронь крепка: россияне не отменяют туры на юг из-за штрафов

Российские туристы не отказываются от путешествий на юг страны, несмотря на непогоду в Сочи и Крыму, сообщили «Известиям» туроператоры. На Кубани сохраняется риск смерчей, а на юге Крыма — потопы, купаться там не рекомендует Роспотребнадзор. Тем не менее желание отправиться в отпуск для многих россиян пересиливает опасения из-за погоды, отмечают турагенты. Отдых в Сочи востребован на любых условиях, многие отели раскуплены до конца лета. Мешают отказаться от поездки и штрафы: авиабилеты и бронь в гостиницах в ряде случаев нельзя отменить безвозмездно.

Что нам дождик проливной

В Крыму сохраняется сложная ситуация, вызванная непогодой: подтоплено более 580 домов и участков, сообщила 29 июня пресс-служба МЧС России. С последствиями стихии борются 400 человек и более 170 единиц техники, на реках региона выставлены посты наблюдения.

Отказы не принимаются Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Краснодарском крае, по данным краевого управления МЧС, сохраняется прогноз дождей с ливнями, грозами, градом и шквальным ветром до 22 м/с. На притоках реки Кубань существует опасность подъема уровня воды, а на участке от Анапы до Магри — вероятность формирования смерчей над морем.

Роспотребнадзор еще с 27 июня не рекомендовал купаться на южном берегу Крыма. «Качество морской воды может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков у побережья Алушты и Севастополя, а также нестандартные пробы получены в Бахчисарайском и Симферопольском районах», — отметили в ведомстве.

Похожая ситуация и в Сочи — из-за смерчей в последние несколько дней жителям и гостям курорта запретили отдыхать у воды. Непогода привела к жертвам: погибли двое туристов из Ставропольского края, их машины унесло в море.

Однако, несмотря на непогоду, туристы продолжают активно посещать Сочи и Крым, отказов от туров нет. Об этом «Известиям» сообщили представители туроператоров Anex Tour, «Интурист», FUN&SUN (бывший «TUI Россия»).

— Спрос большой на оба направления. По Сочи наблюдается высокая глубина продаж, места во многих отелях распроданы вплоть до конца лета. Погода редко влияет на отказы от путешествий, чаще — на темпы продаж, — уточнили в пресс-службе Anex Tour.

Россия наравне с Турцией сейчас в топе популярных направлений, отмечают в FUN&SUN. Спрос активный, отмен нет. Турпоток на юг страны в большей степени сдерживает закрытие аэропортов Анапы, Геленджика и Крыма, чем непогода.

Отказы не принимаются Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Непогода не повлияла и на стоимость размещения в Сочи. Местные отели, по сравнению с прошлым годом, подорожали до 30% и снижать цены гостиницы не торопятся, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Про повышение цен сообщили и в Anex Tour. По словам туроператоров, спецпредложений и скидок от сочинских отельеров сейчас ждать не стоит.

В то же время в Крыму из-за неполной загрузки гостиницы понизили цены до 40% по сравнению с прошлогодними, отметил вице-президент АТА. По его словам, сутки в отеле «три звезды» с завтраками в Крыму обходятся туристам в среднем в 3,5–4 тыс. рублей. В Сочи абсолютно аналогичная гостиница стоит 5–6 тыс. рублей.

Откажись, если сможешь

Даже если бы туристы хотели отменить тур на море, в котором нельзя купаться, в ряде случаев это можно сделать только со штрафами, сообщил Алексан Мкртчян.

На них путешественники попадают, если приобретают невозвратные авиабилеты или хотят отказаться от номера в гостинице позже, чем за три дня до заезда , уточнил он.

Такие правила действительно существуют, и на ситуацию вряд ли как-то можно повлиять с точки зрения закона, сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

— В данном случае туристы принимают риски на себя. Ведь туроператор или авиакомпания не виноваты, что испортилась погода, и отдыхать стало не так комфортно. Они никого не обманули. В случае отказа от путевки возврат денег осуществляется на общем основании, — сказал он.

Среди клиентов «Розового слона» от туров на юг отказались только те, кто мог отменить гостиницу без потерь — это жители соседних с Кубанью и Крымом регионов, которые приезжают отдыхать на своих авто, сообщил Алексан Мкртчян. Около трети из них перед прошлыми выходными отменили свои брони — сделали это без штрафов за три дня до заезда.

Отказы не принимаются Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

— От туристов из других регионов отказов нет. Понятно, что если житель Южно-Сахалинска забронировал тур в Сочи еще в мае, то отмена поездки ему невыгодна в любом случае. Во-первых, авиабилет может быть невозвратным. И авиакомпания не будет компенсировать за него деньги на основании испортившейся погоды и даже смерчей, — пояснил эксперт.

Но если турист всё же сдаст билет, то новый на другую дату купить дешево не сможет, поскольку время ушло, продолжил Алексан Мкртчян. Вместо 13 тыс. рублей тот же билет обойдется путешественнику с Дальнего Востока уже в 40 тыс.

Туристы из Москвы и Петербурга тоже не готовы отменять путешествия на юг из-за штрафов авиакомпаний, уточнил эксперт.